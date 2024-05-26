DEM’li Adalet Kaya PKK’lının taziyesinde devlete iftira attı! ’Sivil’ dedikleri teröristin kirli sicili... Elinde kaç şehidimizin kanı var

Terörist Yıldırım'ın faili olduğu terör eylemleri ise şu şekilde;
22 Haziran 2022 Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında icra edilen operasyon sırasında yapılan silahlı saldırıda 2️ güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,
09 Ocak 2021 Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1️ güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3️ güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,
08 Nisan 2020 Diyarbakır ili Kulp ilçesi kırsalında meydana gelen EYP'li saldırıda 5️ sivil vatandaşın şehit edilmesi eylemine,
12 Eylül 2019 Diyarbakır ili Kulp ilçesi kırsalında meydana gelen EYP'li saldırıda 7️ sivil vatandaşın şehit edilmesi, 10 sivil vatandaşın yaralanması eylemine,
19 Mart 2018 Diyarbakır ili Hani ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen yol kesme olayında 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine,
13 Mart 2018 Diyarbakır ili Dicle ilçesi kırsalında icra edilen operasyon esnasında meydana gelen EYP'li saldırıda 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 4️ güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldığı tespit edildi.