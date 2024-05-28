FETÖ’cü Cevheri Güven’den köstebek polis Serkan Dinçer ile alçak plan! Tek ihanet iki mail: Ayhan Bora Kaplan dosyasını nasıl ele geçirdiği ortaya çıktı

TEK İHANET İKİ MAİL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Dinçer'in cep telefonu ve bilgisayarları bilirkişi tarafından yeniden incelendi. Yapılan incelemelerde Serkan Dinçer ile Almanya'daki firari Cevheri'nin turuncu7gt@gmail.com ve genetikci2024@yahoo.com mail adreslerini ortak kullandığını ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, Ayhan Bora Kaplan'ın ifadesinin dijital halini 20 Eylül'de polis memuru Serkan Dinçer'in Narkotik Şubesinde görev yapmasına rağmen ele geçirip mail adresine yüklediği, Cevheri Güven'in de ortak kullandıkları şifreyle mail hesabına girip ifadeyi indirdiği tespit edildi. Bir kez daha suçüstü yakalanan kumpasçı Cevheri Güven, tüm bağlantılarının açığa çıkmasıyla panikledi.





Fotoğrafta: Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz BAŞSAVCI VEKİLİNİ HEDEF ALDI

Yaptığı yayınlarda Ayhan Bora Kaplan dosyasını kumpas soruşturmasına dönüştürmeye çalışan polis şeflerini koruyan firari FETÖ'cü, köstebeği Serkan Dinçer soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz'ı hedef aldı. Serkan Dinçer ile irtibatlı polislerin ortaya çıkmasından korkan Cevheri Güven, Cumhur ittifakını ön planda tutan videolarıyla AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisini karşı karşıya getirmek için yayınlarında birçok yalanı peş peşe sıraladı. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kumpas soruşturmasına dönüştürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmayı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz'ın açtığını ancak soruşturmanın elinden alındığı yalanını uyduran Cevheri Güven, yaşanmayan olayları gerçek gibi sunup Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz'a "Kasap" dedi. Aynı yalanı T24 yazarı Tolga Şardan'ın da köşesinde dile getirmesi, ikisinin de aynı kaynaktan beslendiği yorumunu gündeme getirdi.

HEDEF CUMHUR İTTİFAKI

Hem Cevheri Güven'in hem de T24 yazarı Tolga Şardan'ın yayınlarında tek hedefinin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olması dikkat çekerken, Ankara Emniyetindeki kumpas soruşturmasını açan Başsavcı vekili Mehmet Işık olmasına rağmen, yayınlarda ısrarla soruşturmanın Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz tarafından açılıp elinden alındığı yalanı ortaya atıldı. 2019 yılından bu yana Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görev yapan Veysel Kaçmaz, FETÖ'nün Mahrem Emniyet, Jandarma, Yargı ve TSK'da yuvalanan örgüt üyelerine karşı etkin soruşturmalar yürüttü.

Fotoğrafta: Tolga Şardan



Ankesör soruşturmaların başında yer alan ve 2014 yılında MİT tırları kumpasındaki FETÖ'cü yargı mensuplarının soruşturması HSK Müfettişi olarak yapan Kaçmaz, görev yaptığı sürece birçok soruşturmayı bizzat koordinesinde yürüttü. Ayhan Bora Kaplan'ın evi satışa çıkarıldı TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN