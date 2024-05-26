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DEM'li Adalet Kaya PKK'lının taziyesinde devlete iftira attı! 'Sivil' dedikleri teröristin kirli sicili... Elinde kaç şehidimizin kanı var

DEM Parti'nin terörle iltisaklı olduğu bir kez daha tescillendi. DEM Parti Diyarbakır vekili Adalet Kaya, DEM Parti Diyarbakır İl Eşbaşkanı Abbas Şahin ve DBP Diyarbakır İl Eş başkanı Sultan Yaray, gri kategoride aranan ve etkisiz hale getirilen 'Sofi' kod adlı PKK'lı Mehmet Yıldırım'ın taziyesine gitti. DEM'li kaya güvenlik görevlilerin şehit olduğu 6 terör eyleminin faili olan terörist için 'sivil' dedi. "Sivil yurttaşlara yönelik saldırıları kabul etmiyoruz" şeklinde skandal sözler sarf ederek devleti katliamcılıkla suçladı.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 17:11 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 17:31
DEM’li Adalet Kaya PKK’lının taziyesinde devlete iftira attı! ’Sivil’ dedikleri teröristin kirli sicili... Elinde kaç şehidimizin kanı var

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Diyarbakır Lice'de önceki gün yürütülen "Bozdoğan-40" operasyonunda, gri kategoride aranan 6 terör eyleminin faili terörist Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, DEM Parti Diyarbakır İl Eşbaşkanı Abbas Şahin ve DBP Diyarbakır İl Eş başkanı Sultan Yaray'ın da aralarında bulunduğu bir grup taziye ziyareti için Lice'ye gitti.



TERÖRİST TAZİYESİNE GİDİP DEVLETE İFTİRA ATTILAR

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, burada yaptığı açıklamada, öldürülen teröristin sivil olduğunu iddia etti. Kaya, "Yani sivillere dönük ki fark etmiyor, sivil veya askeri insanlara dönük bu saldırılar çözüm değil. Burada gerçekleşen her olay politiktir, her ölüm politiktir. Sivil yurttaşlara yönelik saldırıları kabul etmiyoruz" şeklinde skandal sözler sarf etti.

Sol baştaki DBP İl Başkanı Sultan Yaray, ortadaki DEM Parti İl Başkanı Abbas Şahin, sağdaki DEM Parti Diyarbakır vekili Adalet KayaSol baştaki DBP İl Başkanı Sultan Yaray, ortadaki DEM Parti İl Başkanı Abbas Şahin, sağdaki DEM Parti Diyarbakır vekili Adalet Kaya

PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ

DBP İl Başkanı Sultan Yaray ise PKK ile ağız birliği yaparak 'soykırım' iftirasında bulundu. Yaray, "Bugün insanlık suçu işleniyor. Kürt halkına soykırım uygulanıyor. Biz de halkımızın yanındayız, artık Kürt halkını bu politikalarla korkutamayacaklar" dedi.

İŞTE O TERÖRİSTİN SİCİLİ... ELİNDE KAÇ ŞEHİDİMİZİN KANI VAR

DEM'li vekilin 'sivil' dediği gri kategoride aranan terörist Mehmet Yıldırım'ın güvenlik görevlilerinin şehit edildiği saldırıların faili olduğu ortaya çıktı.

Terörist Mehmet Yıldırım

Terörist Yıldırım'ın faili olduğu terör eylemleri ise şu şekilde;

22 Haziran 2022 Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında icra edilen operasyon sırasında yapılan silahlı saldırıda 2️ güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,

09 Ocak 2021 Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1️ güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3️ güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,

08 Nisan 2020 Diyarbakır ili Kulp ilçesi kırsalında meydana gelen EYP'li saldırıda 5️ sivil vatandaşın şehit edilmesi eylemine,

12 Eylül 2019 Diyarbakır ili Kulp ilçesi kırsalında meydana gelen EYP'li saldırıda 7️ sivil vatandaşın şehit edilmesi, 10 sivil vatandaşın yaralanması eylemine,

19 Mart 2018 Diyarbakır ili Hani ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen yol kesme olayında 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine,

13 Mart 2018 Diyarbakır ili Dicle ilçesi kırsalında icra edilen operasyon esnasında meydana gelen EYP'li saldırıda 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 4️ güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldığı tespit edildi.

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