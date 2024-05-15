Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin iddianamesinde şok detay! Örgütten ayrılmak isteyene ’dekor yapmak’ şifresiyle dayak!

"12 MİLYON LİRALIK HESAP" FOTOĞRAFI DOLANDIRICILIK PARASI MI?"

İddianamede 200'e yakın mağdur olduğu ancak 35 kişinin şikayetçi olduğu detayı yer aldı. savcılık şikayetçi olmayan kişilerin bir kısmının örgüt tehdidinden bir kısmının ise olayın ailesi ve çevresi tarafından duyulacağı korkusundan şikayetçi olmadıkları anlatıldı. Öte yandan bir müşteki verdiği ifadede mağdurlardan alınan paraların Bahar Candan ve Nihal Candan'ın hesabında toplandığını iddia etti. Müşteki Ç.T ifadesinde, "Onur Apaydın dolandırıcılık neticesinde temin ettiği paralar bildiğim kadarıyla Bahar Candan ve Nihal Candan'ın hesabında toplanmaktadırlar. Bahar Candan hesabında 12 milyon liradan fazla para olduğunu instagram hesabından paylaşmıştı" dedi.





"BAHAR CANDAN ONUR'DAN ALDIĞI PARAYI ÇEVREYE SAÇIYORDU"

Müştekilerden S.D, verdiği ifadede iş amacıyla örgüt üyeleriyle tanıştığını ve birkaç kez görüştüklerini anlattı. Onur Apaydın'dan 'Kaan' olarak bahsedildiğini anlatan S.D, Bahar ve Nihal Candan'ın da bazı toplantılara katıldığını anlattı. Özellikle Bahar Candan'ın Onur Apaydın ile çok yakın olduğunu anlatan S.D, "Yapılan özel görüşmelerde Bahar Candan Onur ile birlikte kalıyordu. Ayrıca toplantı sırasında Bahar ve Onur'un özel olarak gruptan ayrılıp görüştüğünü de gördüm. Bir yemek sonrası grup olarak kulübe gidilecekti. Alkollü olduğum için gitmek istemedim. Onur bana, 'yanımızda iki polis var. Çevirmeye takılmayız' dedi. Gittiğimiz gece kulübünde Bahar Candan Onur'dan aldığı paraları çevreye saçıyordu" dedi.

ÖRGÜTTEN AYRILMAK İSTEDİ CEZA OLARAK ELİNDEN VURULDU

Hazırlanan iddianamede örgüt hiyerarşisinin korunması için örgüte itaatsizlik yapanların cezalandırıldığı da anlatıldı. A.F.M'nin örgütten ayrılmak istediğinin öğrenilmesi üzerine darp edildiği ve elinden silahla vurulduğu anlatılan iddianamede, "Yapılan cezalandırma işlemini gösterir fotoğraf ve videoların emsal oluşturması için örgüt üyelerine gösterildiği.." denildi. Öte yandan elinden vurulan A.F.M'nin tedavisini yapan ve suçu bildirmeyen hemşireye de dava açıldı.





DARP ETMEK İÇİN ŞİFRE: "DEKOR YAPMAK"

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan bir sanık da örgüte dair tüm bilinmeyenleri ifadesinde anlattı. Milliyet'te yer alan habere göre, ifadesinde, "Bu örgüte giriş vardır ancak çıkış yoktur" diyen sanık, "Alt kademedeki örgüt üyesi ayrılmak istediğinde sahip olduğu sırlar sebebiyle ayrılamaz ya da itaatsizlik yapamaz. Bu noktada ayrılmak isteyene ya da itaatsizlik yapana örgüt içerisinde, 'Dekor Yapma' olarak tabir edilen darp etme ve yaralama şeklinde zorlamalar yapılır. Dekor yapma işleminde tüm eylemler videoya çekilir. Çekilen video tüm üyelere gönderilir" dedi.





"BAHAR CANDAN'A DA DEKOR YAPILDI"

Kendisin de bu uygulamaya maruz kaldığını söyleyen sanık, "Benim dışımda Bahar Candan'a da 'Dekor' yapıldığını duydum. Geçmiş haberlere bakarsanız, 'Bahar Candan darp edildi' şeklinde arama yaparsanız yüzünün sağ tarafında darp izini görürsünüz. Bu olay basına, 'Bahar Candan erkek arkadaşı tarafından darp edildi' şeklinde servis edildi. Bu haber yalandır. Bu olayda aslında Onur Apaydın Bahar Candan'ı darp etmiştir" dedi. İstenen ceza belli oldu! 7 vakit namaz kılıyorum!