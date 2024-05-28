Başıboş köpek düzenlemesi için gözler Meclis'te! Vatandaştan mama lobisine sert tepki: "Devletimiz onların sanal baskılarına meydan tanımaz"

Türkiye'nin her yerinde milyonlarca insanı tehdit eden bir güvenlik problemi haline gelen başıboş köpek sorunuyla ilgili gözler Meclis'ten çıkacak karar çevrildi. Vatandaşlar çocuklarını tehdit eden problemin bir an önce çözülmesini bekliyor.
Türkiye'nin her yerinde milyonlarca insanı tehdit eden bir güvenlik problemi haline gelen başıboş köpek sorunuyla ilgili gözler Meclis'ten çıkacak karar çevrildi. Vatandaşlar çocuklarını tehdit eden problemin bir an önce çözülmesini bekliyor.
Konuyu köşesine taşıyan Yüksel Aytuğ okurlardan gelen mektupları paylaştı:
Sokak köpekleri ile ilgili yasal düzenleme öncesinde yaşananlar gündemin en önemli maddesi haline geldi. Bu nedenle Okur Mektupları için cumartesi gününü beklemeyip okurlarımın bu konu hakkındaki görüşlerine bugün yer vermeyi daha uygun buldum.
MAMA LOBİSİ
"Yazınızı gönülden destekliyorum. En doğru olanı yazmışsınız. Mama sektörü ve trolleri çıkarlarına çok dokunduğu için ortama daldılar. İnşallah devletimiz onların sanal baskılarına meydan tanımaz. Kedisine, köpeğine sahip çıkan evinde baksın. Çiftliklerde ıslahı mümkün olmayanlar da uyutulsun. Rabbim dünyayı insanlar için var etmiştir. İnsan yaşamına risk oluşturan her şeye ülke yönetimlerince ayar getirilmeli. Adamlar hormonlu mamalar ile kedi köpeğin üremesine bile etki ederek doğum sayılarını arttırdılar. Evinde bir tas çorba kaynatamayan ailelere yardımı akıllarına getirmeyenler, kedi köpeğe sokaklar dolusu mama dağıtıyor. Anlamıyorum bu insanları. Bakacaksan al evine, bahçene, bak. Sokağa salıp da insan hayatını riske sokma. Hükümetimizin yasa teklifini destekliyorum. İnşallah içinde boşluk olan bir yasa olmaz. Saygılarımla." (Şenol İrfan)
"Yüksel Bey, sayılarının 10 milyon civarında olduğu tahmin edilen sokak köpeklerinin ne kadar büyüklükte ve kaç adet barınağa sığdırılacağını tahmin ediyorsunuz?" (Ekrem Erol)
SİYASİ İSTİSMAR
"Yüksel Bey'ciğim; başıboş köpeklerin sorunu neredeyse ülkenin en büyük sorunları arasında ilk sıraya yerleşmiştir. Bu sorunu belediyelerin şimdiye kadar çözmüş olması gerekirdi. Ama bu konuda gerekli adımları atamadılar. Hayvan sever lobiler (Aslında köpek sever lobiler demeliyiz) bu konuda çok aktif ve duyarlılar. Üstelik doğal seçmen olarak yetkililer üzerinde büyük etkileri var. Artık bu sorun iktidarın üzerine yıkılmıştır. İktidar bu sorunu acil olarak çözüme kavuşturmalıdır. Durum öyle bir hale geldi ki; her türlü istismar, çarpıtma ve algıya açık oldu. Kedi-köpek hayatı, insan hayatından önemli hale geldi. (Diğer canlıların -tavuk gibi- hayatı önemli değil) Bence bu işin arka planında mama lobisi var. Bu saatten sonra yapılacak şey belli: Sokak köpeklerini uyutmak ama bunu yapmak için güçlü bir irade ve kararlılık lazım. Bedeli ne olursa olsun bunu göze alacak yetkili gerekir. Saygılarımla.
NOT: Bir kedi-köpek için dünyayı ayağa kaldıranların Gazze'de ölenler için büyük bir duyarsızlık içinde olmaları da ayrı bir garabet." (Ali Uygur)
DÜZENLEME İÇİN GÖZLER MECLİS'E ÇEVRİLDİ
Vatandaşın canını tehdit eden başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenlemede gözler Meclis'e çevrildi.
Bu hafta AK Parti muhalefetin taleplerini dinleyecek, ortak bir çözüm aranacak. Grup başkan vekillerinin görüşmelerinin ardından, konu bu alanda çalışan vekillerle istişare edilecek.
TEKLİFİN MECLİS KAPANMADAN YASALAŞMASI BEKLENİYOR
Çalışmanın Meclis ayağını AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu yürütecek. Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin de görüşleri alınacak.
Tüm veriler toplandıktan sonra teklif oluşturulacak. Teklifin Meclis kapanmadan yasalaşması öngörülüyor.
Bu kapsamda yaklaşık 15 günlük bir çalışma takvimi planlanıyor. Meclis'ten ortak bir tavırla karar alınması bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz köpeklere ilişkin sorunun temelinde, bu hayvanların sorumluluklarını yasal olarak üstlenen sahip bir kişi veya kurumun olmaması yattığını belirterek, söz konusu hayvan sayısının 4 milyona yakın olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından sahipsiz köpeklerle ilgili açıklama yaptı.
