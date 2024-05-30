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Beşiktaş-Gayrettepe'deki yangın faciasından flaş gelişme! İddianame hazırlandı! 9 şüpheli hakkında 22,5 yıl hapis istemi

Son dakika haberleri... İstanbul Gayrettepe’de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında çıkan korkunç yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi ise yaralanmıştı. Yangına ilişkin iş yeri sahipleri ve sorumlu müdürle birlikte gözaltına alınan 9 şüpheli için ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 14:21 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 15:36
Beşiktaş-Gayrettepe’deki yangın faciasından flaş gelişme! İddianame hazırlandı! 9 şüpheli hakkında 22,5 yıl hapis istemi

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Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde 2 Nisan 2024 tarihinde saat 12.47'de tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili iddianame hazır!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

GAYRETTEPE MASQURADE CLUP GECE KULÜBÜNDE YANGIN: 29 ÖLÜ!

Yangına çok sayıda ekip müdahele etti.

Yangında 29 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Yanan gece kulübü Masquerade'nin içi görüntülendi!

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İsmet Şen (65), iş yerinin ortakları Mehmet Menduh Ceylan (45), Şahzade Şekergümüş (50) ve Fatma Dörtgül, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman Erdem (47), metal işleri firma sahibi Çağatay Altunel (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İbrahim Bildirici, iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi Dursun Çelik ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi Sibel Çelik de gözaltına alınmıştı.

İstanbul Adliyesi'ndeki Müracaat Savcılığında ifadeleri alınan 11 şüpheliden 9'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kalmıştı.

Sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI
29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI
Savcılık, yangınla ilgili olarak iddianame hazırladı.

9 ŞÜPHELİ İÇİN 22,5 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİ
İddianamede 9 şüpheli için 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Masquerade Club yangın neden çıktı? Gayrettepe 16 katlı binada yangın ölenlerin isimleri neler? Gece kulübü yangın son durum!Masquerade Club yangın neden çıktı? Gayrettepe 16 katlı binada yangın ölenlerin isimleri neler? Gece kulübü yangın son durum!
Masquerade Club yangın neden çıktı? Gayrettepe 16 katlı binada yangın ölenlerin isimleri neler? Gece kulübü yangın son durum!

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