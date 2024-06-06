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Şanlıurfa'da başıboş sokak köpeği vahşeti! Yolda yürüyen adamı ısıran köpek kuduz çıktı! Talihsiz adam karantinada

Tütkiye'nin en büyük sorunu haline gelen başıboş köpekler her gün bir başka vatandaşın kabusu olmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da yolda yürüyen bir vatandaş başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Test sonuçlarında köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı.Talihsiz adam hastanede karantinaya alındı.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 16:23 Güncelleme 06 Haziran 2024, 16:52
Şanlıurfa’da başıboş sokak köpeği vahşeti! Yolda yürüyen adamı ısıran köpek kuduz çıktı! Talihsiz adam karantinada

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Şanlıurfa'da yolda yürüyen bir vatandaşı ısıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Vatandaş hastanede tedavi altına alınırken ekiplerin yakaladığı köpek ise öldü.

Olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen Mustafa Şahin isimli vatandaş, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.

Saldırıda ayağından ısırılan Şahin, hastanede tedavi altına alındı. Belediye ekiplerinin yakaladığı köpek ise öldü.

Köpekten numune alan ekipler, Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğüne gönderdi.

Test sonuçlarında köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı.

Köpek tarafından ısırılan vatandaş Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, bölgeye giden ekipler başıboş köpekleri toplamaya başladı.

Köpek tarafından ısırıldı! Kuduz tespit edildi

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