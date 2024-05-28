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DEM Partili belediyelerde işçi kıyımı sonrası memurlara mobbing! 'Devlet üstün madalyalı' müdürün yeri 3 kez değiştirildi

Göreve gelir gelmez Türk bayrağını ve İstiklal Marşı'nı yasaklayan DEM Partili belediyeler yaptıkları işçi kıyımlarının yanı sıra memurlara mobbing de uyguluyor. Diyarbakır'da daha önce şube müdürlüğü yapanlar ve teknik personeller sürüldü. Yetkisiz personelin altında görevlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan “Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası” alan İtfaiye Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Nedim Erik’i görevden aldı. 30 yıllık belediye personeli olan Erik’i, 12 gün içerisinde 3 farklı yerde görevlendirdi.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 14:59 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 15:09
DEM Partili belediyelerde işçi kıyımı sonrası memurlara mobbing! ’Devlet üstün madalyalı’ müdürün yeri 3 kez değiştirildi

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31 Mart seçimlerinin ardından yönetimi devralan DEM'li belediye başkanlarının skandal icraatları sürüyor. Türk bayrağını ve İstiklal Marşı'nı yasaklayan, binden fazla çalışanın iş akdini fesheden DEM'li belediyeler, memurlara da mobbing uygulamaya başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde daha önce şube müdürlüğü yapanlar ve teknik personeller, itfaiye ve zabıta daire başkanlıklarının emrine verildi.

Kurumda kadrolu müdürleri pasife çeken Büyükşehir Belediyesi yandaşlarını tedviren görevlendirdi.



KADROLARI DIŞINDA ÇALIŞTIRIYOR

DEM'li başkanlar, görevde yükselme sınavı ile müdür olan memurları kadrolarını uhdelerinde olmak üzere birimlerinde bıraktı. Yetkisiz personelin altında görevlendirdi.

Birçok mühendis ve teknikeri kadrosu dışındaki işlerde görevlendirdi.




DEVLET ÜSTÜN FEDAKARLIK MADALYASI SAHİBİ MÜDÜRÜNÜN YERİ 3 DEFA DEĞİŞTİRİLDİ

DEM'li Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş depremlerinde yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası" alan İtfaiye Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Nedim Erik'i görevden aldı.

30 yıllık belediye personeli olan Erik'i, 12 gün içerisinde 3 farklı yerde görevlendirdi.

Aynı zamanda BEMBİRSEN yöneticisi olan Erik, sendika görevi ve engelli kızının bakıma muhtaç olması nedeniyle uzak bir yerde görevlendirilmesinin mevzuat aykırı olmasına rağmen Dicle ilçesine gönderildi.

ZABITA DENETİM MÜDÜRÜ KENDİ ŞUBESİNDE DÜZ MEMUR OLARAK ÇALIŞTIRILIYOR

DEM'li DBB yönetimi görevde yükselme sınavıyla Zabıta Denetim Şube Müdürü olan Aziz Ari'nın müdürlük görevi sonlandırılarak süresi ve görev tanımı yapılmaksızın kendi şubesinde görevlendirdi. Daha sonra Zabıtada çeşitli birimlerde görevlere çıkartıldı.

Müdür kadrosuna sahip olmasına rağmen kendisinden daha düşük kadrodaki amirlerin emrine verildi.



DAİRE BAŞKANLARINA KÜÇÜK MASA VERİYORLAR

DEM Parti'li yönetim görev aldığı daire başkanlarını da mobbing yapıyor.

Eski daire başkanlarını kadroları dışında çalıştırıyor ya da kurum içindeki odalarda diğer çalışanların kullandığı masalardan daha küçüğünü vererek psikolojik baskı uyguluyor.



SÖZLEŞMELİ PERSONELDE ZORDA

Sözleşmeli personelinde görev yerlerini değiştiren DEM'li belediye, personeli kadrosu dışındaki görevlerde çalıştırıyor. İşlerinden olma korkusu sözleşmeli personeli hak arama konusunda çaresiz bırakıyor.

BEMBİRSEN HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDU

BEMBİRSEN üyesi olan memur sözleşmeli personele uygulanan mobbing ve görev değiştirmelerinde uğradığı haksızlıklarla ilgili durumunu avukatları aracılığıyla mahkemeye taşıdı.


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