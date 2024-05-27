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Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Başıboş köpek düzenlemesinde neler var? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 5 maddede anlattı

Türkiye’nin artık milli güvenlik sorunu haline gelen başıboş köpek sorunu hakkında AK Parti’nin Meclis’e sunduğu kanun teklifinde sona gelindi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Başıboş sokak köpekleri sorununun temelinde, bu hayvanların sorumluluklarını yasal olarak üstlenen sahip bir kişi veya kurumun olmaması yatmaktadır." dedi ve 5 madde ile konuya açıklık getirdi.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 14:51 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 16:13
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Başıboş köpek düzenlemesinde neler var? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 5 maddede anlattı

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Vatandaşın canını tehdit eden başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenlemede gözler Meclis'e çevrildi.

Bu hafta AK Parti muhalefetin taleplerini dinleyecek, ortak bir çözüm aranacak. Grup başkan vekillerinin görüşmelerinin ardından, konu bu alanda çalışan vekillerle istişare edilecek.

TEKLİFİN MECLİS KAPANMADAN YASALAŞMASI BEKLENİYOR
Çalışmanın Meclis ayağını AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu yürütecek. Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin de görüşleri alınacak.

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Tüm veriler toplandıktan sonra teklif oluşturulacak. Teklifin Meclis kapanmadan yasalaşması öngörülüyor.

Bu kapsamda yaklaşık 15 günlük bir çalışma takvimi planlanıyor. Meclis'ten ortak bir tavırla karar alınması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz köpeklere ilişkin sorunun temelinde, bu hayvanların sorumluluklarını yasal olarak üstlenen sahip bir kişi veya kurumun olmaması yattığını belirterek, söz konusu hayvan sayısının 4 milyona yakın olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

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Yumaklı, sosyal medya hesabından sahipsiz köpeklerle ilgili açıklama yaptı.

"Başıboş sokak köpekleri sorununun temelinde, bu hayvanların sorumluluklarını yasal olarak üstlenen sahip bir kişi veya kurumun olmamasının yattığına" işaret eden Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Yıl içinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurmaları ve sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamamakta ve net sayı belirlenememektedir. Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının yüzde 70'inin kısırlaştırılmasıyla mümkündür ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir."

"2023'TE KUDUZ VAKASI SAYISI ARTTI"

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye'nin kuduz riski açısından yüksek kategoride tanımlandığına işaret eden Yumaklı, şöyle devam etti:

"Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin iken, 2023'te bu sayı iki katına yakın artarak 438 bine ulaşmıştır. Bu tablonun insan hayatı ve sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda olduğu aşikardır."

Yumaklı, İçişleri Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda hayvana çarpmayla gerçekleşen 3 bin 534 trafik kazasında, 55 ölüm ve 5 bin 147 yaralanma vakasının kayıtlara geçtiğini aktararak, "Bu soruna dair son günlerde kamuoyunda yapılan sağduyulu tüm tartışmalar, görüş ve öneriler, doğru çözüme ulaşmak için son derece değerlidir. Bilim insanları başta olmak üzere, konunun uzmanlarının gerçekçi çözüm önerileri ve vatandaşımızın desteği ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bu soruna dair son günlerde kamuoyunda yapılan sağduyulu tüm tartışmalar, görüş ve öneriler, doğru çözüme ulaşmak için son derece değerlidir.

Bilim insanları başta olmak üzere, konunun uzmanlarının gerçekçi çözüm önerileri ve vatandaşımızın desteği ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum.

26 AYDIR ACIM DİNMİYOR
Antalya'da sokak köpeğinden kaçarken kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (9) babası Murat Pınar, 26 aydır yaşadıkları acının dinmediğini söyledi. Baba Pınar, 30 gün içinde sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulmasını de içeren yeni düzenlemeyi desteklediklerini belirtti.

Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde 5 Mart 2022'de meydana gelen olayda, arazide dolaşan başıboş köpeğin havlamasından korkup, kaçan Mahra Melin'e, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Ağır yaralanan Pınar, 23 gün sonra yaşamını yitirdi. Sokak hayvanlarının başıboş dolaşmasının daha çok canlar yakacağını belirten baba Murat Pınar, kazadan sonra Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'ni kurdu.

'SORUN ÇOK BÜYÜK, AİLELER İSYANDA'
Murat Pınar, Türkiye'de başıboş gezen 4 milyonu kayıtlı, bilinen bir o kadar da kayıtsız hayvan olduğunu söyledi. Kızını başıboş köpeğin neden olduğu kazada yitirmenin acısını hala yaşadığını ifade eden Pınar, kurduğu derneğe çok sayıda sokak hayvanı mağdurunun başvuru yaptığını ve destek istediğini söyledi. Özellikle çocuk ve yaşlıların sokaklardaki köpeklerden zarar gördüğünü anlatan Pınar, şöyle konuştu:

"Olayı yaşayana kadar başıboş köpek sorununu bilmiyorduk. Çocuğum köpekler nedeniyle paramparça edilmişken; bu durum kabul edilemezdi. Dernek kurduk ve 26 aydır bu konuyu anlatmaya çalışıyorum. 2 yılda 81 kişi yaşamını yitirdi. 44'ü çocuk. Sorun çok büyük, aileler isyanda."

'KISIRLAŞTIRMANIN ÇÖZÜM OLDUĞUNU SAVUNUYORLAR'
Ailelerin çocuklarını tek başına sokağa, markete göndermediğini, birlikte çıktıklarında da yanlarına mutlaka sopa aldıklarını söyleyen Pınar, "Devlet araştırmasını yapmış. Geldiğimiz noktada tasarı hazırlanıyor. Kısırlaştırmanın çözüm olduğunu savunuyorlar. Bütün halk, 4 milyon köpeği kısırlaştırdık ve geri bıraktık. 4 milyon sayısı 5 yılda azalacak deniyor. 5 yıl daha sokakta insanların parçalanmasına göz yumacaksak; kısırlaştıralım. Devletin aklı büyüktür. Çıkaracakları yasayı destekliyoruz" dedi.

ALMANYA'DAN MAHRA'YA NOT
Kızının kabrini her gün ziyaret edip, çiçeklere su verdiğini anlatan Pınar, çocuğunun ölümünün ardından Almanya'da yaşayan 12 yaşındaki Ayşe isimli çocuktan gelen 'Mahra sen şimdi cennettesin ve orası çok şanslı çünkü sen oradasın' yazılı üzerinde çiçek ve kuşların olduğu notu da kabirden ayırmıyor. Kızının ölümünün bir şeyleri değiştireceğine inandığını belirten Pınar, başka çocukların ölmemesi için mücadeleye devam edeceğini kaydetti.

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