Başıboş köpek düzenlemesi için gözler Meclis'te! Vatandaştan mama lobisine sert tepki: "Devletimiz onların sanal baskılarına meydan tanımaz"





SİYASİ İSTİSMAR

"Yüksel Bey'ciğim; başıboş köpeklerin sorunu neredeyse ülkenin en büyük sorunları arasında ilk sıraya yerleşmiştir. Bu sorunu belediyelerin şimdiye kadar çözmüş olması gerekirdi. Ama bu konuda gerekli adımları atamadılar. Hayvan sever lobiler (Aslında köpek sever lobiler demeliyiz) bu konuda çok aktif ve duyarlılar. Üstelik doğal seçmen olarak yetkililer üzerinde büyük etkileri var. Artık bu sorun iktidarın üzerine yıkılmıştır. İktidar bu sorunu acil olarak çözüme kavuşturmalıdır. Durum öyle bir hale geldi ki; her türlü istismar, çarpıtma ve algıya açık oldu. Kedi-köpek hayatı, insan hayatından önemli hale geldi. (Diğer canlıların -tavuk gibi- hayatı önemli değil) Bence bu işin arka planında mama lobisi var. Bu saatten sonra yapılacak şey belli: Sokak köpeklerini uyutmak ama bunu yapmak için güçlü bir irade ve kararlılık lazım. Bedeli ne olursa olsun bunu göze alacak yetkili gerekir. Saygılarımla.



NOT: Bir kedi-köpek için dünyayı ayağa kaldıranların Gazze'de ölenler için büyük bir duyarsızlık içinde olmaları da ayrı bir garabet." (Ali Uygur)



DÜZENLEME İÇİN GÖZLER MECLİS'E ÇEVRİLDİ

Vatandaşın canını tehdit eden başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenlemede gözler Meclis'e çevrildi.

Bu hafta AK Parti muhalefetin taleplerini dinleyecek, ortak bir çözüm aranacak. Grup başkan vekillerinin görüşmelerinin ardından, konu bu alanda çalışan vekillerle istişare edilecek.

TEKLİFİN MECLİS KAPANMADAN YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Çalışmanın Meclis ayağını AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu yürütecek. Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin de görüşleri alınacak.

Tüm veriler toplandıktan sonra teklif oluşturulacak. Teklifin Meclis kapanmadan yasalaşması öngörülüyor.

Bu kapsamda yaklaşık 15 günlük bir çalışma takvimi planlanıyor. Meclis'ten ortak bir tavırla karar alınması bekleniyor.