"Başıboş sokak köpekleri sorununun temelinde, bu hayvanların sorumluluklarını yasal olarak üstlenen sahip bir kişi veya kurumun olmamasının yattığına" işaret eden Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:
"Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Yıl içinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurmaları ve sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamamakta ve net sayı belirlenememektedir. Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının yüzde 70'inin kısırlaştırılmasıyla mümkündür ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir."
"2023'TE KUDUZ VAKASI SAYISI ARTTI"
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye'nin kuduz riski açısından yüksek kategoride tanımlandığına işaret eden Yumaklı, şöyle devam etti:
"Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin iken, 2023'te bu sayı iki katına yakın artarak 438 bine ulaşmıştır. Bu tablonun insan hayatı ve sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda olduğu aşikardır."
Yumaklı, İçişleri Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda hayvana çarpmayla gerçekleşen 3 bin 534 trafik kazasında, 55 ölüm ve 5 bin 147 yaralanma vakasının kayıtlara geçtiğini aktararak, "Bu soruna dair son günlerde kamuoyunda yapılan sağduyulu tüm tartışmalar, görüş ve öneriler, doğru çözüme ulaşmak için son derece değerlidir. Bilim insanları başta olmak üzere, konunun uzmanlarının gerçekçi çözüm önerileri ve vatandaşımızın desteği ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.
Bu soruna dair son günlerde kamuoyunda yapılan sağduyulu tüm tartışmalar, görüş ve öneriler, doğru çözüme ulaşmak için son derece değerlidir.
Bilim insanları başta olmak üzere, konunun uzmanlarının gerçekçi çözüm önerileri ve vatandaşımızın desteği ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum.
26 AYDIR ACIM DİNMİYOR
Antalya'da sokak köpeğinden kaçarken kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (9) babası Murat Pınar, 26 aydır yaşadıkları acının dinmediğini söyledi. Baba Pınar, 30 gün içinde sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulmasını de içeren yeni düzenlemeyi desteklediklerini belirtti.
Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde 5 Mart 2022'de meydana gelen olayda, arazide dolaşan başıboş köpeğin havlamasından korkup, kaçan Mahra Melin'e, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Ağır yaralanan Pınar, 23 gün sonra yaşamını yitirdi. Sokak hayvanlarının başıboş dolaşmasının daha çok canlar yakacağını belirten baba Murat Pınar, kazadan sonra Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'ni kurdu.
'SORUN ÇOK BÜYÜK, AİLELER İSYANDA'
Murat Pınar, Türkiye'de başıboş gezen 4 milyonu kayıtlı, bilinen bir o kadar da kayıtsız hayvan olduğunu söyledi. Kızını başıboş köpeğin neden olduğu kazada yitirmenin acısını hala yaşadığını ifade eden Pınar, kurduğu derneğe çok sayıda sokak hayvanı mağdurunun başvuru yaptığını ve destek istediğini söyledi. Özellikle çocuk ve yaşlıların sokaklardaki köpeklerden zarar gördüğünü anlatan Pınar, şöyle konuştu:
"Olayı yaşayana kadar başıboş köpek sorununu bilmiyorduk. Çocuğum köpekler nedeniyle paramparça edilmişken; bu durum kabul edilemezdi. Dernek kurduk ve 26 aydır bu konuyu anlatmaya çalışıyorum. 2 yılda 81 kişi yaşamını yitirdi. 44'ü çocuk. Sorun çok büyük, aileler isyanda."
'KISIRLAŞTIRMANIN ÇÖZÜM OLDUĞUNU SAVUNUYORLAR'
Ailelerin çocuklarını tek başına sokağa, markete göndermediğini, birlikte çıktıklarında da yanlarına mutlaka sopa aldıklarını söyleyen Pınar, "Devlet araştırmasını yapmış. Geldiğimiz noktada tasarı hazırlanıyor. Kısırlaştırmanın çözüm olduğunu savunuyorlar. Bütün halk, 4 milyon köpeği kısırlaştırdık ve geri bıraktık. 4 milyon sayısı 5 yılda azalacak deniyor. 5 yıl daha sokakta insanların parçalanmasına göz yumacaksak; kısırlaştıralım. Devletin aklı büyüktür. Çıkaracakları yasayı destekliyoruz" dedi.
ALMANYA'DAN MAHRA'YA NOT
Kızının kabrini her gün ziyaret edip, çiçeklere su verdiğini anlatan Pınar, çocuğunun ölümünün ardından Almanya'da yaşayan 12 yaşındaki Ayşe isimli çocuktan gelen 'Mahra sen şimdi cennettesin ve orası çok şanslı çünkü sen oradasın' yazılı üzerinde çiçek ve kuşların olduğu notu da kabirden ayırmıyor. Kızının ölümünün bir şeyleri değiştireceğine inandığını belirten Pınar, başka çocukların ölmemesi için mücadeleye devam edeceğini kaydetti.