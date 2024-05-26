DEM’li Adalet Kaya PKK’lının taziyesinde devlete iftira attı! ’Sivil’ dedikleri teröristin kirli sicili... Elinde kaç şehidimizin kanı var

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Diyarbakır Lice'de önceki gün yürütülen "Bozdoğan-40" operasyonunda, gri kategoride aranan 6 terör eyleminin faili terörist Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildi.



DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, DEM Parti Diyarbakır İl Eşbaşkanı Abbas Şahin ve DBP Diyarbakır İl Eş başkanı Sultan Yaray'ın da aralarında bulunduğu bir grup taziye ziyareti için Lice'ye gitti.





TERÖRİST TAZİYESİNE GİDİP DEVLETE İFTİRA ATTILAR



DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, burada yaptığı açıklamada, öldürülen teröristin sivil olduğunu iddia etti. Kaya, "Yani sivillere dönük ki fark etmiyor, sivil veya askeri insanlara dönük bu saldırılar çözüm değil. Burada gerçekleşen her olay politiktir, her ölüm politiktir. Sivil yurttaşlara yönelik saldırıları kabul etmiyoruz" şeklinde skandal sözler sarf etti.