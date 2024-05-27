Bahar Candan hastaneden taburcu olup cezaevine döndü! Tahliye oyunu tutmadı

44 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan ile kamuoyunda " Nihal Candan " olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek 'in aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.