TKP’li bir genç İzmir’de Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’a oy vereceğini açıkladı: İlk defa AK Parti’ye

31 Mart yerel seçimleri öncesi sahada çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ bugün tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı dolaştı.
TKP'Lİ GENÇ DAĞ'A OY VERECEĞİNİ AÇIKLADI
Türkiye Komünist Partili (TKP) olduğunu söyleyen bir genç, Hamza Dağ'a ilk defa AK Parti'ye oy vereceğini söyledi.
Gencin bu sözleri üzerine ise, Dağ, "CHP'li çok duydum, İYİ Partiden de duydum da TKP'den ilk kez duyuyorum." yorumunda bulundu.
İZMİR'DE SABIR TAŞTI
Sahada uzun süredir seçim çalışmalarına devam eden Dağ, günlerdir İzmirlilerin hizmetsizlikten şikayet ettiğini her çıktığı yayında ifade ediyor.
Bilindiği gibi İzmir Körfezi'ndeki koku sorunu, yolların bozukluğu, Basmane Çukuru, ulaşım çilesi, su sıkıntısı ve diğer birçok sorun İzmirlileri canından bezdirdi.