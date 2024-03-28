Para kulesi skandalında yeni perde! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade verecek

Cumhuriyet Halk Partili isimlerin paralarla kule yaptığı görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, 2019 Aralık ayında 15 milyon TL tutarında olan balya bayla paranın kaynağının izini sürüyor.
CHP İstanbul İl Başkanlığı 11 Mart 2024 günü yaptığı yazılı açıklamada, paranın kaynağını "Bir tuğla da sen koy" başlıklı kampanyada toplanan bağışlara dayandırdı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik daha da ileri giderek, balya balya paraların kaynağının "CHP'ye yardım ettiği banka hesaplarında görülmesini istemeyen iş insanları" olduğu yalanına başvurdu. Ancak verilen ifadeler meselenin farklı bir boyuta taşınmasına sebep oldu.
Paraların sayıldığı anlar.
İMAMOĞLU'NUN A TAKIMI İŞİN İÇİNDE
İBB başkanın yakın çevresindeki isimler etrafında dönen para sayma skandalıyla ilgili soruşturma ilçe belediyelerinden taşınan paralarla ilgili ifadeler doğrultusunda genişlerken, kara para çarkında bulunan isimler de tek tek deşifre oldu.
Ekrem İmamoğlu ile Fatih Keleş
Bir hayli kabarık olan listede İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun kasasıFatih Keleş, İmamoğlu'nun avukatıyken milletvekili yaptığı Turan Taşkın Özer, İETT ihalelerini verdiği CHP'de Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Özgür Karabat gibi isimler dikkat çekti.
Para kuleleriyle ilgili soruşturmada daha önce görüntülerde yer alan Şişli belediye başkan yardımcısı Onur Öksel ve Maltepe Belediye Başkanının danışmanı Melih Morsünbül'ün "Biz başkandan aldığımız talimatı yerine getirdik" şeklindeki ifadeleri üzerine dün 3 kişi daha savcılık tarafından adliyeye çağrıldı.
İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI İFADEYE ÇAĞRILDI!
Soruşturma kapsamında dün (27 Mart) Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gitti.
Ali Kılıç, 2019'da CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Bir Tuğla da Sen Koy" bağış kampanyasına 50 bin TL bağış yaptığını, samimi arkadaşlarından da bağışa katkı sağlamak için ricada bulunduğunu öne sürdü.