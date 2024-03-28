CHP - DEM - Kandil - Brüksel hattında ’İstanbul’ pazarlığı! İmamoğlu’ndan PKK ile 100 milyon dolarlık kirli mutabakat: Demirtaş’a böyle el çektirdiler

Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde açılan DEM bayrakları
İMAMOĞLU - DEM - KANDİL - BRÜKSEL HATTINDAKİ İTTİFAK TRAFİĞİNİN ŞİFRELERİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu'nun DEM'le ittifak uğruna hem Kandil'deki hain kadrosuna hem de PKK'nın Avrupa ayağına milyonlarca dolar para aktardığı ortaya çıktı.
"Kuşçubaşı Eşref" mahlaslı bir hesap, İmamoğlu - DEM - Kandil - Brüksel hattındaki 'DEM'li ittifak trafiğini deşifre etti.
İttifak trafiğinde ön plana çıkan isimler ise CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun, HDP/DEM'li Azad Barış ve CHP Fatih Adayı Mahir Polat.
HDP/DEM'li Azad Barış
KİM BU AZAD BARIŞ?
HDP'nin Propagandadan Sorumlu Eş Genel BaşkanıYardımcılığını yürüten Azad Barış, DEM Parti'nin araştırma sorumlusu olarak rol aldı. "Özerklik getireceğiz! Anayasayı değiştireceğiz" şeklinde beyanatları olan Barış, "İmamoğlu'na oy vereceğiz DEM İstanbul'da kazanamaz" diyerek açık açık oyunun rengini belli eden bir profil.
'DEM'Lİ PAZARLIK TRAFİĞİ ARALIK 2023'TE BAŞLADI
Bölücü ittifaktaki 'DEM'li pazarlık trafiği Aralık 2023'te başladı. Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan defalarca kez görüşmeler gerçekleştirdi. İddianın sahibi "Kuşçubaşı Eşref" İmamoğlu'nun yaptığı bu görüşmelerin Brüksel'de yaşayan birine kriptolu şekilde aktarıldığını öne sürdü.
Resul Emrah Şahan ve Ekrem İmamoğlu
İLK TEMAS BARBAROS BULVARI'NDA... SAATLER SÜREN 'İTTİFAK' GÖRÜŞMESİ
Bahse konu olan bu görüşmeden yaklaşık bir hafta sonra 8 Aralık 2023'te HDP/DEM'li Azad Barış ve İmamoğlu'nun ekibinde yer alan CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan Barbaros Bulvarı'nda Boğaz manzaralı bir otelde saatlerce ittifak üzerine görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sırasında Şahan ve Barış ikilisinin İstanbul seçimlerinde CHP ve DEM'in nasıl ortak hareket edeceğini detaylıca masaya yatırdığı, konuşulan konuların yazılı bir şekilde hem İmamoğlu hem de DEM kanadına iletildiği ortaya çıktı.
HDP/DEM'li Azad Barış
'DEM'li ittifak trafiğinin bir de para boyutu var.
'İTTİFAK' GÖRÜŞMELERİNİN PARASAL BOYUTU: AZAD BARIŞ ALDIĞI PARALARI DEM'E VERMEDİ
İmamoğlu'nun operasyonel süreci yönetmesi için görevlendirdiği Resul Emrah Şahan, DEM kanadının temsilcisi Azad Barış'a yüklü miktarda Avro cinsinden bir para teslim ettiği öne sürüldü.
"Kuşçubaşı Eşref" kullanıcı adlı sosyal medya hesabı Azad Barış'ın teslim aldığı parayı DEM kanadına teslim etmediği söyleyerek şu ifadeleri kullandı;
DEM Parti tarafının bu paradan haberi yok. Görüşmeden sonra Azad Barış, DEM Parti Meclis Üyesi ve Van vekili Tayip Temel'e tüm görüşmeyi detaylıca aktarmış. Tek bir kısım hariç… Aldığı yüklü miktarda para konusunda hiçbir cümle kurmamış.
Çünkü o para ve sonrasında verilecek paralar Azad Barış'ın DEM'i ikna etmesi için şahsına verilmiş Avrolar.
CHP DEM'E "HER TÜRLÜ DESTEĞİNİZİ YERİNİZE GETİRİRİZ" TEMİNATI
Takvim yaprakları 10 Aralık 2023'ü gösterdiğinde DEM'li Azad Barış ve CHP kanadını temsil eden Resul Emrah Şahan bu kez de Caddebostan'da bir araya geldi.
Görüşmede Resul Emrah Şahan'ın Azad Barış'a DEM Parti'nin ikna edilmesi için her türlü isteklerinin yerine getirileceğini söylediği iddia edildi.
Bu görüşmenin ardından Azad Barış hem Tayip Temel ile hem de DEM Parti Tunceli vekili ve Örgütlenmeden Sorumlu eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü ile detaylı görüşmeler gerçekleştirdiği konuşuluyor.
İddianın sahibi "Kuşçubaşı Eşref" Azad Barış'ın CHP kanadıyla yaptığı görüşme sonrası DEP'li Orhan Doğan'ın kızı Dicle Doğan Gökçe ile görüştünü, Dicle Doğan'ın da o gün içinde Brüksel'de yaşayan kimliği belli olmayan 2 farklı kişi ile ve Kuzey Irak'ta bulunduğu düşünülen 1 kişi ile görüştüğünü öne sürdü.
Şu ifadeleri kullandı;
Yine Azad Barış, DEP'li Orhan Doğan'ın kızı Dicle Doğan Gökçe ile görüşmüş, Dicle Doğan da o gün içinde Brüksel'de yaşayan kimliği belli olmayan 2 farklı kişi ile ve Kuzey Irak'ta bulunduğu düşünülen 1 kişi ile görüşmüş, görüşmeler uygulama üzerinden sesli şekilde yapılmış.