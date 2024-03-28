CHP - DEM - Kandil - Brüksel hattında ’İstanbul’ pazarlığı! İmamoğlu’ndan PKK ile 100 milyon dolarlık kirli mutabakat: Demirtaş’a böyle el çektirdiler

Türkiye yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP - DEM - PKK hattındaki İstanbul pazarlıklarına şahitlik ediyor. Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu 'na alan açacak oy potansiyeli daha düşük Meral Danış Beştaş İstanbul'da aday gösterildi. Beştaş da İstanbul dışında seçim kampanyası yürüterek İmamoğlu'nun ayağına dolanmadı.

ELEBAŞLARI İMAMOĞLU İÇİN OY DİLENDİ



PKK elebaşı Helin Ümit, Kandil'in İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi. Bir başka elebaşı Bese Hozat ise "Türkiye sermayesinin çeyreği İstanbul'da" diyerek DEM'e "Ekrem İmamoğlu'na oy verin kazançlı çıkarsınız" çağrısında bulundu.



ESENYURT VE CHP LİSTELERİ DEM'E PEŞKEŞ ÇEKİLDİ

CHP'li Ekrem İmamoğlu ise hem DEM'i hem de Kandil'i memnun etmek için deyim yerindeyse her tuşa bastı. Esenyurt DEM'e peşkeş çekildi. İstanbul'un diğer ilçelerinde DEM'liler CHP listelerinden kendilerine yer buldu. İmamoğlu'nun mitinglerinde açılan DEM Parti bayrakları ise ittifakın bir başka somut delili olarak kayıtlara geçti.