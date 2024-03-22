CHP'li paradan kulede Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in ifadesi ortaya çıktı: "Çantayı Muammer Keskin'den aldım"

AVUKATININ OFİSİNDE VERMİŞ Para sayma skandalının gerçekleştiği günlerde CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in Özel Kalem Müdürü pozisyonunda olduğunu hatırlatan Öksel, ofise götürdüğü çanta dolusu paraları başkanı Muammer Kesin tarafından kendisine verildiğini söyledi. Öksel, "Başkan Muammer Keskin beni avukatının Harbiye tarafında bulunan ofisine çağırdı. Avukatın ofisine gittiğimde görüntülerde benim elimde bulunan çantayı bana verdi. Çantayı avukatın makam odasında bana verdiği sırada odada ben, Muammer Keskin ve avukatı vardı. Başka birisi yoktu" dedi.

Halen belediyede memur olarak gözüktüğünü ve yaklaşık 2 yıl Özel Kalem Müdürü olarak çalıştıktan sonra İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapmaya devam ettiğini aktaran Öksel, şu anda görevlendirmeyle Şişli Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını söyledi.

BAŞKANIN ŞAHSİ İŞİ ZANNETMİŞ

Çantayı aldığında içinde para olduğunu bildiğini vurgulayan Öksel, "Ancak parayı nereye götüreceğimi, götürme amacımı bilmiyordum. Olayın belediye başkanının kendi şahsi olayı olduğunu ve bu nedenle avukatının yanında bana çantayı teslim ettiğini düşündüm. Muammer Keskin çanta ile birlikte bana şu anda hatırlayamadığım bir adres verdi ve çantayı oraya götürmemi istedi. Ben de çantayı alarak tek başıma görüntülerin çekildiği Avukat Gökhan Taşkapan'ın ofisine gittim. Başkanın bana vermiş olduğu kağıtta açık adres yazılı olduğu için adresi bulmak için kimseyle iletişime geçmedim" ifadelerini kullandı.

SORGULAMADAN GÖTÜRDÜM

Ofise gittiğinde o tarihte CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olan Özgür Nas ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun basın danışmanı Can Poyraz'ın orada olduğunu aktaran Öksel, "Onları görünce parti ile ilgili bir durum olduğunu anladım. Küçükçekmece Belediye Başkanının oğlu Serkan Çebi de oradaydı. Masanın başında bulunuyorlardı. Masa üzerinde para vardı ve paralar sayılıyordu. Ben de laptop çantası boyutunda bir çantanın içinden paraları çıkararak masanın üzerine bıraktım ve koltuğa oturdum. Yaklaşık 5-10 dakika oturduktan sonra ofisten tek başıma ayrıldım. Paranın nereden geldiğini ve nasıl temin edildiğini ben şahsen bilmiyorum. Ben sadece o tarihte Şişli Belediye Başkanı olan Muammer Keskin'in bana verdiği çantayı alarak, sorgulamadan bana vermiş olduğu adrese götürdüm ve oradaki kişilere teslim ettim. Benim olaya dahilim bu kadardır" şeklinde ifade verdi.