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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'ya hareketi öncesinde Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya ziyareti öncesinde Yörünge Altı Araştırma Görevini tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'i kabul etti.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 15:49 Güncelleme 12 Haziran 2024, 15:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya’ya hareketi öncesinde Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’i kabul etti

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Türkiye'nin ikinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğunu tamamlayıp yeryüzüne döndü. Mikro yer çekiminde deneyler gerçekleştiren Tuva Atasever, Türk Uzay Programı için kritik bir dönemecin geçilmesini sağladı.

Türkiye-İspanya 8'inci Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'e hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda, Yörünge Altı Araştırma Görevini tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ve ailesini kabul etti.

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