Son dakika: Başkan Erdoğan’dan çok net ’yeni anayasa’ mesajı! Özgür Özel’le ne konuşacak? DEM’li bölücülere ’kayyum’ sinyali

"MİLLETİMİZE YENİ VE DEMOKRATİK BİR ANAYASA KAZANDIRANA KADAR GAYRETİMİZ SÜRECEKTİR"
Türkiye Yüzyılı'nın en önemli köşe taşlarıdan birinin yeni anayasa çalışması olduğunun altını çizen Erdoğan, "Biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli köşe taşlarından biri olan yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili çalışmaktan, gayret etmekten geri durmayacağız. Milletimize yeni ve demokratik bir anayasa kazandırana kadar gayretimiz sürecektir" dedi.
DEM'Lİ BELEDİYELERDEKİ BÖLÜCÜ FAALİYETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde DEM Partili belediyelerdeki bölücü faaliyetler de vardı.
Erdoğan'a konuya ilişkin "Efendim son birkaç gündür DEM Parti'yle ilgili bir tartışma var. Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinin meclis açılışında İstiklal Marşı'nın okunmadığı ve Bayrağımızın kaldırıldığı iddiaları sebebiyle İçişleri Bakanlığı zaten mülki müfettiş görevlendirdi, bu kamuoyuyla paylaşıldı. Bugün Sayın Bahçeli'nin çok sert eleştirileri vardı. Sizin değerlendirmeleriniz nedir?" sorusu yöneltildi.
Başkan Erdoğan şu yanıtı verdi;
Bu konuyu İçişleri Bakanlığımız şu anda kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Türkiye'de hepimizi temsil eden değerler vardır. Bunları dışlamak, bunlara saygısızlık etmek, birlik ve bütünlüğümüze kastetmek anlamına gelir ve tabii ki hukuk devletinde bunun da bir karşılığı vardır. Bunları daha önce de söyledim. Teröre destek vermek, terörle müşterek hareket etmek şüphesiz ki bizim değerler silsilemize saldırıdır ve bununla ilgili olarak da Anayasanın çok açık hükümleri vardır. Türk'ü de Kürt'ü de Laz'ı da Çerkez'i de diğer gruplar da bu ülkenin hür ve eşit vatandaşlarıdır. Bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek.
ANAYASANIN HÜKÜMLERİNİ KİMLER ÇİĞNİYORSA BEDELE ÖDEMEYE HAZIR OLMALI
Birliğimize ve bütünlüğümüze böylesine kışkırtıcı eylemlerle el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zemininde hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz. Buna bir defa herkesin hazır olması gerekir. Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar Anayasa hükmünün icrasından başka bir şey değildir. Aynı durum şu anda benim için de geçerlidir. Anayasa'nın hükümlerini kimler çiğnemeye kalkıyorsa bedelini de ödemeye hazır olmalıdır.
ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞME İÇİN TARİH VERDİ? "RANDEVU TALEP EDECEĞİZ"
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'le yapacağı görüşmede yeni anayasa konusunun masada olacağının söylemesinin ardından gözler CHP Genel Başkanı'na çevrildi.
Özel, "Sayın Cumhurbaşkanımızla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz kendilerinden randevuyu talep edeceğiz" şeklinde konuştu.