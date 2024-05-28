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Ekşi Sözlük'te yeni skandal! Refah'taki çadırları bombalayan İsrail'i savunup Müslümanlara hakaret ettiler!

Dünya, katil İsrail’in Gazze soykırımına karşı bir olup tepki gösterirken Netanyahu’nun ordusunun Refah’ta çadır bombalaması hakkında lağım çukuru Ekşi Sözlük’te skandal paylaşımlar yer aldı. Hedef gösterme ve değerleri aşağılamada bir numaralı site haline gelen Ekşi Sözlük’te İsrail savunulurken Müslümanlara hakaret etti.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 13:08 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 13:24
Ekşi Sözlük’te yeni skandal! Refah’taki çadırları bombalayan İsrail’i savunup Müslümanlara hakaret ettiler!

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Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sistematik olarak soykırımına devam ediyor.

Son olarak Uluslararası Adalet Divanı'ndan gelen "saldırıları durdur" kararına rağmen İsrail, yüzbinlerce kişinin sığındığı Refah'ta çadırların üzerine bomba yağdırdı. 45 Filistinliyi diri diri yakan İsrail kara harekatına da başladı.

Vahşet dünyayı ayağa kaldırırken İsrail ordusu tüm tepkilere rağmen bugün de tanklarla Refah'a girdi.

KATİL İSRAİL'İN YANINDALAR

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım sürerken lağım çukuru Ekşi Sözlük ise mazlumların yanında yer alacaklarına katil İsrail'in yanında yer alıyor.

SALDIRILARI MEŞRULAŞTIRMA ÇABALARI

Kullanıcılar, paylaştıkları mesajlarla bir kez daha İsrail'in saldırılarını meşrulaştırmaya çalıştı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

İşte Ekşi Sözlük'te sivilleri hedef alan saldırılara karşı yapılan paylaşımlar:

"Müslümanlara acırsan acınacak duruma düşersin"

"Hamas genelde böyle yerlerde saklanıyor"

"Soykırım diye bir şey yoktur"

"Savaşta böyle şeyler olabiliyor"

"Hamas insanlar üzerinden duygu sömürüsü yapacak"

"Hamas ellerinin ovuşturarak izliyordur bu görüntüleri"

Dertleri hayvan sevgisi değil insan nefreti

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Dezenformasyon ve yalan haberleriyle bilinen Ekşi Sözlük için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engelleme kararı getirilmişti.

Lağım çukuru Ekşi Sözlük'ten algı operasyonu

AYM YASAĞI KALDIRDI

Erişim engeli sürerken Anayasa Mahkemesi, erişim engeli kararının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi.

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