Başkan Erdoğan grup toplantısında duyurmuştu! Türkiye’deki sahipsiz hayvan tartışması ve kuduz vakaları Avrupa’nın da radarında

TÜRKİYE; ŞU AN AFRİKA VE ASYA ÜLKELERİYLE AYNI RİSK KATEGORİSİNDE YER ALIYOR Bazı ülkelerin Türkiye'ye gelecek turist vatandaşlarını kuduz ve sahipsiz köpekler için uyarmaya başladığını belirten Erdoğan, "Kuduz riski açısından Türkiye; şu an Afrika ve Asya ülkeleriyle aynı risk kategorisinde yer alıyor. Bunun yanında, 'zoonoz', yani hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık riski de giderek yükseliyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , bugün AK Parti Grup Toplantısında yaptığı açıklamada, "Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bir başıboş köpek sorunumuz var." diyerek Türkiye'deki başıboş köpek sorununa dikkat çekti.

TURİZM SEZONUNDA SEYAHAT RİSKİ Başkan Erdoğan'ın grup toplantısında dile getirdiği durumun ardından liste ortaya çıktı. Türkiye, yasal düzenleme hazırlıklarının gölgesinde sahipsiz hayvanlar için formülleri tartışırken aralarında Almanya, İngiltere ve Fransa'nın da olduğu ülkelerin turizm sezonuna girilirken seyahat tavsiyelerine bu konuyu da eklemesi sorunun boyutunu gözler önüne serdi.

Derlenen bilgiye göre, sahipsiz hayvanlara yönelik alınabilecek tedbirler ilgili kurum ve kuruluşlarca mercek altına alındı. Bu kapsamda, Tarım ve Orman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ile Adalet Bakanlıklarınca hazırlanan taslak, yasal düzenleme için AK Parti Meclis Grubu'na gönderildi.

SORUN AVRUPA'NIN GÜNDEMİNDE

Düzenlemeye ilişkin beyin fırtınası sürerken sorun Avrupa'nın da gündemine taşındı. Türkiye'ye her yıl milyonlarca turist gönderen ülkeler, seyahat tavsiyelerine kuduz vakalarını da ekledi.