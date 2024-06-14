Brüksel’de NATO zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ABD ve diğer müttefik savunma bakanlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci oturumu öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve bazı müttefik ülke savunma bakanlarıyla sohbet etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci oturumu öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve bazı müttefik ülke savunma bakanlarıyla sohbet etti.
MÜTTEFİK SAVUNMA BAKANLARIYLA AYAK ÜSTÜ SOHBET
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında ikinci gün oturumuna katıldı.
Bakan Güler, ikinci oturum öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve bazı müttefik ülke savunma bakanlarıyla sohbet etti.
İşte toplantıdan kareler;