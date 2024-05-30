AK Parti heyetinden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na ziyaret! Flaş başıboş köpek açıklaması | Başkan Erdoğan’dan randevu aldı mı?

"Meclis'te görev yapan arkadaşlarımız öncelikle bu geleneğin inşasında önemli rol üstlenirler. Bu yönüyle bakıldığında aramızda bir mesai arkadaşlığı hukuku da olduğu için, sağladıkları katkı için de çok teşekkür ederim. Bu ziyaret mutat bir ziyaret, Meclis çalışmalarını konuştuk. Benim genel başkan seçilmemle ilgili iyi dileklerini ve temennilerini ifade ettiler. Ben de bu ziyaretten ne kadar memnun olduğumu sizlerle paylaşmış oluyorum."

"CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME KONUSUNU KONUŞMADIK"

Bütün partilere Meclis çalışmalarında başarılar dileyen Dervişoğlu, parti liderlerinin Meclis'te bulunmalarının çok önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Grup başkanvekiliyken önemli günlerde, önemli kanun görüşmeleri sırasında 'liderler neden Meclis'te yok' diye grup başkanvekilleriyle tartıştığını hatırlatan Dervişoğlu, "Ben o dönemki eleştirileri de dikkate alarak, mümkün olduğu kadar Meclis'te bulunmaya gayret sarf edeceğim. Bu mesai arkadaşlığı da devam edecek." dedi.