Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ açıkladı: "Herkes bilsin kimseyi işinden etmeyeceğiz"

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, bugün Konak ilçesi Eşrefpaşa Caddesi'ndeki seçim çalışmaları sırasında DİSK üyesi bir belediye işçisi ile sohbet etti.

Dağ, seçimi kazanmaları durumunda kimsenin işten atılmayacağını söyledi.



HERKES BİLSİN KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIZ

Caddede gördüğü bir vatandaşa, "Sen belediyede mi çalışıyorsun?" diyen Dağ, "Evet" yanıtını alınca sözlerini şu şekilde sürdürdü: