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Bahar Candan hastaneden taburcu olup cezaevine döndü! Tahliye oyunu tutmadı

Kara para aklama suçundan tutuklanan Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın zayıflayıp tahliye olmasının ardından cezaevinden çıkmanın yolunu deniyor. Bahar Candan, kendine zarar verdiği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Candan bugün taburcu olarak cezaevine yeniden gönderildi.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 12:44 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 13:13
Bahar Candan hastaneden taburcu olup cezaevine döndü! Tahliye oyunu tutmadı

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Cezaevinde kendine zarar verdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine götürüldü.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla 16 Kasım 2023'te tutuklanan Alisya Bahar Candan, 24 Mayıs'ta tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kendisine zarar verdiği öne sürülen Candan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün tekrar cezaevine götürüldü.

44 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan ile kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Bahar çarpar
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