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Başkan Erdoğan "Ya Kahhar" dedi mazlum Filistin için dua etti! Zamane firavunu Netanyahu... "Hesap sorulması için her şeyi yapacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in Gazzelilerin son sığınığa Refah'taki çadır kente düzenlediği saldırıya çok sert tepki gösterdi. Netanyahu için "Terör devleti kalleş yüzünü yine gösterdi. Firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacak" diyen Erdoğan, "İnsanlıktan zerre nasibini almamış bu katillerden hesap sorulması için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı. Malum Filistin halkı için dua eden Erdoğan, "Rabbim, bebek, çocuk, kadın yaşlı, sivil demeden masumları öldürenleri "Kahhar" ism-i şerifi hürmetine kahr-u perişan eylesin" dedi.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 13:34 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 13:39
Başkan Erdoğan Ya Kahhar dedi mazlum Filistin için dua etti! Zamane firavunu Netanyahu... Hesap sorulması için her şeyi yapacağız 1

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz destepi gölgesinde Gazze'deki sistematik katliamlarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan Ya Kahhar dedi mazlum Filistin için dua etti! Zamane firavunu Netanyahu... Hesap sorulması için her şeyi yapacağız 2

İsrail ordusu son olarak katliamdan kaçan Gazzelilerin son sığınağı Refah'taki çadırları havadan vurdu.

Başkan Erdoğan Ya Kahhar dedi mazlum Filistin için dua etti! Zamane firavunu Netanyahu... Hesap sorulması için her şeyi yapacağız 3

"İNSANLAR DİRİ DİRİ YANDI"

Saldırılarda en az 40 Filistinli şehit oldu.

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