Beşiktaş-Gayrettepe’deki yangın faciasından flaş gelişme! İddianame hazırlandı! 9 şüpheli hakkında 22,5 yıl hapis istemi

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili iddianame hazır!

Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde 2 Nisan 2024 tarihinde saat 12.47'de tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

Yangına çok sayıda ekip müdahele etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yangında 29 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İsmet Şen (65), iş yerinin ortakları Mehmet Menduh Ceylan (45), Şahzade Şekergümüş (50) ve Fatma Dörtgül, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman Erdem (47), metal işleri firma sahibi Çağatay Altunel (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.