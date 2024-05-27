Başkan Erdoğan "Ya Kahhar" dedi mazlum Filistin için dua etti! Zamane firavunu Netanyahu... "Hesap sorulması için her şeyi yapacağız"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in Gazzelilerin son sığınığa Refah'taki çadır kente düzenlediği saldırıya çok sert tepki gösterdi. Netanyahu için "Terör devleti kalleş yüzünü yine gösterdi. Firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacak" diyen Erdoğan, "İnsanlıktan zerre nasibini almamış bu katillerden hesap sorulması için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı. Malum Filistin halkı için dua eden Erdoğan, "Rabbim, bebek, çocuk, kadın yaşlı, sivil demeden masumları öldürenleri "Kahhar" ism-i şerifi hürmetine kahr-u perişan eylesin" dedi.