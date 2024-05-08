CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti

MASADA HANGİ KONULAR VARDI? Görüşmenin ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olduğu biliniyor. CHP kaynaklarından görüşme öncesi edinilen bilgiye göre, görüşmede yurt içindeki güncel konular ve ekonomideki son gelişmelerin ele alınması bekleniyordu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA CHP lideri Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, "Tüm siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüştük, görüşmeye devam edeceğiz. Bugün Bahçeli bizleri kabul etti. Sayın Bahçeli'ye ve MHP'nin tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bugün Bahçeli ile yaptığımız görüşmeden sonra bana büyük bir nezaketle bir açıklama yapabilirsiniz dediği halde, ayakta bekleterek açıklama yapmayı uygun görmedim." dedi.

Bahçeli ile seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini belirten Özel, "Tebriklerini kabul ettik. Asgari ücreti, temmuz ayında zam yapmamanın yapacağı sıkıntıyı, üzerimize düşenleri hatırladık üzerine konuştuk. Öğretmen atamasından emekli uzman çavuşların konusuna kadar görüş alışverişinde bulunduk. AYM kararlarına uyulmamasına duyduğumuz endişeye kadar, müfredat konusunda duyduğumuz rahatsızlıkla ilgili görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Görüşme öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gezi Parkı davası tutuklusu Osman Kavala ile ilgili de konuşan Devlet Bahçeli, "Hiçbir organ mahkemelere emir vermez, tavsiyede bulunamaz. Yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili beyanda bulunamaz. Mahkeme kararları değiştirilemez. Yargıya talimat vermek suçtur. Kavala'nın yeniden yargılanması hususunda sipariş süreç ilerletilmektedir." dedi. Bahçeli grup toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Neymiş, CHP Genel Başkanı, Avrupa Parlamentosu'nu ziyaret ettiğinde, "saati sorunca, sen önce Kavala'yı çıkar" cevabını almış. Anlamadığımız şudur, Sayın Özel'in kolunda saati yok mudur? Haydi yok diyelim, beraberindeki arkadaşlarında da mı yoktur? Sayın Özel'in saati sormak yerine PKK'ya ve FETÖ'ye verilen destekleri muhataplarının yüzüne vurması gerekmez miydi?