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Çin, Rusya, Ankara, Brezilya... BRICS trafiği! Başkan Erdoğan'dan önemli kabul | Gazze mesaisi

Ankara'da şu sıralar gündem BRICS... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ve Rusya'daki temasları ve Rus lider Putin'in "Türkiye'nin BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz" sözleriyle eş güdümlü olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dikkat çeken bir kabul gerçekleşti. Başkan Erdoğan, BRICS üyelerinden olan Brezilya'nın Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'yı kabul etti. Erdoğan daha sonrasında BM Yakın Doğudaki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüştü.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 13:08 Güncelleme 12 Haziran 2024, 14:14
Çin, Rusya, Ankara, Brezilya... BRICS trafiği! Başkan Erdoğan’dan önemli kabul | Gazze mesaisi

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Türkiye'nin 'BRICS' mesaisi sürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geride bıraktığımız gün Çin'e gitti sonrasında BRICS Zirvesi için Rusya'da çeşitli temaslarda bulundu.

Rusya lideri Putin Bakan Fidan'ı kabul etti!



"BRICS İLE İŞ BİRLİĞİMİZE DEĞER VERİYORUZ"

BRICS+ oturumunda katılımcılara hitap eden Fidan, "BRICS ile iş birliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz." dedi.



PUTİN: TÜRKİYE'NİN BRICS'E İLGİSİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Daha sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hakan Fidan'ı kabul etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Temmuz ayında Astana'da görüşmeyi planlıyorum" diyen Putin, "Türkiye'nin BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.



KÜLLİYE'DE 'BRICS' KABULÜ

Tüm bu yaşananların gölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çeken bir ismi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Erdoğan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Bilindiği Brezilya, BRICS'in aktif üyelerinden biri.



BRICS ülkeleri şu şekilde;

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti.




GAZZE MEAİSİ

Öte yandan Başkan Erdoğan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'dan sonra Birleşmiş Milletler Yakın Doğudaki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin Dışişleri Bakanı Hakan Fidanı kabul etti! BRICS mesaisi... Memnuniyetle karşılıyoruzRusya Devlet Başkanı Putin Dışişleri Bakanı Hakan Fidanı kabul etti! BRICS mesaisi... Memnuniyetle karşılıyoruz

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