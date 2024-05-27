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Siyasilerden 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin mesajlar: Vesayetten medet umanları lanetliyoruz

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin yaralar açan darbenin üzerinden 64 yıl geçti. 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla birçok siyasi isim sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlar...

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 12:20 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 12:28
Siyasilerden 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin mesajlar: Vesayetten medet umanları lanetliyoruz

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27 Mayıs 1960, Cumhuriyet tarihine kara bir leke olarak geçti. Türkiye ilk kez darbeyle tanıştı.

Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes'in de aralarında bulunduğu 592 kişi, Yassıada'da hukukun ayaklar altına alındığı bir davayla yargılandı. Halkın iradesiyle seçilen Başbakan ve görev arkadaşları darbeciler tarafından idam edildi.

27 Mayıs darbesi ve idam kararlarının milletin vicdanında derin yaralar açtı.

Darbenin 64. yıl dönümünde birçok siyasi isim sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen, milletimizin hafızasında acı bir hatıra olarak yer alan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde merhum Adnan Menderes ile yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum.
Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, millet iradesini yok sayan vesayetçi zihniyetler ile mücadelemize devam edecek, demokrasimizi geliştirmek ve daha ileriye taşımak için çalışacağız."

BAKAN TUNÇ'TAN KINAMA MESAJI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabı X üzerinden 27 Mayıs 1960 darbesinin 64'ncü yıl dönümü nedeniyle paylaşım yaptı.

Mesajında darbenin, vatana ve millete yapılan bir ihanet olduğundan bahseden Tunç, demokrasi tarihinin kara lekesi olduğunu vurguladı.


27 Mayıs darbesinin hiçbir zaman hafızalardan çıkmayacağını belirten Tunç, "Vesayetçi ve eski Türkiye özlemi çekenlere, kirli senaryoların ürünü karanlık oyunlara, milletimizin huzuruna kastedenlere ve kirli emellerine asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

"TÜM DARBELERİ, DARBE GİRİŞİMLERİNİ, VESAYETTEN MEDET UMANLARI KINIYOR VE LANETLİYORUM"
Milletin desteğiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bir daha yeni darbelerin yaşanmasına müsaade etmeyeceklerini söyleyen Tunç, "Her zaman milli iradeye sahip çıkacak, istiklalimiz ve istikbalimiz için, daha büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daima adaletten, haktan ve demokrasiden yana olacağız. 27 Mayıs 1960 darbesinin 64'üncü yıl dönümünde tüm darbeleri, darbe girişimlerini, vesayetten medet umanları kınıyor ve lanetliyorum" ifadelerine yer verdi.

Tunç ayrıca vesayetçiler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ile arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı, tüm demokrasi şehitlerini rahmetle andı.

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