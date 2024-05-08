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CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Son dakika haberi! Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme 45 dakika sürdü. CHP lideri Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında görüşmenin detaylarını açıkladı.

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 18:53 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 07:20
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti

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Türkiye siyasette yumuşama dönemine girdi.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Bahçeli, Özel'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makam odasının önünde karşıladı.

Özel'e Bahçeli'nin makam odasının kapısına kadar CHP Meclis İdare Amiri Uğur Bayraktutan, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ile bazı CHP milletvekilleri eşlik etti.

Bahçeli, Özel'i karşılarken yanında Meclis Başkanvekili Celal Adan, Meclis İdare Amiri Sermet Atay ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay yer aldı.

GÖRÜŞME 45 DAKİKA SÜRDÜ
Bahçeli-Özel görüşmesi, TBMM'de basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

HEDİYELEŞTİRLER
Özel, görüşmede Bahçeli'ye oltu taşından yapılan tespih ile Manisa'dan getirilen mesir macunu, Bahçeli ise Özel'e plaket hediye etti.

Bahçeli ve Özel hediyeleştiBahçeli ve Özel hediyeleşti

Bahçeli, görüşmenin ardından Özgür Özel'i dışarıya çıkarak kapıdan uğurladı.

Özel, açıklama yapmadan ayrılırken, Bahçeli de basın mensuplarının görüşmeye dair sorularına, "Sayın Genel Başkan bir değerlendirme yapar" yanıtını verdi.

7 YIL SONRA İLK
Bahçeli Özel görüşmesi genel başkanlar nezdinde 7 yılın ardından gerçekleşen ilk görüşme oldu.

Bahçeli ve Özel hediyeleşti

MASADA HANGİ KONULAR VARDI?
Görüşmenin ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olduğu biliniyor. CHP kaynaklarından görüşme öncesi edinilen bilgiye göre, görüşmede yurt içindeki güncel konular ve ekonomideki son gelişmelerin ele alınması bekleniyordu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA
CHP lideri Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, "Tüm siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüştük, görüşmeye devam edeceğiz. Bugün Bahçeli bizleri kabul etti. Sayın Bahçeli'ye ve MHP'nin tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bugün Bahçeli ile yaptığımız görüşmeden sonra bana büyük bir nezaketle bir açıklama yapabilirsiniz dediği halde, ayakta bekleterek açıklama yapmayı uygun görmedim." dedi.

Bahçeli ile seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini belirten Özel, "Tebriklerini kabul ettik. Asgari ücreti, temmuz ayında zam yapmamanın yapacağı sıkıntıyı, üzerimize düşenleri hatırladık üzerine konuştuk. Öğretmen atamasından emekli uzman çavuşların konusuna kadar görüş alışverişinde bulunduk. AYM kararlarına uyulmamasına duyduğumuz endişeye kadar, müfredat konusunda duyduğumuz rahatsızlıkla ilgili görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Görüşme öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gezi Parkı davası tutuklusu Osman Kavala ile ilgili de konuşan Devlet Bahçeli, "Hiçbir organ mahkemelere emir vermez, tavsiyede bulunamaz. Yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili beyanda bulunamaz. Mahkeme kararları değiştirilemez. Yargıya talimat vermek suçtur. Kavala'nın yeniden yargılanması hususunda sipariş süreç ilerletilmektedir." dedi. Bahçeli grup toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Neymiş, CHP Genel Başkanı, Avrupa Parlamentosu'nu ziyaret ettiğinde, "saati sorunca, sen önce Kavala'yı çıkar" cevabını almış. Anlamadığımız şudur, Sayın Özel'in kolunda saati yok mudur? Haydi yok diyelim, beraberindeki arkadaşlarında da mı yoktur? Sayın Özel'in saati sormak yerine PKK'ya ve FETÖ'ye verilen destekleri muhataplarının yüzüne vurması gerekmez miydi?

Türkiye hukuk devletidir, yargımız bağımsız ve tarafsızdır demesi taşıdığı sorumluluğa uygun düşmez miydi? AB'li politikacıların kara propagandasına kulak verip bunları ham haliyle ülkemize taşıyacağına Türkiye'nin egemen devlet onuruna korkusuzca sahip çıkması doğru olmaz mıydı? Bırakın Kavala'yı da kanun kaçağı FETÖ'cüleri ve PKK'lıları Türkiye'ye ne zaman teslim edeceksiniz sorusunu soramaz mıydı? Sayın Özel saati merak ederse, rahat olsun, bana sorabilir, köstekli saatimi açar, kendisiyle açık açık da paylaşırım.

