Son dakika: Başkan Erdoğan’dan çok net ’yeni anayasa’ mesajı! Özgür Özel’le ne konuşacak? DEM’li bölücülere ’kayyum’ sinyali

"MİLLETİMİZE YENİ VE DEMOKRATİK BİR ANAYASA KAZANDIRANA KADAR GAYRETİMİZ SÜRECEKTİR" Türkiye Yüzyılı'nın en önemli köşe taşlarıdan birinin yeni anayasa çalışması olduğunun altını çizen Erdoğan, "Biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli köşe taşlarından biri olan yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili çalışmaktan, gayret etmekten geri durmayacağız. Milletimize yeni ve demokratik bir anayasa kazandırana kadar gayretimiz sürecektir" dedi.







DEM'Lİ BELEDİYELERDEKİ BÖLÜCÜ FAALİYETLER



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde DEM Partili belediyelerdeki bölücü faaliyetler de vardı.



Erdoğan'a konuya ilişkin "Efendim son birkaç gündür DEM Parti'yle ilgili bir tartışma var. Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinin meclis açılışında İstiklal Marşı'nın okunmadığı ve Bayrağımızın kaldırıldığı iddiaları sebebiyle İçişleri Bakanlığı zaten mülki müfettiş görevlendirdi, bu kamuoyuyla paylaşıldı. Bugün Sayın Bahçeli'nin çok sert eleştirileri vardı. Sizin değerlendirmeleriniz nedir?" sorusu yöneltildi.

Başkan Erdoğan şu yanıtı verdi;





Bu konuyu İçişleri Bakanlığımız şu anda kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Türkiye'de hepimizi temsil eden değerler vardır. Bunları dışlamak, bunlara saygısızlık etmek, birlik ve bütünlüğümüze kastetmek anlamına gelir ve tabii ki hukuk devletinde bunun da bir karşılığı vardır. Bunları daha önce de söyledim. Teröre destek vermek, terörle müşterek hareket etmek şüphesiz ki bizim değerler silsilemize saldırıdır ve bununla ilgili olarak da Anayasanın çok açık hükümleri vardır. Türk'ü de Kürt'ü de Laz'ı da Çerkez'i de diğer gruplar da bu ülkenin hür ve eşit vatandaşlarıdır. Bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek.