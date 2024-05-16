Örgütün gizli kasası Bahar Candan çıktı! Sazan sarmalı yöntemiyle 41.5 milyon Liralık vurgun! %25 indirimli satış vaadiyle...

Kara para aklama ve suç örgütüne üye olmaktan tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler hakkında her geçen gün flaş gelişme yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Candan kardeşlerin de içerisinde yer aldığı şebekenin, sözde kamu kurumlarından aldıkları araçları yüzde 25 indirimli şekilde satma vaadiyle mağdurları 41 milyon 526 bin lira dolandırdığı saptandı. Bahar Candan'ın örgütün gizli muhasebecisi ve kasası olduğu, mağdurlardan elde edilen paranın ise gece kulübü yatırımlarına aktarıldığı belirlendi. İşte detaylar...
'Dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlaması yöneltilen Bahar ve Nihal Candan (Gülnihal Çiçek) kardeşlerin de arasında bulunduğu 22 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
Savcılık, Bahar Candan'ın 'Suç örgütüne üye olma ve örgüt faaliyeti kapsamında kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 2 kez olmak üzere 14 yıldan 44 yıla kadar cezalandırılmasını isterken, geçtiğimiz ay serbest bırakılan Nihal Candan'ın (Gülnihal Çiçek) ise aynı suçlama kapsamında 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.
İddianameye göre suç örgütünün lideri 'Kaan' kod adlı ihraç polis memuru Onur Apaydın ve İlker Oflu'ydu. 'Sazan sarmalı' yöntemiyle sözde kamu kurumlarından aldıkları araçları piyasa fiyatlarından yüzde 25 indirimli bir şekilde vatandaşlara satma vaadinde bulunan çetenin, 35 farklı eylemde yaklaşık 41 milyon 526 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.