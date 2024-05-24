Başkan Erdoğan’dan Albaraka İslami Finans Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Küresel düzeni yerden yere vurdu | Yastık altı çağrısı

Türkiye, Albaraka Zirvelerine ilk kez ev sahipliği yapıyor. İslam ekonomisine dair küresel düzeyde öngörüler; bu seneki zirvenin başarılı geçmesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"Zirveye yurt içinden ve yurt dışından iştirak eden tüm ilim erbabımıza şükranlarımı sunuyorum. Zirvenin insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyoruz.

İsrail'in Gazze'de işlediği toplu katliamlar küresel düzenin acziyetini gözler önüne sermiştir. Dünyada nizamı sağlamakla mükellef yapıların çarpık düzeni bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dünyada mazlumu koruyacak mekanizma yok.

Böyle bir zirvenin ülkemizde düzenlenmesi ayrıca önemlidir. İstanbul Finans Merkezi vizyonumuzun bir sembolü oldu. İstanbul'un büyük bir potansiyel sahip olduğunu uluslararası yatırımcılar da biliyor.

Gazze'de masum insanlar acımasızca katlediliyorsa, Akdeniz mülteci kabristanına dönüşmüşse kusura bakmayın ama kimse kendini emniyette hissedemez. Adaletin olmadığı yerde huzur ve barış olmaz.

Mevcut İnsanlık olarak hem kendimizin hem evlatlarımızın müreffeh bir dünyada yaşamasını istiyorsak, daha dengeli daha kuşatıcı bir sistem için hep beraber el ele vermeliyiz.

Dünyada gelir adaleti bozuldu. Servet eşitsizliği tarihin en yüksek seviyesine çıktı.