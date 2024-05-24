Başkan Erdoğan’dan Albaraka İslami Finans Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Küresel düzeni yerden yere vurdu | Yastık altı çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Albaraka İslami Finans Zirvesi'ne katıldı.
Erdoğan burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;
"Zirveye yurt içinden ve yurt dışından iştirak eden tüm ilim erbabımıza şükranlarımı sunuyorum. Zirvenin insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyoruz.
Türkiye, Albaraka Zirvelerine ilk kez ev sahipliği yapıyor. İslam ekonomisine dair küresel düzeyde öngörüler; bu seneki zirvenin başarılı geçmesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Zirvede tartışılacak, konuşulacak başlıklara baktığımızda kapsamlı hazırlıkların yapıldığını görüyoruz. Geniş bir yelpazede belirlenen panell yol gösterici tartışmalara zemin oluşturacaktır.
Böyle bir zirvenin ülkemizde düzenlenmesi ayrıca önemlidir. İstanbul Finans Merkezi vizyonumuzun bir sembolü oldu. İstanbul'un büyük bir potansiyel sahip olduğunu uluslararası yatırımcılar da biliyor.
Zirvenin İslami finansın etik standartlarını daha iyi anlaşılmasını sağlayacağına inanıyorum. Zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.
"DÜNYADA MAZLUMU KORUYACAK MEKANİZMA YOK"
Uluslararası sistemde denge kaybolmuş, belirsizlik artmış, istikrarsızlık ve kaos dünyanın hakim rengi haline gelmiştir. Rusya-Ukrayna savaşı patlak vermiş, bunu 7 Ekim'de Gazze krizi izlemiştir.
İsrail'in Gazze'de işlediği toplu katliamlar küresel düzenin acziyetini gözler önüne sermiştir. Dünyada nizamı sağlamakla mükellef yapıların çarpık düzeni bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dünyada mazlumu koruyacak mekanizma yok.
Gazze'de masum insanlar acımasızca katlediliyorsa, Akdeniz mülteci kabristanına dönüşmüşse kusura bakmayın ama kimse kendini emniyette hissedemez. Adaletin olmadığı yerde huzur ve barış olmaz.
Mevcut İnsanlık olarak hem kendimizin hem evlatlarımızın müreffeh bir dünyada yaşamasını istiyorsak, daha dengeli daha kuşatıcı bir sistem için hep beraber el ele vermeliyiz.
Dünyada gelir adaleti bozuldu. Servet eşitsizliği tarihin en yüksek seviyesine çıktı.