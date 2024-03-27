TKP’li bir genç İzmir’de Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’a oy vereceğini açıkladı: İlk defa AK Parti’ye

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31 Mart yerel seçimleri öncesi sahada çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ bugün tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı dolaştı. "TKP'liyim size oy vereceğim" TKP'Lİ GENÇ DAĞ'A OY VERECEĞİNİ AÇIKLADI



Türkiye Komünist Partili (TKP) olduğunu söyleyen bir genç, Hamza Dağ'a ilk defa AK Parti'ye oy vereceğini söyledi.