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Başkan Erdoğan'dan Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Küresel düzeni yerden yere vurdu | Yastık altı çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Küresel düzenin adaletsizliğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "İsrail'in Gazze'de işlediği toplu katliamlar küresel düzenin acziyetini gözler önüne sermiştir. Dünyada nizamı sağlamakla mükellef yapıların çarpık düzeni bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dünyada mazlumu koruyacak mekanizma yok." dedi. Yastık altı yatırımlar için çağrı yapan Başkan Erdoğan, "Yastık altındakilerin ekonomiye katkısı yok." dedi.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 15:09 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 15:56
Başkan Erdoğan’dan Albaraka İslami Finans Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Küresel düzeni yerden yere vurdu | Yastık altı çağrısı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Albaraka İslami Finans Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar


İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

"Zirveye yurt içinden ve yurt dışından iştirak eden tüm ilim erbabımıza şükranlarımı sunuyorum. Zirvenin insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyoruz.

Türkiye, Albaraka Zirvelerine ilk kez ev sahipliği yapıyor. İslam ekonomisine dair küresel düzeyde öngörüler; bu seneki zirvenin başarılı geçmesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Zirvede tartışılacak, konuşulacak başlıklara baktığımızda kapsamlı hazırlıkların yapıldığını görüyoruz. Geniş bir yelpazede belirlenen panell yol gösterici tartışmalara zemin oluşturacaktır.

Böyle bir zirvenin ülkemizde düzenlenmesi ayrıca önemlidir. İstanbul Finans Merkezi vizyonumuzun bir sembolü oldu. İstanbul'un büyük bir potansiyel sahip olduğunu uluslararası yatırımcılar da biliyor.

Zirvenin İslami finansın etik standartlarını daha iyi anlaşılmasını sağlayacağına inanıyorum. Zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"DÜNYADA MAZLUMU KORUYACAK MEKANİZMA YOK"
Uluslararası sistemde denge kaybolmuş, belirsizlik artmış, istikrarsızlık ve kaos dünyanın hakim rengi haline gelmiştir. Rusya-Ukrayna savaşı patlak vermiş, bunu 7 Ekim'de Gazze krizi izlemiştir.

İsrail'in Gazze'de işlediği toplu katliamlar küresel düzenin acziyetini gözler önüne sermiştir. Dünyada nizamı sağlamakla mükellef yapıların çarpık düzeni bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dünyada mazlumu koruyacak mekanizma yok.

Gazze'de masum insanlar acımasızca katlediliyorsa, Akdeniz mülteci kabristanına dönüşmüşse kusura bakmayın ama kimse kendini emniyette hissedemez. Adaletin olmadığı yerde huzur ve barış olmaz.

Mevcut İnsanlık olarak hem kendimizin hem evlatlarımızın müreffeh bir dünyada yaşamasını istiyorsak, daha dengeli daha kuşatıcı bir sistem için hep beraber el ele vermeliyiz.

Dünyada gelir adaleti bozuldu. Servet eşitsizliği tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

Biz yastık altı denilen sistem altı tasarruf kültürüne sahibiz. Bizim insanımız zor günlerinde gelirinin bir kısmını biriktirir, tasarruf eder. Yastık altı tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını hep arzu ettik. Finans kurumlarımızı bu konuda politika geliştirmeleri için hep destekledik. Ama bunda tam anlamıyla muvaffak olamadık.

Kurumlarımız, toplumu ikna edici finansal ürünler geliştiremedi. Bu alanda bilgiden ziyade eskiden kalma ön kabullerle devam edildiğine üzülerek şahit oluyoruz. Yastık altındakilerin ekonomiye katkısı yok"

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