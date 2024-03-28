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CHP - DEM - Kandil - Brüksel hattında 'İstanbul' pazarlığı! İmamoğlu'ndan PKK ile 100 milyon dolarlık kirli mutabakat: Demirtaş'a böyle el çektirdiler

"İstanbul'u kaybetme" endişesi CHP'yi PKK ile masaya oturttu. Ekrem İmamoğlu'nun DEM'le ittifak uğruna hem Kandil'deki hain kadrosuna hem de PKK'nın Avrupa ayağına 100 milyon dolar para aktardığı ortaya çıktı. Aralık 2023'te başlayan 'DEM'li pazarlık trafiğinde 'kent uzlaşısı;' kavramı doğdu. Ekrem İmamoğlu Brüksel'e giden DEM'li heyetin uçak biletini bile aldı. Takip eden süreçte Başak Demirtaş adaylıktan el çektirildi, Saraçhane'den PKK elebaşı Remzi Kartal adına yüklü bir ödeme yapıldı. 8 Şubat'a kadar süren görüşme trafiğinde artan istekler sonrası İmamoğlu "Kürtlerin de HDP’nin de Önderliğin de a… s…m” şeklinde küfürler savurdu ancak sonrasında çark etti. "Ne istiyorlarsa verin" diyen İmamoğlu, 15 Şubat'ta da PKK ile Esenyurt mutabakatı yaptı. Bu süreçte DEM adına Azas Barış, İmamoğlu adına Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat başrolü oynadı. Peki, Kandil'e yapılan 100 milyon dolarlık ödeme İBB kasasından mı çıktı?

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 23:48 Güncelleme 29 Mart 2024, 00:13
CHP - DEM - Kandil - Brüksel hattında ’İstanbul’ pazarlığı! İmamoğlu’ndan PKK ile 100 milyon dolarlık kirli mutabakat: Demirtaş’a böyle el çektirdiler

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Türkiye yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP - DEM - PKK hattındaki İstanbul pazarlıklarına şahitlik ediyor.

Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak oy potansiyeli daha düşük Meral Danış Beştaş İstanbul'da aday gösterildi.

Beştaş da İstanbul dışında seçim kampanyası yürüterek İmamoğlu'nun ayağına dolanmadı.

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ELEBAŞLARI İMAMOĞLU İÇİN OY DİLENDİ

PKK elebaşı Helin Ümit, Kandil'in İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi. Bir başka elebaşı Bese Hozat ise "Türkiye sermayesinin çeyreği İstanbul'da" diyerek DEM'e "Ekrem İmamoğlu'na oy verin kazançlı çıkarsınız" çağrısında bulundu.

ESENYURT VE CHP LİSTELERİ DEM'E PEŞKEŞ ÇEKİLDİ

CHP'li Ekrem İmamoğlu ise hem DEM'i hem de Kandil'i memnun etmek için deyim yerindeyse her tuşa bastı. Esenyurt DEM'e peşkeş çekildi. İstanbul'un diğer ilçelerinde DEM'liler CHP listelerinden kendilerine yer buldu. İmamoğlu'nun mitinglerinde açılan DEM Parti bayrakları ise ittifakın bir başka somut delili olarak kayıtlara geçti.

Özerklik getireceğiz! Anayasayı değiştireceğiz diyen HDP/DEMli Azad Barıştan itiraf: İmamoğluna oy vereceğiz DEM İstanbulda kazanamazÖzerklik getireceğiz! Anayasayı değiştireceğiz diyen HDP/DEMli Azad Barıştan itiraf: İmamoğluna oy vereceğiz DEM İstanbulda kazanamaz



"İMAMOĞLU'NA OY VERECEĞİZ KÜRTLER İSTANBUL'DA KAZANAMAZ"

Takip eden süreçte HDP/DEM'li Azad Barış "Kürtler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Çünkü DEM İstanbul'da kazanamaz" itirafında bulundu. "Kürtler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Çünkü DEM İstanbul'da kazanamaz" itirafında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde açılan DEM bayraklarıEkrem İmamoğlu'nun mitinginde açılan DEM bayrakları

İMAMOĞLU - DEM - KANDİL - BRÜKSEL HATTINDAKİ İTTİFAK TRAFİĞİNİN ŞİFRELERİ

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu'nun DEM'le ittifak uğruna hem Kandil'deki hain kadrosuna hem de PKK'nın Avrupa ayağına milyonlarca dolar para aktardığı ortaya çıktı.

