Kandil'deki terör baronları yine sahnede! Elebaşı Bese Hozat İmamoğlu'na oy dilendi: DEM'e "Sermaye İstanbul'da kazançlı çıkarsınız" talimatı

CHP GÖZ YUMDU ELEBAŞLARI KUDURDU: "İSTANBUL AMED'LE YARIŞTI" CHP'de DEM ittifakın bölücü sonu olarak kayıtlara geçen İstanbul'daki APO mitinglerine methiyeler düzen Hozat, "İstanbul adeta Amed'le yarıştı. Marmara'nın böyle yanı başında adeta bir insan denizi oluştu" dedi.





KANDİL'DEN CHP'YE BİR 'KAYYUM' TALİMATI DAHA



Bese Hozat'ın kayyumlar üzerinden CHP'ye talimat vermesi ise kirli ittifakın bir başka boyutu... Hozat, "8 yıldır sürekli kayyum atanıyor. Kayyum nedir? Kayyum sömürgecidir, soykırımcıdır, işgalcidir. Gittiği her yeri zaten talan ediyor" dedi.





Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta DEM Parti ile söylem birliği yaparak terörle iltisaklı belediyelerde bulunan kayyumlara karşı çıkıyor.

Özel, Halk TV'deki yayında "Biz CHP olarak şu durumdan çok rahatsısız. Manisa'da Manisalılar belediye başkanı seçiyor. Osmaniye'de Osmaniyeliler seçiyor. Rize'de Rizeliler, Kocaeli'de Kocaeliler seçiyor ama Diyarbakır'da Diyarbakırlılar seçemiyor. 'Tak' diye kayyum atanıyor. Benim kayyum meselesinde tutumum da bellidir. Kürt meselesinde tutumum da bellidir" açıklamasıyla tepki çekmişti.