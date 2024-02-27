Arda Turan'a 2 milyon kredi Selçuk İnan'a özel fon | Seçil Erzan'ın kara kutusundan yeni mesajlar ortaya çıktı! "Bu kadarı da pes"

"Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandıran Seçil Erzan ile ilgili flaş detaylar çıkmaya devam ediyor. 7 sanıklı dava dosyasına sanıkların telefonları ve dijital materyallerinin incelemelerine ilişkin yeni bilirkişi raporu geldi. Raporda Erzan'ın Deniz Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile Arda Turan ve Fatih Terim'in kredi kullanması konusunda geçen konuşmaları dikkat çekti. Öte yandan Seçil Erzan'ın banka yetkilileriyle Selçuk İnan hakkındaki 'özel fon' konuşmaları bilirkişi raporunda yer aldı. İşte detaylar...
İstanbul'da Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların da aralarında bulunduğu birçok ismi 'özel kapalı fon' vurgunuyla milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelen Seçil Erzan olayında yeni gelişmeler çıkmaya devam ediyor.
Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında cep telefonu incelemelerine ilişkin yeni bilirkişi raporu girdi.
Siber Suçlar ve Güvenliği Uzmanı tarafından hazırlanan 200 sayfalık raporda, sanık Seçil Erzan'a ait 4 adet telefon ve 3 adet sim kart, sanık Nazlı Can'a ait 1 adet telefon ve 1 adet sim kart, sanık Ali Yörük'e ait 1 adet telefon ve 1 adet sim kart, sanık Atilla Yörük'e ait 1 adet telefon ve 1 adet sim kart olmak üzere toplam 13 adet dijital materyal ile imajların bulunduğu 8 adet flash bellek ve 2 adet hard disk incelenerek çözümlemeleri yapıldı.