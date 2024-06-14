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Brüksel'de NATO zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ABD ve diğer müttefik savunma bakanlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Güler burada ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve bazı müttefik ülke savunma bakanlarıyla sohbet etti.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 12:57 Güncelleme 14 Haziran 2024, 12:57
Brüksel’de NATO zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ABD ve diğer müttefik savunma bakanlarıyla görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci oturumu öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve bazı müttefik ülke savunma bakanlarıyla sohbet etti.

MÜTTEFİK SAVUNMA BAKANLARIYLA AYAK ÜSTÜ SOHBET

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında ikinci gün oturumuna katıldı.



Bakan Güler, ikinci oturum öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve bazı müttefik ülke savunma bakanlarıyla sohbet etti.

İşte toplantıdan kareler;




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