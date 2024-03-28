Son dakika: "PKK yandaşlarına yakın değilim" yalanı deşifre oldu! CHP'li Ahmet Akın'ın yakın ekibindeki Birsen Temir Saraç DEM'li çıktı

Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken birçok il ve ilçede CHP ile DEM'in PKK uzlaşısına şahit oluyor.
Başta İstanbul Esenyurt olmak üzere Mersin, Akdeniz ve Ankara'nın 4 ilçesinde kent uzlaşısı adı altında Kandil'in talimatlarına uyuluyor.
Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken birçok il ve ilçede CHP ile DEM'in PKK uzlaşısına şahit oluyor.
Başta İstanbul Esenyurt olmak üzere Mersin, Akdeniz ve Ankara'nın 4 ilçesinde kent uzlaşısı adı altında Kandil'in talimatlarına uyuluyor.
Bu sadece bilinen ortaya çıkan yüzü. Bazı belediyelerde de durum gizlenmeye çalışılıyor. Örneğin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi.
Burcu Köksal'ın DEM çıkışının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Akın da PKK partisini hedef almış, "Milletin bayrağına, vatanına şaşırmış, kudurmuş bir şekilde hainlik yapan hain terör örgütü PKK'ya onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim. Hiçbir zaman için yakın olmadan. Bizler vatanın bayrağın memleketin ne olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak Akın'ın bu sözlerinde samimi ve gerçekçi olmadığı ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'nin adayı Ahmet Akın'ın, seçim çalışmalarında yakın ekibine dahil ettiği Birsen Temir Saraç'ın 2015 seçimlerinde HDP'nin Aydın Milletvekili adayı olduğu öğrenildi.
DEM'Lİ İSİMLERLE SAMİMİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Ahmet Akın'ın seçim işlerini yürüten ekibin içinde yer alan Birsen Temir Saraç'ın, DEM'li Milletvekili Pervin Buldan ile cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş'ın eşi ve adı bir süre DEM'in İstanbul adayı olarak anılan Başak Demirtaş ile olan samimi fotoğrafları gün yüzüne çıktı.
CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın, İvrindi ilçesinde yaptığı terör çıkışının oy toplamak için ve göstermelik olduğu anlaşıldı.
AKŞENER'E 'ADAYINI ÇEK' DEMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde partisinin Balıkesir'deki mitinginde Meral Akşener'e seslenmişti. Akşener'e Balıkesir'deki adayını çekmesi için çağrı yapan Özel, İYİ Parti seçmeninden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın için oy istemişti.
Özel, "Dün methettiklerinize, bugün nasıl küfrediyorsunuz? Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz? İYİ Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum" demişti. Ancak Akşener, Özel'in bu çağrısına "Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı?" diyerek cevap vermişti.