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Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katiline burs verdiği ortaya çıkmıştı! Seyithan İzsiz İYİ Parti'den istifa etti

Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katiline burs verdiği ortaya çıkan Seyithan İzsiz'in, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde İYİ Parti’den 3. Bölge 2. Sıradan milletvekili gösterilmesi büyük tepki çekmişti. İzsiz partiden istifa ettiğini açıkladı. Söz konusu istifanın ardından İYİ Parti'nin TBMM’deki sandalye sayısı 35’e düştü.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 12:15 Güncelleme 14 Haziran 2024, 12:36
Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun katiline burs verdiği ortaya çıkmıştı! Seyithan İzsiz İYİ Parti’den istifa etti

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran İzsiz, "Bizler her halimizle çevremize örnek olmalıyız ki ülke ve millet meseleleri konusunda söylediklerimize itibar edilsin. Yapmama imkan bulunan işleri layıkı ile yapamazsam görev vebalinin altında ezileceğimi hissediyorum.

Merkez sağa yeni bir anlayış ve heyecan getirmek üzere kurulan ve bizim de bu boşluğu doldurmak amacıyla dahil olduğumuz İYİ Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını,

Genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre; yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını

Sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim.

Siyasetçi, nesillerin hayatını müspet yönde etkileyip değiştirecek kılavuz olmalıdır. Merhum Cemil Meriç'in dediği gibi, kürenin kanunu hareket, insanının kanunu hürriyettir. Dünya dönüşüyle, siyaset ve insan duruşuyla anlamlı ve açıklayıcıdır.

Bu itibarla; İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım." dedi.

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