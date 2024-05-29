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Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocukların aileleri konuştu: Bu yasa onlar için yapılmalı

Türkiye'de başıboş sokak köpekleriyle ilgili yeni bir düzenleme hazırlığı sürüyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme taslağında kontrollü hayvan tanımı kaldırılıyor yerine sahipli-sahipsiz hayvan tanımı baştan yapılıyor, hayvan bakımevleri süreli bir bakımı vurgulayacak şekilde düzenlenirken, konunun anlaşılması açasından mağdurların hikâyeleri ise çözüm için rehber niteliği taşıyor. İşte başıboş köpekler tarafından saldırıya uğrayan mağdurlar ve onların ailelerinin görüşleri...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 07:02 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:49
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocukların aileleri konuştu: Bu yasa onlar için yapılmalı

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Türkiye başıboş köpek sorununu tartışırken, mağdurların hikâyeleri çözüm için rehber niteliği taşıyor.

İNSAN HAYATI KÖPEKLER KADAR DEĞERLİ

Ankara Keçiören'de geçtiğimiz aralıkta okulla gittiği sırada boş arazide sürü halinde gezen 20 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz konuya ilişkin konuştu.

Tunahan Yılmaz ve babası Halil Yılmaz Tunahan Yılmaz ve babası Halil Yılmaz

Halil Yılmaz, yasa tasarısını desteklediğini belirterek, " Başıboş köpek sorunu her geçen gün daha da can yakıcı hale geliyor, buna bir 'dur' denilmesi gerekiyordu. Sürekli sokak köpeklerinin insanlara saldırdığı haberleri görüyoruz. Bu insanların hayatları da köpekler kadar değerli. Bu soruna 'köpek düşmanı' algısıyla yaklaşmak çok yanlış. Böyle yaşamak zorunda değiliz. Hazırlanan tasarının desteklenmesi gerekiyor." dedi.


"HAYVANLAR ÖLMEDİLİR DEMİYORUZ"
Yılmaz, "İnsan hayatını önemsemeyen bir zihniyet olamaz. Parklarda çocuklar yerine sokak köpekleri var. Çocuklarımızı parka götüremiyoruz. Biz de hayvanları çok seviyoruz, ben köpeklerle büyüdüm ama hiçbirisi gelip bize saldırmadı, çocuklarımızı yemedi. 'Hayvanlar ölmelidir' demiyoruz. Kendisini sorunun çözümü için hiçbir öneri ortaya koymadan 'sokak köpeği sever' ilan edenlerin bir tanesinin çocuğuna köpekler saldırsa onlar da bizler gibi olacak." ifadelerini kullandı.

Bu bir beka sorunu haline geldiği diyen Yılmaz, "Çocuklarımız için bu sorunu çözmeliyiz. Benim çocuğuma saldırıldığında insan canını önceliklemeyen bazı sözde hayvanseverler 'Pireyi deve yaptın' dediler. İnşallah böyle düşünen insanlar benim yaşadıklarımı yaşamaz. Benim oğlum ölümden döndü. Bir sürü ameliyat geçirdi. Oğlumun sağlığına kavuşması için maddi manevi zorluk çektim." dedi.

KOMŞUSU TARAFINDAN KURTARILDI

Başıboş köpeklerin mağdurlar ettiği bir diğer isim ise Ağustos 2022'de Konya Ereğli'ye bağlı Barbaros Mahallesi'nde sokakta oyun oynarken 4 köpeğin saldırısına uğrayan Umut Ünlü.

Ünlü komşusu tarafından köpeklerin elinden kurtarıldı.

Umut Ünlü

"ARTIK GÜVENLİK MESELESİ"

Sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi'nde vücudundaki ciddi yaralanmalar nedeniyle entübe edilip günlerce yoğun bakımda tutulan Umut, 24 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

İlköğretim 4'üncü sınıf öğrencisi olan Umut Ünlü'nün babası Durmuş Ünlü, "Yeni çıkacak yasayı sonuna kadar destekliyoruz. Bizim çok canımız yandı. Oğlumun parçalanmadık yeri kalmamıştı. Günlerce entübe edilip yoğun bakımda kaldı. Tek Umut değil ülkenin birçok yerinden köpekler insanlara saldırıp yaraladı. Bu nedenle ölen kişiler oldu. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın. En uygun şekilde buna bir çözüm bulunması şart. Artık güvenlik sorunu haline geldi. Bir yere gitmeye dışarı çıkmaya korkar olduk" diyerek konuya ilişkin görüşünü belirtti.

Hülya Altınok

"BELEDİYELERİN ÇÖZÜM BULMASI LAZIM"
Oltu Karayolları Mahallesi Esenevler Kooperatifi önünde dört sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan bir diğer mağdur Hülya Altınok'un Hülya Altınok, ise "Bir an önce bu sokak köpeklerine belediyenin bir çözüm bulması gerekiyor. Benim canım yandı, başkalarının yanmasın. Sokağa çıkmaya korkuyorum" dedi.

"KORKUYLA YAŞIYORUZ"

Yakup Keleş


Sabah'ta yer alan habere göre; Trabzon Ortahisar'da geçtiğimiz şubatta parkta yürürken sokak köpeğinin bacağından ısırdığı Yakup Keleş ise başıboş köpek sorununun çözümüne dair düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

"O anda çok korktum. Bu yaşlı halimle ondan nasıl kurtulurum, kaçabilirim diye düşünürken köpek bir anda üzerime atladı. Mücadele ederken bacağımdan ısırdı. Çevrede bulunanların yardımıyla köpek kaçtı. Korku hâlâ üzerimden gitmiyor. Bu tür başıboş köpeklerin saldırıları gittikçe artmaya başladı. Sokaklarda, parklarda, deniz kenarında yürüyemez, gezemez hale geldim. Korkuyla yaşıyoruz, bir yere gidemiyorum. Devletimiz buna bir çözüm bulmalı"

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