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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çok net 'yeni anayasa' mesajı! Özgür Özel'le ne konuşacak? DEM'li bölücülere 'kayyum' sinyali

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak dönüşü yeni anayasa çalışmaları ve Özgür Özel'e yapacağı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulup yenilikçi ve özgürlükçü anayasaya kavuşma zamanının geldiğini belirten Erdoğan, "Sayın Özel'in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz" dedi. DEM Partili belediyelerdeki bölücü faaliyetlere ilişkin de konuşan Erdoğan, "Birliğimize ve bütünlüğümüze böylesine kışkırtıcı eylemlerle el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zemininde hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz" diyerek kayyum sinyali verdi. Erdoğan, "Anayasa'nın hükümlerini kimler çiğnemeye kalkıyorsa bedelini de ödemeye hazır olmalıdır" diye konuştu.

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 11:59 Güncelleme 23 Nisan 2024, 17:13
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan çok net ’yeni anayasa’ mesajı! Özgür Özel’le ne konuşacak? DEM’li bölücülere ’kayyum’ sinyali

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a gerçekleştirdiği tarihi ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Irak ve Suriye'ye olası harekatın sinyalini veren Erdoğan, "Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz, bu konuda kararlıyız. Terör çukurlarının dümdüz edilmesi şart" açıklamasında bulundu.

İslam dünyasına Gazze için çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "İnsanlık için vakit daralıyor. İslam dünyası Gazze için titremeli, kendine gelmeli. Gazze ele geçerse işgal kapısı aralanır" dedi.

Başkan Erdoğan Irak dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı


"YENİLİKÇİ VE ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASAYA KAVUŞMA ZAMANI GELDİ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşme talebi ve yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuşan Erdoğan, "Türkiye'nin eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Yani bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım" ifadelerini kullandı.




ÖZGÜR ÖZEL'İ KABUL EDECEK... GÜNDEM ANAYASA

Özgür Özel'le gerçekleştireceği görüşmeye atıfta bulunan Başkan Erdoğan, "Bu görüşme sağlandığında tabii ki anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır. Kaldı ki Meclis Başkanımızın da liderlerle yapacağı görüşmelerde bu konuları onlarla ele alma düşüncesinin olduğunu biliyorum. Doğrusu ben de bize çok ama çok dar gelen bu mevcut anayasayla ilgili liderler olarak neler yapabiliriz, bunları konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Sayın Özel'in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz" şeklinde konuştu.





"MİLLETİMİZE YENİ VE DEMOKRATİK BİR ANAYASA KAZANDIRANA KADAR GAYRETİMİZ SÜRECEKTİR"

Türkiye Yüzyılı'nın en önemli köşe taşlarıdan birinin yeni anayasa çalışması olduğunun altını çizen Erdoğan, "Biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli köşe taşlarından biri olan yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili çalışmaktan, gayret etmekten geri durmayacağız. Milletimize yeni ve demokratik bir anayasa kazandırana kadar gayretimiz sürecektir" dedi.

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DEM'Lİ BELEDİYELERDEKİ BÖLÜCÜ FAALİYETLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde DEM Partili belediyelerdeki bölücü faaliyetler de vardı.

Erdoğan'a konuya ilişkin "Efendim son birkaç gündür DEM Parti'yle ilgili bir tartışma var. Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinin meclis açılışında İstiklal Marşı'nın okunmadığı ve Bayrağımızın kaldırıldığı iddiaları sebebiyle İçişleri Bakanlığı zaten mülki müfettiş görevlendirdi, bu kamuoyuyla paylaşıldı. Bugün Sayın Bahçeli'nin çok sert eleştirileri vardı. Sizin değerlendirmeleriniz nedir?" sorusu yöneltildi.

Başkan Erdoğan şu yanıtı verdi;


Bu konuyu İçişleri Bakanlığımız şu anda kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Türkiye'de hepimizi temsil eden değerler vardır. Bunları dışlamak, bunlara saygısızlık etmek, birlik ve bütünlüğümüze kastetmek anlamına gelir ve tabii ki hukuk devletinde bunun da bir karşılığı vardır. Bunları daha önce de söyledim. Teröre destek vermek, terörle müşterek hareket etmek şüphesiz ki bizim değerler silsilemize saldırıdır ve bununla ilgili olarak da Anayasanın çok açık hükümleri vardır. Türk'ü de Kürt'ü de Laz'ı da Çerkez'i de diğer gruplar da bu ülkenin hür ve eşit vatandaşlarıdır. Bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek.

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ANAYASANIN HÜKÜMLERİNİ KİMLER ÇİĞNİYORSA BEDELE ÖDEMEYE HAZIR OLMALI

Birliğimize ve bütünlüğümüze böylesine kışkırtıcı eylemlerle el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zemininde hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz. Buna bir defa herkesin hazır olması gerekir. Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar Anayasa hükmünün icrasından başka bir şey değildir. Aynı durum şu anda benim için de geçerlidir. Anayasa'nın hükümlerini kimler çiğnemeye kalkıyorsa bedelini de ödemeye hazır olmalıdır.




ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞME İÇİN TARİH VERDİ? "RANDEVU TALEP EDECEĞİZ"

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'le yapacağı görüşmede yeni anayasa konusunun masada olacağının söylemesinin ardından gözler CHP Genel Başkanı'na çevrildi.

Özel, "Sayın Cumhurbaşkanımızla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz kendilerinden randevuyu talep edeceğiz" şeklinde konuştu.

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