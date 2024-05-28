Ekşi Sözlük’te yeni skandal! Refah’taki çadırları bombalayan İsrail’i savunup Müslümanlara hakaret ettiler!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sistematik olarak soykırımına devam ediyor.

Son olarak Uluslararası Adalet Divanı'ndan gelen "saldırıları durdur" kararına rağmen İsrail, yüzbinlerce kişinin sığındığı Refah'ta çadırların üzerine bomba yağdırdı. 45 Filistinliyi diri diri yakan İsrail kara harekatına da başladı.