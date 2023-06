İzmir'i sağanak vurdu! Araçlar yolda kaldı, çarşıyı su bastı

"HER YAĞMURDA MAALESEF DURUM BU"

İş yerini su basan bir esnaf, "Formalite icabı rögarları açmaya çalıştılar. Bir el arabası, bir kürek ile çözüm bulmaya çalıştı belediye. 10 dakika sağanakta yine bu hale geldi. Kemeraltı'nda her yağmurda maalesef durum bu" diyerek belediyeye tepki gösterdi. Tarihi çarşıda konfeksiyon işi yapan başka bir esnaf ise, "Esnaf olarak hiç iyi şeyler düşünmüyoruz. Yüzde 70'e oy aldığı için belediye bu kadar rahat sanırım. Hiçbir şey yapmasak da oy veriyorlar diye düşünüyorlar. Her yağmurda bu halde Kemeraltı. Artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

ESHOT OTOBÜSÜ YOLDA MAHSUR KALDI

Öte yandan kent merkezinde sağanak yağışta yolda çukur oluşması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı bir ESHOT otobüsü çukurda mahsur kaldı. Belediye otobüsünün mahsur kaldığı anlar yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Sağanak yağışın kentte yarın öğle saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.