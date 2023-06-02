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    • Yaşam
    • 02.06.2023 16:40
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    • 02.06.2023 16:41
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    İzmir'i sağanak vurdu! Araçlar yolda kaldı, çarşıyı su bastı

    İzmir'de her sağanak yağmur sonrası yaşanan manzara yine değişmedi.CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin altyapısını kaderine terkettiği İzmir'de sağanak nedeniyle su baskınları oluştu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda iş yerleri ve sokakları su basarken, her yağış sonrası sel sularıyla savaşmaya alışan esnaf ve vatandaşlar CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İzmir’de sağanak sonrası manzara yine değişmedi!

    CHP'nin belediyecilik hizmeti yine sınıfta kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, altyapısını kaderine terkettiği İzmir'de sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, yağmura yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.


    Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İzmir'de ve birçok ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde hayatı felç eden sağanak yağmur Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı da etkiledi.


    İş yerlerine giren suları temizleyen esnaf, her yağmurda aynı manzaralar oluştuğunu söyleyerek, İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

        "HER YAĞMURDA MAALESEF DURUM BU"
        İş yerini su basan bir esnaf, "Formalite icabı rögarları açmaya çalıştılar. Bir el arabası, bir kürek ile çözüm bulmaya çalıştı belediye. 10 dakika sağanakta yine bu hale geldi. Kemeraltı'nda her yağmurda maalesef durum bu" diyerek belediyeye tepki gösterdi. Tarihi çarşıda konfeksiyon işi yapan başka bir esnaf ise, "Esnaf olarak hiç iyi şeyler düşünmüyoruz. Yüzde 70'e oy aldığı için belediye bu kadar rahat sanırım. Hiçbir şey yapmasak da oy veriyorlar diye düşünüyorlar. Her yağmurda bu halde Kemeraltı. Artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

        ESHOT OTOBÜSÜ YOLDA MAHSUR KALDI
        Öte yandan kent merkezinde sağanak yağışta yolda çukur oluşması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı bir ESHOT otobüsü çukurda mahsur kaldı. Belediye otobüsünün mahsur kaldığı anlar yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Sağanak yağışın kentte yarın öğle saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.

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        Haberler Yaşam İzmir'i sağanak vurdu! Araçlar yolda kaldı, çarşıyı su bastı
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