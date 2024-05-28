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FETÖ'cü Cevheri Güven'den köstebek polis Serkan Dinçer ile alçak plan! Tek ihanet iki mail: Ayhan Bora Kaplan dosyasını nasıl ele geçirdiği ortaya çıktı

Son dakika haberi! Türkiye'de yaşanan olayları içindeymiş gibi anlatıp, tam bir yalan makinesine dönüşen firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in Ankara Emniyetinde görev yapan köstebeği Serkan Dinçer'in dijital kayıtlarını inceleyen bilirkişi, köstebek ile Almanya'daki firari Cevheri'nin iki mail adresini ortak kullandığını tespit etti. Köstebeğiyle turuncu7gt@gmail.com ve genetikci2024@yahoo.com mail adreslerini ortak kullanan Cevheri Güven, bağlantılarının deşifre olmasıyla kudurdu. Soruşturmayı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz'ın açtığını ancak soruşturmanın elinden alındığı yalanını uyduran Cevheri Güven, yaşanmayan olayları gerçek gibi sunup Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz'a "Kasap" dedi. Aynı yalanı T24 yazarı Tolga Şardan'ın da köşesinde dile getirmesi, ikisinin de aynı kaynaktan beslendiği yorumunu gündeme getirdi.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 12:43 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 13:11
FETÖ’cü Cevheri Güven’den köstebek polis Serkan Dinçer ile alçak plan! Tek ihanet iki mail: Ayhan Bora Kaplan dosyasını nasıl ele geçirdiği ortaya çıktı

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Ayhan Bora Kaplan'ın ifadesinin dijital halini 20 Eylül'de polis memuru Serkan Dinçer'in mail adresine yüklediği, Cevheri Güven'in de ortak kullandıkları şifreyle mail hesabına girip ifadeyi indirdiği tespit edildi. Bir kez daha suçüstü yakalanan kumpasçı Cevheri Güven, Dinçer'in tutuklu yargılandığı soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz'ı hedef aldı.

FİRARİ FETÖ'CÜ FONDAŞ İSİM İLE AYNI KAYNAKTAN BESLENİYOR
Başsavcı vekiline "Kasap" diyen firari FETÖ'cü, Ankara Emniyetindeki kumpas soruşturmasını Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz'ın açtığını ancak dosyanın onun elinden alındığı yalanını uydurdu. Cevheri'nin aynı iddiasını, T24 yazarı Tolga Şardan'ın da gündeme getirmesi ikisinin de aynı kaynaktan beslendiğini ortaya koydu.

Köstebek polis memuru Serkan DinçerKöstebek polis memuru Serkan Dinçer

Çektiği kara propaganda videoları sayesinde elde ettiği gelirlerle Almanya'da lüks hayat yaşayan Cevheri Güven, örgüte tam bağlı olarak nitelendirilen 5'5'lik örgüt üyeleri arasında yer alıyor. Güven, aynı zamanda FETÖ'nün eski Emniyet İmamı Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil'in de manevi oğlu olarak biliniyor.

ByLock kullanıcısı olan ve örgütte 'Bahadır' kod adını kullanan Erzurumlu Cevheri Güven, örgüt elebaşından alınan talimat gereği 17-25 Aralık'tan sonra parasını Bank Asya'ya yatıran örgüt yöneticilerinden. 15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün önce 'tankın eli kulağında' paylaşımı yapan, Deniz Baykal ve Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasının planlayıcıları arasında yer alan Güven, devlet aleyhine yayınlar yaparak, Youtube kanalından asılsız haberlerle sürekli kamu çalışanlarını karalıyor.

Daha önce kara propaganda yuvası haline getirdiği Almanya'daki adresinde görüntülenen Güven, Türkiye'de gündemdeki soruşturmalarla ilgili videolar çekip, sanki olayların içinde gibi algı operasyonuna devam ediyor.

İKİ MAİLİ ORTAK ŞİFRE İLE KULLANMIŞLAR
FETÖ üyesi firari Cevheri Güven ile bağlantılı olduğu ortaya çıkan Ankara Emniyetinde görevli polis memuru Serkan Dinçer, "terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklanmıştı.

TEK İHANET İKİ MAİL
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Dinçer'in cep telefonu ve bilgisayarları bilirkişi tarafından yeniden incelendi. Yapılan incelemelerde Serkan Dinçer ile Almanya'daki firari Cevheri'nin turuncu7gt@gmail.com ve genetikci2024@yahoo.com mail adreslerini ortak kullandığını ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, Ayhan Bora Kaplan'ın ifadesinin dijital halini 20 Eylül'de polis memuru Serkan Dinçer'in Narkotik Şubesinde görev yapmasına rağmen ele geçirip mail adresine yüklediği, Cevheri Güven'in de ortak kullandıkları şifreyle mail hesabına girip ifadeyi indirdiği tespit edildi. Bir kez daha suçüstü yakalanan kumpasçı Cevheri Güven, tüm bağlantılarının açığa çıkmasıyla panikledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz

Fotoğrafta: Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz

BAŞSAVCI VEKİLİNİ HEDEF ALDI
Yaptığı yayınlarda Ayhan Bora Kaplan dosyasını kumpas soruşturmasına dönüştürmeye çalışan polis şeflerini koruyan firari FETÖ'cü, köstebeği Serkan Dinçer soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz'ı hedef aldı.

Serkan Dinçer ile irtibatlı polislerin ortaya çıkmasından korkan Cevheri Güven, Cumhur ittifakını ön planda tutan videolarıyla AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisini karşı karşıya getirmek için yayınlarında birçok yalanı peş peşe sıraladı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kumpas soruşturmasına dönüştürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmayı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz'ın açtığını ancak soruşturmanın elinden alındığı yalanını uyduran Cevheri Güven, yaşanmayan olayları gerçek gibi sunup Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz'a "Kasap" dedi.

Aynı yalanı T24 yazarı Tolga Şardan'ın da köşesinde dile getirmesi, ikisinin de aynı kaynaktan beslendiği yorumunu gündeme getirdi.

HEDEF CUMHUR İTTİFAKI
Hem Cevheri Güven'in hem de T24 yazarı Tolga Şardan'ın yayınlarında tek hedefinin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olması dikkat çekerken, Ankara Emniyetindeki kumpas soruşturmasını açan Başsavcı vekili Mehmet Işık olmasına rağmen, yayınlarda ısrarla soruşturmanın Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz tarafından açılıp elinden alındığı yalanı ortaya atıldı.

2019 yılından bu yana Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görev yapan Veysel Kaçmaz, FETÖ'nün Mahrem Emniyet, Jandarma, Yargı ve TSK'da yuvalanan örgüt üyelerine karşı etkin soruşturmalar yürüttü.

Tolga Şardan

Fotoğrafta: Tolga Şardan

Ankesör soruşturmaların başında yer alan ve 2014 yılında MİT tırları kumpasındaki FETÖ'cü yargı mensuplarının soruşturması HSK Müfettişi olarak yapan Kaçmaz, görev yaptığı sürece birçok soruşturmayı bizzat koordinesinde yürüttü.

Ayhan Bora Kaplan'ın evi satışa çıkarıldı

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