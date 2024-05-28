SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen, FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 15:01 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 15:07
FETÖ’nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 8 zanlının, FETÖ'nün soruşturmaları kapsamında adli işlem geçiren bazı kişilerin çocukları başta olmak üzere örgüte yeni eleman sağladıkları belirlendi.

ÖRGÜT EVLERİNE YÖNLENDİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin, bazı öğrencileri üniversitede öğrenim gördükleri illerde örgütün evlerine yönlendirip, yeniden yapılanma arayışında olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında FETÖ'nün güncel öğrenci evlerinde 2-3 kişilik grupların kaldığı, dikkati çekmemek için eve ait fatura aboneliklerinin ikamette kalan kişilerden birinin üzerine aldığı anlaşıldı.

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN BULUNDURMADIKLARI BELİRLENDİ

Zanlıların gizliliğe üst düzey dikkat ettikleri, internet tabanlı programlardan görüştükleri, evlerde kesinlikle örgütsel doküman, kitap ve belge bulundurulmadığı belirlendi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Sayıştay’ın 162. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalar
Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya ’iki devlet’ mesajı
PKK’lı Murat Karayılan çırpınıyor! Operasyonlar kapsamlaşacak deyip çaresizliği kabullendi: Türkiye her tepeye hakim, sürekli vuruyor
FETÖ’cü Cevheri Güven’den köstebek polis Serkan Dinçer ile alçak plan! Tek ihanet iki mail: Ayhan Bora Kaplan dosyasını nasıl ele geçirdiği ortaya çıktı
TAKVİM gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK’da ’seçim’ oyunlu ’teröristan’ planına karşı atılacak adımlar masada
İstanbul Pendik’teki kan donduran olayda flaş gözaltı! Dört ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi! Ön otopsi raporu ortaya çıktı!
Ekşi Sözlük’te yeni skandal! Refah’taki çadırları bombalayan İsrail’i savunup Müslümanlara hakaret ettiler!
FETÖ’cü Akın İpek’e şok: Yalıları satışa çıkıyor! Kaç paraya satılacak? İşte köşkün içinden görüntüler
Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! Ayşe ile arasında neler oldu? Bakanlık harekete geçti
Son dakika: Refah’ta siyonist ilhak! İsrail tankları şehir merkezinde
Mersin’de felakete direksiyon kıran şoför Ali Güler’in ifadesi ortaya çıktı: Bir aracı solladım
Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Jose Mourinho dünya yıldızlarıyla gelecek: Tam 5 imza
Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli’den YPG/PKK’nın teröristan seçimlerine tepki: Senarist ABD! Şam ile ortak operasyon yapılmalı
Papa Francis’ten sapkınlık itirafı! Papa ve ruhban okulları ‘i**e’lerle dolu deyip eşcinsellere kilise yasağı istedi
Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca
SON DAKİKA