"Kuşçubaşı Eşref" mahlaslı bir hesap, İmamoğlu - DEM - Kandil - Brüksel hattındaki 'DEM'li ittifak trafiğini deşifre etti.

İttifak trafiğinde ön plana çıkan isimler ise CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun, HDP/DEM'li Azad Barış ve CHP Fatih Adayı Mahir Polat.

HDP/DEM'li Azad BarışHDP/DEM'li Azad Barış

KİM BU AZAD BARIŞ?

HDP'nin Propagandadan Sorumlu Eş Genel BaşkanıYardımcılığını yürüten Azad Barış, DEM Parti'nin araştırma sorumlusu olarak rol aldı. "Özerklik getireceğiz! Anayasayı değiştireceğiz" şeklinde beyanatları olan Barış, "İmamoğlu'na oy vereceğiz DEM İstanbul'da kazanamaz" diyerek açık açık oyunun rengini belli eden bir profil.

'DEM'Lİ PAZARLIK TRAFİĞİ ARALIK 2023'TE BAŞLADI

Bölücü ittifaktaki 'DEM'li pazarlık trafiği Aralık 2023'te başladı. Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan defalarca kez görüşmeler gerçekleştirdi. İddianın sahibi "Kuşçubaşı Eşref" İmamoğlu'nun yaptığı bu görüşmelerin Brüksel'de yaşayan birine kriptolu şekilde aktarıldığını öne sürdü.

Resul Emrah Şahan ve Ekrem İmamoğluResul Emrah Şahan ve Ekrem İmamoğlu

İLK TEMAS BARBAROS BULVARI'NDA... SAATLER SÜREN 'İTTİFAK' GÖRÜŞMESİ

Bahse konu olan bu görüşmeden yaklaşık bir hafta sonra 8 Aralık 2023'te HDP/DEM'li Azad Barış ve İmamoğlu'nun ekibinde yer alan CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan Barbaros Bulvarı'nda Boğaz manzaralı bir otelde saatlerce ittifak üzerine görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında Şahan ve Barış ikilisinin İstanbul seçimlerinde CHP ve DEM'in nasıl ortak hareket edeceğini detaylıca masaya yatırdığı, konuşulan konuların yazılı bir şekilde hem İmamoğlu hem de DEM kanadına iletildiği ortaya çıktı.

HDP/DEM'li Azad BarışHDP/DEM'li Azad Barış


'DEM'li ittifak trafiğinin bir de para boyutu var.

'İTTİFAK' GÖRÜŞMELERİNİN PARASAL BOYUTU: AZAD BARIŞ ALDIĞI PARALARI DEM'E VERMEDİ

İmamoğlu'nun operasyonel süreci yönetmesi için görevlendirdiği Resul Emrah Şahan, DEM kanadının temsilcisi Azad Barış'a yüklü miktarda Avro cinsinden bir para teslim ettiği öne sürüldü.

"Kuşçubaşı Eşref" kullanıcı adlı sosyal medya hesabı Azad Barış'ın teslim aldığı parayı DEM kanadına teslim etmediği söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

DEM Parti tarafının bu paradan haberi yok. Görüşmeden sonra Azad Barış, DEM Parti Meclis Üyesi ve Van vekili Tayip Temel'e tüm görüşmeyi detaylıca aktarmış. Tek bir kısım hariç… Aldığı yüklü miktarda para konusunda hiçbir cümle kurmamış.

Çünkü o para ve sonrasında verilecek paralar Azad Barış'ın DEM'i ikna etmesi için şahsına verilmiş Avrolar.



CHP DEM'E "HER TÜRLÜ DESTEĞİNİZİ YERİNİZE GETİRİRİZ" TEMİNATI

Takvim yaprakları 10 Aralık 2023'ü gösterdiğinde DEM'li Azad Barış ve CHP kanadını temsil eden Resul Emrah Şahan bu kez de Caddebostan'da bir araya geldi.

Görüşmede Resul Emrah Şahan'ın Azad Barış'a DEM Parti'nin ikna edilmesi için her türlü isteklerinin yerine getirileceğini söylediği iddia edildi.

