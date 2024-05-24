TUSAŞ Genel Müdürü Kotil duyurdu: Milli muharip uçağı KAAN’ın üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak

Tümüyle dijital bir üretim olan KAAN'da birçok yazılım kullandıklarını vurgulayan Kotil, şöyle devam etti: "Türkiye bir devrim yapabilir. KAAN bir devrimdir. Neden? Para ile birçok şeyi satın alabiliyoruz. Türkiye'nin diğer ülkelere göre farkı proje yeni, kullanılan tasarım teknolojisi ve bilgisayarları yeni. Biz bu görünmezi tasarlamak için petabayt hafızası olan makine kullandık. Çünkü bunları analiz edebilmek için kocaman bir hafıza gerekli.

Parayı verdik aldık. Böyle kompleks bir cihazı simüle etmek gerekiyorsa çok çekirdek gerekiyor. 50 bin çekirdek dediler paraya kıydık aldık. Toplamda 100 bin çekirdek var analiz yapabilmek için. Kullanılan yazılım en son yazılım. İmalat kompozit ve bütün gövdesi kompozit. Bunu yapabilmek için koca bir tesis yaptık. 95 bin metrekare ve Avrupa'nın ikinci büyük tek çatı altında tesisi. Neden? Çünkü biz dünyada birinci olmak istiyoruz ondan dolayı."

Kotil, proje çalışmalarında yer alan yazılım mühendislerinin görüşlerinin yer aldığı videoları sunarak, şunları kaydetti: "Türkiye'nin farkı bu. Biz bunu TUSAŞ'da özellikle KAAN'da gördük. Eğer genç arkadaşları yeterince bir araya getirebiliyorsanız, onlara imkan verebiliyorsanız onlar devrim yapıyorlar ve sonuçta KAAN çıkıyor. KAAN 5'inci nesil bir savaş uçağı. F-16, Eurofighter, Rafael, Su-35 bunlar 4'ncü, 4,5 nesil uçaklar. Bu uçakların özü hava savaşında it dalaşı yaparlar yakın giderler ve biri öbürünü vurmaya çalışır, diğeri de atılan füzeden kurtulmaya. Genelde 20 milimetre top olur ve kaçmaya çalışır." Bu uçakların üzerinde hava yer bombaları bulunduğunu ve hedefe atıldığını aktaran Kotil, "Radar bunu görür ve yerden buna hava savunma sistemi füze gönderir. Bu grup uçakların özelliği budur. Bu dün çok işe yarıyordu. Sonra 5.'nci nesil çıkınca mertlik bozuldu. KAAN bunlardan bir tanesi. Yüzlerce kilometreden rakibini, hava hedefini, yer hedefini radarlarıyla görür." diye konuştu.

KAAN'ın ilk deneme uçuşunun ardından dünyadaki yansımalarına değinen Kotil, "Amerika'daki dergi Türk'ler bunu nasıl yapar? Midemiz bulandı gibi. Yakıştıramıyor yani. Niye bu çok komplike bir uçak. Üzerinde bir sürü analitik dağılımlar var. F-16 ve Eurofighter'da basit, bunda birçok bilgisayar var. Çünkü bunda yapay zeka var, sensörler var ondan dolayı. Birçok yayında şunu gördünüz 'evet bitirmediler ama buraya kadar geldiyseler bitirirler'." diye konuştu.

HİÇBİR ŞEY KOLAY DEĞİL

Kotil, "Cumhurbaşkanımızın talimatı 2028 yılında 20 tane Hava Kuvvetlerine teslim ediyoruz. Ondan sonra 8 tane daha yapıyoruz. Sonra 1 tane daha yapıyoruz. O 1 tanenin üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak. Onun için yapıyoruz. Türk motoru da yapılıyor. Bizim gencimiz 10 numara. İsterseniz başarırsınız" şeklinde konuştu. Kotil, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN