Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocukların aileleri konuştu: Bu yasa onlar için yapılmalı



"HAYVANLAR ÖLMEDİLİR DEMİYORUZ"

Yılmaz, "İnsan hayatını önemsemeyen bir zihniyet olamaz. Parklarda çocuklar yerine sokak köpekleri var. Çocuklarımızı parka götüremiyoruz. Biz de hayvanları çok seviyoruz, ben köpeklerle büyüdüm ama hiçbirisi gelip bize saldırmadı, çocuklarımızı yemedi. 'Hayvanlar ölmelidir' demiyoruz. Kendisini sorunun çözümü için hiçbir öneri ortaya koymadan 'sokak köpeği sever' ilan edenlerin bir tanesinin çocuğuna köpekler saldırsa onlar da bizler gibi olacak." ifadelerini kullandı.

Bu bir beka sorunu haline geldiği diyen Yılmaz, "Çocuklarımız için bu sorunu çözmeliyiz. Benim çocuğuma saldırıldığında insan canını önceliklemeyen bazı sözde hayvanseverler 'Pireyi deve yaptın' dediler. İnşallah böyle düşünen insanlar benim yaşadıklarımı yaşamaz. Benim oğlum ölümden döndü. Bir sürü ameliyat geçirdi. Oğlumun sağlığına kavuşması için maddi manevi zorluk çektim." dedi.

KOMŞUSU TARAFINDAN KURTARILDI Başıboş köpeklerin mağdurlar ettiği bir diğer isim ise Ağustos 2022'de Konya Ereğli'ye bağlı Barbaros Mahallesi'nde sokakta oyun oynarken 4 köpeğin saldırısına uğrayan Umut Ünlü. Ünlü komşusu tarafından köpeklerin elinden kurtarıldı.

"ARTIK GÜVENLİK MESELESİ" Sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi'nde vücudundaki ciddi yaralanmalar nedeniyle entübe edilip günlerce yoğun bakımda tutulan Umut, 24 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. İlköğretim 4'üncü sınıf öğrencisi olan Umut Ünlü'nün babası Durmuş Ünlü, "Yeni çıkacak yasayı sonuna kadar destekliyoruz. Bizim çok canımız yandı. Oğlumun parçalanmadık yeri kalmamıştı. Günlerce entübe edilip yoğun bakımda kaldı. Tek Umut değil ülkenin birçok yerinden köpekler insanlara saldırıp yaraladı. Bu nedenle ölen kişiler oldu. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın. En uygun şekilde buna bir çözüm bulunması şart. Artık güvenlik sorunu haline geldi. Bir yere gitmeye dışarı çıkmaya korkar olduk" diyerek konuya ilişkin görüşünü belirtti.