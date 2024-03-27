Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a: Londra’daki şirketi hangi ortaklarla kurdunuz?

'25 YIL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPSA YİNE ALAMAZ' Mansur Yavaş 'ın Londra 'dan daire aldığını, kızına şirket kurduğunu ve şu anda 25 milyon liralık evde oturduğunu söyleyen Altınok, "Hangi belediye başkanı maaşıyla alabilir bunu? 25 yıl belediye başkanlığı yapsa, hiç parayı harcamasa yine alamaz. Bana niye soruyorsunuz? Gidin ona sorun" dedi.

ORTAKLARINIZ KİM?

Turgut Altınok Londra'daki şirketin hangi parayla kurulduğunu sorarak şunları söyledi:

Mansur Yavaş, Londra'da kızına kurduğu şirketin ortaklıklarını açıklasın. Siz Londra'daki şirketi kızına hangi para ile kurduğunu sorun. Londra'dan daireyi hangi para ile aldığını sorun. Belgelerde 'Altınok' diye bir isim var mıydı? Gördünüz mü bir tapu? Mal varlığını ben veriyorum. 'Turgut Altınok adına tapu varsa bulun getirin' dedim; Antalya'da 600 tane. İstifa etmeyen namert ve şerefsizdir. Ama bunu iddia edenler de namert ve şerefsizdir. Yine sözümdeyim. Hem yalan söylüyorlar hem ispatlayamıyorlar hem de attıkları çamur, yalan içerisinde boğuluyorlar. 'Turgut Altınok' diye bir tapu yok Antalya'da. Bunların istifa etmesi lazım, özür dilemesi lazım. Zerre gazeteciyse, zerre televizyoncuysa, zerre ahlakları, edepleri varsa seyrederler ve 'Yalan söyledik, sana çamur attık, iftara attık, seçim arası özür diliyoruz' demeleri lazım" ifadelerini kullandı.