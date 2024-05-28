FETÖ’nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 8 zanlının, FETÖ'nün soruşturmaları kapsamında adli işlem geçiren bazı kişilerin çocukları başta olmak üzere örgüte yeni eleman sağladıkları belirlendi.

ÖRGÜT EVLERİNE YÖNLENDİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin, bazı öğrencileri üniversitede öğrenim gördükleri illerde örgütün evlerine yönlendirip, yeniden yapılanma arayışında olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında FETÖ'nün güncel öğrenci evlerinde 2-3 kişilik grupların kaldığı, dikkati çekmemek için eve ait fatura aboneliklerinin ikamette kalan kişilerden birinin üzerine aldığı anlaşıldı.

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN BULUNDURMADIKLARI BELİRLENDİ

Zanlıların gizliliğe üst düzey dikkat ettikleri, internet tabanlı programlardan görüştükleri, evlerde kesinlikle örgütsel doküman, kitap ve belge bulundurulmadığı belirlendi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.