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Para kulesi skandalında yeni perde! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade verecek

CHP'deki para sayma skandalına ilişkin yürütülen soruştuma kapsamında Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 10:08 Güncelleme 28 Mart 2024, 10:44
Para kulesi skandalında yeni perde! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade verecek

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Cumhuriyet Halk Partili isimlerin paralarla kule yaptığı görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, 2019 Aralık ayında 15 milyon TL tutarında olan balya bayla paranın kaynağının izini sürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı 11 Mart 2024 günü yaptığı yazılı açıklamada, paranın kaynağını "Bir tuğla da sen koy" başlıklı kampanyada toplanan bağışlara dayandırdı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik daha da ileri giderek, balya balya paraların kaynağının "CHP'ye yardım ettiği banka hesaplarında görülmesini istemeyen iş insanları" olduğu yalanına başvurdu. Ancak verilen ifadeler meselenin farklı bir boyuta taşınmasına sebep oldu.

Paraların sayıldığı anlar.Paraların sayıldığı anlar.

İMAMOĞLU'NUN A TAKIMI İŞİN İÇİNDE
İBB başkanın yakın çevresindeki isimler etrafında dönen para sayma skandalıyla ilgili soruşturma ilçe belediyelerinden taşınan paralarla ilgili ifadeler doğrultusunda genişlerken, kara para çarkında bulunan isimler de tek tek deşifre oldu.

Ekrem İmamoğlu ile Fatih KeleşEkrem İmamoğlu ile Fatih Keleş

Bir hayli kabarık olan listede İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun kasasıFatih Keleş, İmamoğlu'nun avukatıyken milletvekili yaptığı Turan Taşkın Özer, İETT ihalelerini verdiği CHP'de Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Özgür Karabat gibi isimler dikkat çekti.

Para kuleleriyle ilgili soruşturmada daha önce görüntülerde yer alan Şişli belediye başkan yardımcısı Onur Öksel ve Maltepe Belediye Başkanının danışmanı Melih Morsünbül'ün "Biz başkandan aldığımız talimatı yerine getirdik" şeklindeki ifadeleri üzerine dün 3 kişi daha savcılık tarafından adliyeye çağrıldı.

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI İFADEYE ÇAĞRILDI!
Soruşturma kapsamında dün (27 Mart) Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gitti.

Ali Kılıç, 2019'da CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Bir Tuğla da Sen Koy" bağış kampanyasına 50 bin TL bağış yaptığını, samimi arkadaşlarından da bağışa katkı sağlamak için ricada bulunduğunu öne sürdü.

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Kendisinde toplanan bağış paralarıyla ilgili bir belge olmadığını söyleyen Kılıç, "Bugüne kadar da yapmış olduğum bağışı belgeleyen herhangi bir makbuz tarafıma iletilmedi. Kampanyanın başlatılmasında ve paraların toplanmasında sorumluluk CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aittir" ifadeleriyle topu eski CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na attı.

MUAMMER KESKİN ADLİYEDE
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilerek sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi.

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