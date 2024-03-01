Fon vurgununda yeni gelişme! Seçil Erzan’ın amiri ile konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim’e 4 ay ödemesiz 10 milyon liralık kredi

Erzan: Merhaba Sermin Hanım. Güzel haber verecektim size, Selçuk İnan'a fon kuruyoruz bugün ben ziyaret ettim daha önce Öb ile görüşmüştü.

HESABA 4 KG ALTIN Erzan'ın 9 Mart 2022'de Tekin'le Selçuk İnan'a ilişkin de bir konuşma yaptığı tespit edildi. Konuşma raporda yer aldı.

"SELÇUK'A BİRAZ KAZANDIRALIM"

Futbolcuları yüksek kâr vaadiyle dolandıran Seçil Erzan'ın telefonundaki 117 bin 334 mesaj, fotoğraf, video, not, ses kaydı da incelendi.

Erzan'ın Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile 2018-2020'te yaptığı banka kredilerine ilişkin bir konuşma da raporda yer aldı. Erzan'ın Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile ise Şubat 2023'te sesli ve mesaj yoluyla sık görüştüğü tespit edildi.

Erzan'ın bankanın üst düzey yöneticileri Sermin Tekin, Tanju Kaya, Cem Demirdağ ve Oğuzhan Özark ile kendi şubesindeki çalışanlarıyla yaptığı yazışmalar da dosyada yer aldı. Erzan'ın, Denizbank Özel Bankacılık yatırım danışmanı Oğuz Atilla'yla yaptığı görüşmelerde aralarında futbolcular Selçuk İnan, Semih Kaya, iş insanı Bülent Çeviker, tefeci olduğu öne sürülen Süleyman Aslan'ın da adı geçiyor.