Bu görüşmenin ardından Azad Barış hem Tayip Temel ile hem de DEM Parti Tunceli vekili ve Örgütlenmeden Sorumlu eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü ile detaylı görüşmeler gerçekleştirdiği konuşuluyor.

İddianın sahibi "Kuşçubaşı Eşref" Azad Barış'ın CHP kanadıyla yaptığı görüşme sonrası DEP'li Orhan Doğan'ın kızı Dicle Doğan Gökçe ile görüştünü, Dicle Doğan'ın da o gün içinde Brüksel'de yaşayan kimliği belli olmayan 2 farklı kişi ile ve Kuzey Irak'ta bulunduğu düşünülen 1 kişi ile görüştüğünü öne sürdü.

Şu ifadeleri kullandı;

Yine Azad Barış, DEP'li Orhan Doğan'ın kızı Dicle Doğan Gökçe ile görüşmüş, Dicle Doğan da o gün içinde Brüksel'de yaşayan kimliği belli olmayan 2 farklı kişi ile ve Kuzey Irak'ta bulunduğu düşünülen 1 kişi ile görüşmüş, görüşmeler uygulama üzerinden sesli şekilde yapılmış.

PKK'nın Avrupa Sorumlusu Remzi KartalPKK'nın Avrupa Sorumlusu Remzi Kartal

EKREM İMAMOĞLU'NDAN TALİMAT: GEREKİRSE AVRUPA'YA GİDİP PAZARLIK YAPIN
Ne konuştukları bilinmiyor. Toplantıdan birkaç gün sonra Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat özel bir görüşme gerçekleştirmişler. Mahir Polat Resul Emrah Şahan'a "Başkan Bey bu konuda kararlı gerekirse Avrupa'ya gidilip pazarlık yapılsın" dediğini söylemiş

Ekrem İmamoğlu'nun "Gerekirse Avrupa'ya gidip pazarlık yapın" diyerek işaret ettiği isim ise PKK'nın Avrupa Sorumlusu Remzi Kartal.

İttifak trafiğinin DEM kanadında 19 Aralık 2023'te Tayip Temel, Azad Barış tekrar bir araya geliyor. Bu görüşme sonrası ilk kez 'Kent Uzlaşısı' kavramı doğuyor. Tayip Temel İstanbul için 'kent uzlaşısı' formülünden bahsediyor.

CHP - DEM kanadındaki ittifak görüşmeleri Ocak - Şubat döneminde hızlanıyor. Resul Emrah Şahan ve Azad Barış defalarca kez yüz yüze görüşüyor. Resul Emrah Şahan CHP, Azad Barış ise DEM kanadına görüşmeleri detaylarıyla rapor ettiği öğrenildi.

Kandil tarafından adaylıktan el çektirilen Başak DemirtaşKandil tarafından adaylıktan el çektirilen Başak Demirtaş

Tam da bu noktada bomba bir detay gün yüzüne çıktı.

Ekrem İmamoğlu, DEM'li Tayyip Temel, Mehmet Rüştü Tiryaki, Hakkı Saruhan Oruç'a finansman destek sağlayarak Brüksel'e gitmelerine ön ayak oldu. DEM'li grup İmamoğlu adına PKK'nın Avrupa temsilcileriyle 'ittifak' konu başlıklı görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerle eş güdümlü olarak Başak Demirtaş adaylıktan el çektirildi.

"Demirtaş'a adaylıktan çekil" talimatını verenin PKK'nın Avrupa Sorumlusu Remzi Kartal olduğu iddia edilirken, Kartal'a 20 milyon dolar değerinde Bitcoin ödemesi yapıldığı söyleniyor.

PKK'nın Avrupa sorumlusuna aktarılan bu kayıt dışı paranın kaynağının ise Ekrem İmamoğlu'nun ittifak sürecini yönetmesi için talimat verdiği Resul Emrah Şahan olduğu konuşuluyor.

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu

İmamoğlu - DEM - Kandil - Brüksel hattındaki 'İstanbul Uzlaşısı' görüşmelerinin 8 Şubat'a kadar sürdüğü öğrenildi.

6 Şubat'ta Başak Demirtaş'ın adaylıktan el çektirilmesine takip eden süreçte Resul Emrah Şahan ve Azad Barış 13 Şubat'ta bir kez daha bir araya geliyor.

