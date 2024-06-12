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Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş açıklama

Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başıboş köpek meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sokakların korunaklı olması gerektiğini belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Meclis’teki grupta arkadaşlar değerlendiriyor. İnsan sağlığı da hayvan sağlığı da önemli." dedi.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 15:18 Güncelleme 12 Haziran 2024, 15:28
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklama

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

SOKAKLARIMIZ KORUNAKLI OLMALI
Meclis'teki grupta arkadaşlar değerlendiriyor. Hayvanlarımızı korumamız lazım. Onlar bizim can dostlarımız. Hayvanları koruma kanununda yapılan değişikliklerle cezaların artırılmasını sağlamıştık. Kedilere, köpeklere eziyet edenler hapis cezası aldı. Başıboş köpeklerin zarar verdiği olayları da gördük. Sokakların da korunaklı olması lazım. İnsan sağlığı da hayvan sağlığı da önemli. Taslak çalışması netleşmeden şu olacak bu olacak dememiz doğru olmaz.

SİNAN ATEŞ DAVASI
Sayın cumhurbaşkanımız hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını belirtti. 1 Temmuz'da duruşma başlıyor. Dosya zaten bütün kamuoyunun gündeminde. Süreç devam ediyor. Deliller mahkemede tartışılacak. 22 tutuklu var.

AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASI
Dosyalarımız Macaristan yetkili makamlarında, gerekli iade sürecini bekliyoruz.

Detaylar gelecek...

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