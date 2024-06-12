Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya’ya hareketi öncesinde Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’i kabul etti

Türkiye'nin ikinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğunu tamamlayıp yeryüzüne döndü. Mikro yer çekiminde deneyler gerçekleştiren Tuva Atasever, Türk Uzay Programı için kritik bir dönemecin geçilmesini sağladı.

Türkiye-İspanya 8'inci Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'e hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda, Yörünge Altı Araştırma Görevini tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ve ailesini kabul etti.