Bahse konu olan görüşmede DEM temsilcisi Azad Barış'ın maddi ve siyasi istekleri CHP kanadını bir hayli küplere bindirdi.

İmamoğlu'nun adamı Resul Emrah Şahan bu isteklerin 'abartılı' olduğunu söylese de Azad Barış, "Önderliğin Avrupa ayağı (Kandil'in Avrupa Uzantısı) bu konuda net" diyerek geri adım atmadı.

Mahir Polat ve Ekrem İmamoğluMahir Polat ve Ekrem İmamoğlu

İMAMOĞLU KÜFÜR KIYAMET: "KÜRTLERİN DE HDP'NİN DE ÖNDERLİĞİN DE..."

Bu kriz sonrası Resul Emrah Şahan'ın Mahir Polat ve Murat Ongun'la bir araya geldiği, Mahir Polat'ın Resul Emrah Şahan'a "Başkan bey analı avratlı küfür etti, Kürtlerin de HDP'nin de Önderliğin de a… s…m" diye sinirlendi" dediği öğrenildi.

ÖNCE KÜFRETTİ SONRA ÇARK ETTİ: "NE İSTİYORLARSA VERİN"

Daha sonrasında ittifak uğruna DEM'in taleplerine boyun eğen İmamoğlu'nun "Ne istiyorlarsa tamam deyin kendi aranızda organize edin bu işi bitirin seçimden sonra İSPARK dahil her yerden ayaklarını keseceğim görürler onlar ama şimdilik ne istiyorlarsa tamam deyin" diye talimat verdiği öne sürüldü.

İmamoğlu ve Ahmet Özerİmamoğlu ve Ahmet Özer


Kuşçubaşı Eşref takip eden süreçte yaşanan pazarlık trafiğini şu ifadelerle aktardı;

15 ŞUBAT'TA ESENYURT MUTABAKATI: PKK'DAN 'AHMET ÖZER' TALİMATI
15 Şubat 2024'te Azad Barış ve Resul Emrah Şahan yüz yüze görüşmüşler. Görüşmede Esenyurt üzerinde mutabakata varmışlar Azad Barış "Önderlik Ahmet Özer konusunda net" diye söylemiş.

BRÜKSEL İMAMOĞLU'NDAN 80 MİLYON DOLAR DAHA İSTEDİ

Ardından Brüksel'de verilen paranın (20 milyon doların) 4 katı kadar paranın (80 milyon dolar) daha aktarılmasını istemiş. Resul Emrah Şahan bunun çok büyük bir para olduğunu ancak Başkan beyin "halledilecek" dediğini söylemiş, ardından meclis üyeleri hakkında detaylı olarak görüşmüşler sonrasında da son olarak seçim sonrası bir genel sekreter yardımcısının da DEM'li olması gerektiğini Azad Barış belirtmiş ve yeni bir kriz çıkmış.

Resul Emrah Şahan bunun söylenmediğini yeni bir şart olduğunu belirtmiş ve konuşması gerektiğini iletmiş. Resul Emrah Şahan Mahir Polat ile süreci konuşmuş.

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu

İMAMOĞLU YİNE KÜFÜRLER SAYDIRDI

Mahir Polat,Resul Emrah Şahan'a bir süre sonra dönüş yapmış "Emrah, Başkan bey yine ağzını bozdu da neyse tamam dedi ama sana söyleyeyim Başkan bunları seçimden sonra ana avrat s..k hiçbir sözünü tutmayacak Şişli Belediyesi konusunda da konuş zemin hazırla alternatif olsun."demiş.

Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ile görüşmesinin sonrası Kalamış Marina'da bulunan bir oteldeki odaya dönmüş ve genel sekreter yardımcılığı için de "tamam" demiş.



KANDİL'E YAPILAN 100 MİLYON DOLARLIK ÖDEME İBB BÜTÇESİNDEN Mİ?
Tam da bu noktada "Ekrem İmamoğlu'nun PKK'nın Avrupa ayağına DEM'le İstanbul'da ittifak yapmak için ödediği 100 milyon dolar İBB bütçesinden mi çıktı?" sorusu önem kazandı.

PKK'nın Avrupa ayağına gönderilen bu paranın hangi kaynaklardan Kandil'e aktarıldığı ise merak konusu.

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