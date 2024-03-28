Son dakika: "PKK yandaşlarına yakın değilim" yalanı deşifre oldu! CHP'li Ahmet Akın'ın yakın ekibindeki Birsen Temir Saraç DEM'li çıktı

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Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken birçok il ve ilçede CHP ile DEM'in PKK uzlaşısına şahit oluyor. Başta İstanbul Esenyurt olmak üzere Mersin, Akdeniz ve Ankara'nın 4 ilçesinde kent uzlaşısı adı altında Kandil'in talimatlarına uyuluyor.

CHPde ikinci Burcu Köksal vakası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akından DEM Partiye tepki: PKKnın yolundan giden şerefsizlere yakın değilim Bu sadece bilinen ortaya çıkan yüzü. Bazı belediyelerde de durum gizlenmeye çalışılıyor. Örneğin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi. Burcu Köksal'ın DEM çıkışının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Akın da PKK partisini hedef almış, "Milletin bayrağına, vatanına şaşırmış, kudurmuş bir şekilde hainlik yapan hain terör örgütü PKK'ya onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim. Hiçbir zaman için yakın olmadan. Bizler vatanın bayrağın memleketin ne olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.