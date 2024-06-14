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Oğuzhan Uğur için hapis talebi! Deprem sonrası o yalan ortalığı karıştırmıştı

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak nitelenen depremler sonrası 'baraj patladı yalanı'nı atan Oğzuhan Uğur için istenen ceza belli oldu. Hazırlanan iddianamede, Oğuzhan Uğur’un ‘basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 12:52 Güncelleme 14 Haziran 2024, 13:04
Oğuzhan Uğur için hapis talebi! Deprem sonrası o yalan ortalığı karıştırmıştı

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Sosyal medya yayınları üzerinden sık sık manipülasyon yapan Oğuzhan Uğur için hapis cezası istendi.

OĞUZHAN UĞUR'A "BARAJ ÇATLADI" CEZASI
Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu 'BaBala TV' isimli hesabından 6 Şubat 2023'de meydana gelen 2 büyük depremin ertesi günü Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın patladığı ve Hatay Antakya Yarseli Barajı'nın çatladığı yönünde paylaşımlara ilişkin iddianame tamamlandı.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 8 kişi 'müşteki' sıfatıyla; Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Oğuzhan UğurOğuzhan Uğur

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023'de meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında 'BaBaLa TV' adlı sosyal medya hesabından 7 Şubat günü "Acil - Kahramanmaraş Türkoğlu Nurdağı'nda Kumçatı köyünde baraj patlamış ve su basıyormuş, sadece yetkililer için iletişim' ve 'Hatay Antakya Yarseli barajı çatlamış Allah aşkına buraya ekip yollansın çok yağmur yağıyor" şeklinde paylaşımların yapıldığı, paylaşımlar sonrası konuyla ilgili medyada böyle bir durumun yaşanmadığına ilişkin haberlerin yapıldığı ve söz konusu iddialar nedeniyle deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin aksadığına ve halk arasında korku ile paniğe yol açtığına ilişkin paylaşımların yapıldığı anlatıldı.


OĞUZHAN UĞUR'UN İFADESİ
Şüpheli Oğuzhan Uğur'un ifadesine yer verilen iddianamede, şüpheli Uğur'un söz konusu hesaptan paylaşımları kendi ekibinin yaptığını belirttiği ve "Deprem sonrası BaBaLa TV'de çalışan ekibimizin yanına gönüllü kişiler geldiler. Gönüllü kişilere çalışmaları için yer sağladık. Tweet atma bölümünün koordinasyonunda belirli bir kişi yoktu. Biz ekiple çalışmadan önce teyidi alınmayan hiçbir paylaşımı Twitter'dan paylaşmamaları konusunda uyardık. Telefon görüşmesi yapma yetkisine sahip 30-35 kişilik ekip, almış oldukları haberleri tweet atmakla yetkili olan yaklaşık 15 kişilik ekibimize aktarıyorlardı. Paylaşımların ardından böyle bir infial bilgisi bize geldikten sonra yaptığımız kontrollerden sonra yapılan paylaşımların ses kaydı ve teyidine ulaşıldı. Bu şahıs, telefon konuşma ekibinde bulunan şüpheli Ercan Özdemir'dir. Özdemir, Kültür Bakanlığı'nda çalıştığını söyleyen bir kadınla görüşüyor, kadının Bakanlıkta çalıştığına ilişkin bilgiler edinilmiş, bu teyitten sonra Yarseli Barajı'na ilişkin tweet atılmış. Hatırladığım kadarıyla tweeti atan şüpheli Özdemir'dir. Nurdağı'na ilişkin tweeti kim attı bilmiyorum. Atılan tweetler 7 Şubat tarihinde olmasına rağmen halkın galeyana getirilmesi ve kaçış görüntülerinin 11 Şubat tarihine ait olması bizim bir infiale sebep olma amacına sahip olmadığımızın göstergesidir. Hesaptan yapılan 3 paylaşımı ben yapmadım. Günlerce uykusuz kalan ve yardım etme amacı taşıyan ekip var. Bölge için milyonlarca lira para toplanmasına destek olduk. Tek amacımız depremde mağdur olan bölge halkına yardım etmek" iddiasında bulunduğu kaydedildi.

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ERZAN ÖZDEMİR: SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM
Şüphelilerden Ercan Özdemir'in ifadesinde ise, "Ben bayanla telefonda görüştükten sonra bana ilettiği bilgileri teyit ekibine ilettim. Bundan sonraki aşamada teyit ekibi ve tweet atan ekibin ne yaptığını bilmiyorum ancak ben kesinlikle tweet atmadım. Oğuzhan Uğur ifadesinde benim tweet attığımı söylemiş ise de bu doğru değildir çünkü benim tweet atma yetkim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerine yer verildi.

Hazırlanan iddianamede, BaBaLa TV adlı sosyal medya hesabından kamu barışını bozmaya elverişli şekilde, gerçeğe aykırı olarak paylaşımların yapıldığı, sosyal medya hesabının kullanıcısının Oğuzhan Uğur olduğu, şüpheli Uğur'un ifadesinden bir süre sonra avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçesinde tweetlerin şüpheli Kaan Kayacan tarafından paylaşıldığını belirttiği, şüpheli Kayacan'ın ise bu hususu hatırlamadığını söylediği kaydedildi.



OĞUZHAN UĞUR İÇİN KAÇ YIL KAPİS İSTENDİ?
İddianamede şüpheliler Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir'in ayrı ayrı 'basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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