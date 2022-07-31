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    • 31.07.2022 15:24
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    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Dikili'ye 36 saattir su veremiyor

    CHP belediyeciliği denildiği zaman akıllara ilk gelen susuzluk bir kez daha karşımızda. İzmir Dikili'de yaklaşık 36 saat devam eden su kesintisi nedeniyle vatandaşlar ellerinde bidonlarla su temin etmeye çalışıyor.

    İHA
    CHP, İzmir’de 36 saattir su veremiyor

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) atık su terfi hattının yenileme çalışmaları çerçevesinde tatil bölgesi olan İzmir Dikili'de 36 saatlik su kesintisi yaşanıyor.

    Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı. Vatandaşlar mağdur olduklarını söylerken, suların dün gece saatlerinde kısa süreli geldiğini ancak sonra yeniden kesildiğini ifade etti.

    Altınova'da bulunan hatta elektrikle ilgili sorun yaşandığı, suyun mahalle mahalle sırayla yeniden verilmeye başlanacağı, toplamda 3 gündür aralıklı su kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.
        Saniyelerle kaçırdı
        Haberler Güncel CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Dikili'ye 36 saattir su veremiyor
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