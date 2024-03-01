Fon vurgununda yeni gelişme! Seçil Erzan’ın amiri ile konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim’e 4 ay ödemesiz 10 milyon liralık kredi

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen ve futbol dünyasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı olayla yeni gelişmeler yaşandı.
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen ve futbol dünyasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı olayla yeni gelişmeler yaşandı.
Seçil Erzan'ın yargılandığı dava dosyasına giren yeni bilirkişi raporunda, Erzan'ın üst amiri Denizbank Avrupa 1. Bölge Müdürü Sermin Tekin'le yaptığı konuşmalar dikkat çekti.
Erzan'la Tekin'in 13-16 Mayıs 2022 tarihleri arasında yaptığı yazışmada Fatih Terim'e verilecek 10 milyon TL krediye ilişkin bankanın Gelen Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark'tan onay beklendiği görüldü. İkili arasında yapılan konuşmada şu ifadelere yer verildi;
Sermin Tekin: Oğuzhan Bey görüşmüş mü Hakan bey ile Seçilcim?
Erzan: (Bilirkişi notu) "Oğuzhan Bey henüz Hakan Bey'le görüşmemiş Sermin Hanım" diye ses kaydı gönderiyor.
Tekin: Seçilcim, Fatih Terim için 10 mn TL kredinin talebini yapabilirsiniz. Hakan bey ile görüşmüş Oğuzhan Bey, ok'leşmişler. Svg
Erzan: Merhaba Sermin Hanım çok teşekkürler. Hemen yarın başlıyorum işlemlere Sevgilerimle.
Erzan: (16 Mayıs) Sermin Hanım merhaba, hocanın kredisini 4 ay ödemesiz 24 ay vadeli 2.15 faiz oranı ile sisteme giriş yaptık, bilgi vermek istedim.
HESABA 4 KG ALTIN
Erzan'ın 9 Mart 2022'de Tekin'le Selçuk İnan'a ilişkin de bir konuşma yaptığı tespit edildi. Konuşma raporda yer aldı.
Erzan: Merhaba Sermin Hanım. Güzel haber verecektim size, Selçuk İnan'a fon kuruyoruz bugün ben ziyaret ettim daha önce Öb ile görüşmüştü.
Tekin: Evetttt. Öb demiştii. Önerdik düşüncek diye. Süperrr
Erzan: Kiralık kasasındaki altınlarını da çıkarttı 4 kg altın yatırdık hesaba.
Tekin: Çokk sevindim (Zafer işareti)
"SELÇUK'A BİRAZ KAZANDIRALIM"
Futbolcuları yüksek kâr vaadiyle dolandıran Seçil Erzan'ın telefonundaki 117 bin 334 mesaj, fotoğraf, video, not, ses kaydı da incelendi.
Erzan'ın Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile 2018-2020'te yaptığı banka kredilerine ilişkin bir konuşma da raporda yer aldı. Erzan'ın Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile ise Şubat 2023'te sesli ve mesaj yoluyla sık görüştüğü tespit edildi.
Erzan'ın bankanın üst düzey yöneticileri Sermin Tekin, Tanju Kaya, Cem Demirdağ ve Oğuzhan Özark ile kendi şubesindeki çalışanlarıyla yaptığı yazışmalar da dosyada yer aldı. Erzan'ın, Denizbank Özel Bankacılık yatırım danışmanı Oğuz Atilla'yla yaptığı görüşmelerde aralarında futbolcular Selçuk İnan, Semih Kaya, iş insanı Bülent Çeviker, tefeci olduğu öne sürülen Süleyman Aslan'ın da adı geçiyor.
Konuşmalardan bu kişilerin mevduatlarına ilişkin bankanın girişimde bulunduğu anlaşılıyor. Atilla, Aralık 2021'de Selçuk İnan'a attığı mesajı Erzan'la paylaşıyor: "Merhaba Selçuk hocam ben Oğuz Atilla Denizbank Özel bankacılık yatırım danışmanınızım. Seçil hanımla görüştük sizin uçakta olduğunuzu ilettiği için size buradan yazıyorum. Eski yatırım danışmanınız Umut bey ve Murat bey yakın arkadaşlarım olurlar. Seçil hanım ve bölge müdürümüzün özel ricası ile sizin hesaplarınızla benim ilgilenmemi istediler. 18 yıllık bankacıyım, son 8 yıldır da Denizbank'tayım. Müsait olduğunuzda sizinle detaylı olarak görüşmek isterim."
Bu mesaj üzerine Erzan şöyle diyor: "Sen çok sıkı takip yap buna. Biraz kazandıralım. Geri alalım. Selçuk düzgün çocuktur. Ona mesai harcamamız gerekiyor. Bir memnuniyet yakalarsak hepsini geri alırız."
İNAN'IN AVUKATI: İFADEYE ÇAĞRILMALILAR
Milliyet'te yer alan habere göre; Denizbank dava ile ilgili açıklamasında Erzan'ın işlemlerinde banka resmi evraklarının kullanılmadığını, sistemin bir "saadet zinciri" olduğunu, banka ile ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı. Ancak Selçuk İnan'ın avukatı Rezan Epözdemir aynı görüşte değil.
Epözdemir, konuya ilişkin, "Yeni raporla, hem Selçuk İnan'ın Oğuz Atilla ile mesajları hem Seçil Erzan'ın (Genel Müdür Yrd..) Mehmet Aydoğu ve (Avrupa 1. Bölge Mdr.) Sermin Tekin ile mesajları bankanın kurumsal olarak bu fonu bildiğini, bankanın bilgisi dahilinde fonun kurulduğu, banka yöneticilerinin tüm süreçten haberdar olduğu aşikar. Bankanın aksini iddiası ve beyanlarının gerçek dışı olduğu yeni bilirkişi raporuyla ortaya konmuştur. Rapor doğrultusunda, banka yöneticilerinin de acilen ifadeye çağırılması ve beyanlarının alınması gerekmektedir." dedi.