Özgür Özelden Başkan Erdoğan ile görüşmesine ilişkin yeni açıklama: İade-i ziyaret ne zaman olacak? | Olumlu seyri engellemem...
Özgür Özel'den Başkan Erdoğan ile görüşmesine ilişkin yeni açıklama: İade-i ziyaret ne zaman olacak? | "Olumlu seyri engellemem..."



TÜRK SİYASETİNDE YENİ BİR DÖNEM
Türkiye siyasette yumuşama dönemine girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Olumlu havada gerçekleşen görüşmede Erdoğan ve Özel karşılıklı hediyeleşti.



CHP'YE İADE-İ ZİYARET OLACAK
Daha sonrasında Başkan Erdoğan ve Özgür Özel, "iç ve dış meselelerde diyalog içinde olma" yönünde sözleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyaret yapacağını duyururken "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz" dedi.

"TÜRKİYE DEMOKRASİSİ İÇİN KİLOMETRE TAŞI"
Özgür Özel de AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeyi "Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı" olarak tanımladı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YENİ AÇIKLAMA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karşıyaka Mezarlığı'nda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için düzenlenen anma töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MÜZAKERENİN OLUMLU SEYRİNİ ENGELLEMEM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede, tutuklu generallerin durumlarına ilişkin konunun gündeme geldiği ve Başkan Erdoğan'ın "Talimat verdim" ifadelerini kullandığı iddialarına ilişkin soru üzerine Özel, "İki genel başkan bir görüşme yaptıktan sonra ya ortak bir açıklama yapılır ya da herkes görüşmeyle ilgili kendine ait kısımlar hakkında bilgi verebilir. Diğeri son derece müzakere tekniğine aykırı bir iştir. Ben şöyle dedim, bana böyle dediler dediğinizde görüşmenin belli seyrini, bundan sonra olabilecek olumlu seyrini engellemiş olursunuz." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, konuyla ilgili basına yansıyan haberlere ilişkin, şunları kaydetti:

"Ben gazetecilik merakına sonuna kadar saygılıyım ancak konunun, sorunun cevabına bu kısmı için, bu cevap için muhatap ben değilim. Benim söylemem doğru olmaz. Ben sadece kendimin ne yaptığını söyleyebilirim. Detaylı bir dosya hazırlamıştık, o dosyayı Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığımız görüşmede gündemimize aldık. Üzerinde konuştuk. Ben bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler olacağını ümit ediyorum. Bu ümidimi koruyorum. O zaman da söylemiştim, dikkatle takip edeceğiz. Belki Sayın Erdoğan bu konuda bir açıklama yaparsa ondan sonra o günle ilgili diğer detaylar aleniyet kazanabilir. Ama benim aksini yapmam müzakere tekniğine uygun bir davranış olmaz."

Erdoğan'la görüşmelerinde Gezi Parkı davası, 28 Şubat davası gibi konuların da gündeme geldiğini aktaran Özel, "Daha önce söylediğimiz her şey ve daha fazlası toplantıda konuşuldu. Ve büyük bir nezaketle karşılıklı müzakere edildi. Görüş alışverişi yapıldı. Bizim tarafımızdan belli talepler çok şey net şekilde dillendirildi. Ben bu marj içinde kalmak durumundayım." değerlendirmesinde bulundu.

İADE-İ ZİYARET NE ZAMAN: BÖYLE BİR BAŞVURU YAPILMADI
CHP Genel Başkanı Özel, Başkan Erdoğan'ın iadeiziyaret tarihinin belli olup olmadığına dair soruya ise "Bize henüz böyle bir başvuru yapılmadı. Böyle bir talepte bulunulacağını biliyoruz. Netleşen bir tarih olduğunda zaten açıklanır." yanıtını verdi.

CHP'DE İÇ KARIŞIKLIK
Özgür Özel, "parti içinde karışıklık olduğu" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine ise söz konusu iddiaları bazen kendisinin de duyduğunu dile getirerek, "Kendimize güvenimiz tam, kayıt dışı siyasete karşıyız. Her şeyi gözlerinizin önünde yapıyoruz. Açıklıyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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