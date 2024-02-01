;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ açıkladı: "Herkes bilsin kimseyi işinden etmeyeceğiz"

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, bugün Konak ilçesi Eşrefpaşa Caddesi’ndeki seçim çalışmaları sırasında DİSK üyesi bir belediye işçisi ile sohbet etti. Dağ, seçimi kazanmaları durumunda kimsenin işten atılmayacağını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 20:50 Güncelleme 01 Şubat 2024, 20:56
Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ açıkladı: Herkes bilsin kimseyi işinden etmeyeceğiz

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, bugün Konak ilçesi Eşrefpaşa Caddesi'ndeki seçim çalışmaları sırasında DİSK üyesi bir belediye işçisi ile sohbet etti.

▶️ "Herkes bilsin kimseyi işinden etmeyeceğiz"

Dağ, seçimi kazanmaları durumunda kimsenin işten atılmayacağını söyledi.

HERKES BİLSİN KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIZ

Caddede gördüğü bir vatandaşa, "Sen belediyede mi çalışıyorsun?" diyen Dağ, "Evet" yanıtını alınca sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Herkes bilsin, biz geldiğimizde kimseyi işinden çıkartma gibi bir niyetimiz yok. İçeriden öyle haberler geliyor. Bizim öyle bir niyetimiz yok, herkes bilsin.


CHP'Lİ BELEDİYELER ÇALIŞANLARIN İŞİNE SON VERMİŞTİ

Bilindiği gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından başta İstanbul ve Ankara olmak üzere göreve gelen CHP'li başkanlar birçok büyükşehir belediyesinde binlerce çalışanın işine son vermişti.

Emekçiyi kovup HDPKKlıları işe alan CHPli belediyeye soruşturma! İşçi kıyımının hesabını verecekEmekçiyi kovup HDPKKlıları işe alan CHPli belediyeye soruşturma! İşçi kıyımının hesabını verecek
Emekçiyi kovup HDPKK'lıları işe alan CHP'li belediyeye soruşturma! İşçi kıyımının hesabını verecek

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA