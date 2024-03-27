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CHP'deki para sayma görüntülerinde yeni iddia! İş insanı Hasan Şenyurt: Sistemin içinde FETÖ prensi de var! Mafyalara ihale veriliyor

Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP’deki para sayma görüntülerini konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde “Kültür A.Ş.’nin aracıyla taşınan çanta çanta para” hakkında elinde bulunan ses kaydını savcılığa veren iş insanı Hasan Şenyurt’tan yeni bir iddia daha geldi. Şenyurt, “Sistemin içinde FETÖ'nün prensi var. Kayıt dışı tutar 2 milyar dolar. Daha çok soruşturma ve isim gelecek. Yurt dışı banka hesapları da var, incelenmeli. Bankamatik kiralamalarında bile yolsuzluk var” ifadelerini kullandı. Öte yandan mafyalara ihaleler verildiğini anlatan Şenyurt, "Ekrem İmamoğlu delegelerin her istediğini verdi. Terör örgütü kadar tehlikeli bir yapı oluşmuş durumda. Bazı mafya gruplarına belediyeden ihaleler veriliyor” şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 10:55 Güncelleme 27 Mart 2024, 11:19
CHP’deki para sayma görüntülerinde yeni iddia! İş insanı Hasan Şenyurt: Sistemin içinde FETÖ prensi de var! Mafyalara ihale veriliyor

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Türkiye, İstanbul'un çilesi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin paradan kule yaptığı görüntüleri konuşuyor.

Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın balya balya euro ve TL'ler ile kuleler yaptığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Yaşanan gelişmelerin ardından kayıt dışı para soruşturmasında tanık olan iş insanı Hasan Şenyurt, katıldığı canlı yayın programında,bomba açıklamalarda bulundu.

"SİSTEMİN İÇİNDE FETÖ'NÜN PRENSİ VAR"
Hasan Şenyurt, yaptığı açıklamada, "Sistemin içinde FETÖ'nün prensi var. Kayıt dışı tutar 2 milyar dolar. Daha çok soruşturma ve isim gelecek. Yurt dışı banka hesapları da var, incelenmeli. Bankamatik kiralamalarında bile yolsuzluk var." İfadelerini kullandı.

CHP'deki para sayma görüntülerinde yeni iddia!

"MAFYALARA İHALE VERİLİYOR.."
Öte yandan Şenyurt, mafyalara ihale verildiğinin de altını çizerek, "Ekrem İmamoğlu delegelerin her istediğini verdi. Terör örgütü kadar tehlikeli bir yapı oluşmuş durumda. Bazı mafya gruplarına belediyeden ihaleler veriliyor." ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Hüseyin Köksal'ın adamları tarafından darp edildiğini de belirten Şenyurt, "Bunun polis kayıtları var. Takip ediliyorum, sosyal medyadan tehditler alıyorum" ifadelerini kullandı.

"ELİMDEKİ BELGELER CHP KURULTAYI'NI İPTAL EDEBİLİR"
Şenyurt, CHP'deki para kuleleri krizine ilişkin şu iddialara yer verdi:

Ses kayıtlarını mahkemeye sundum, daha fazlası da var. Kurultay'da delegelere 70 daire verildi. Elimdeki belgeler sonrası CHP'nin Kurultayı iptal edilebilir. Ben bu işin peşini bırakmadığım için birçok şeye şahit oldum.

İMAMOĞLU'NDAN USULSÜZLÜK İTİRAFI!
Hatırlanacağı üzere üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı isimlerin başrolünde olduğu CHP'lilerin şaibeli para sayma görüntülerini konuşulurken, İstanbul'un çilesi Ekrem İmamoğlu'ndan usülsüzlük itirafı gelmişti.

KARA PARA KULESİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI
CHP'deki kara para skandalına ilişkin akla ziyan açıklamalarda bulunarak kendini aklamaya yeltendi. İmamoğlu, "Usul açısından doğru değil. Ama bu Türkiye'de olan bir durum." ifadelerini kullanmıştı.

Görüntüleri sosyal medyadan gördüğünü öne süren İmamoğlu, "Ben de görüntüyü sosyal medyadan gördüm, bu nedir dedim. Ekrem İmamoğlu ve İBB ile bir ilgisi yok" ifadelerini kullanmıştı.

OKLAR İMAMOĞLU'NU GÖSTERİYOR
Olayda bahsi geçen binayı satan Avukat Gökhan Taştapan ise Ekrem İmamoğlu'nu işaret edip "Paranın tesliminin ofisimde yapılmasını Ekrem İmamoğlu'nun ekibi istedi" ifadelerini kullanmıştı.

"SÜRECİ FATİH KELEŞ VE TUNCAY YILMAZ YÖNETTİ"
Taşkapan, satın alma sürecini Kaftancıoğlu'nun başlattığını ancak ilerleyen süreçte el çektirildiğini düşündüğünü ve sürecin devamını Fatih Keleş ile ismini basından öğrendiği Tuncay Yılmaz'ın yönettiğini söylemişti.

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Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İmamoğlu'nun belediye içerisinde paralel bir yapı oluşturduğunu ve bu yapının başında para sayma skandalında adı geçen Fatih Keleş'in de olduğunu söylemişti.

KAFTANCIOĞLU DA İMAMOĞLU DEDİ
CHP'deki paradan kule skandalının etkileri sürerken topa yardımcısı da işin içinde olan Canan Kaftancıoğlu girdi. Kaftancıoğlu'nun, "Görüntülerde kimin ortağı, genel müdürü varsa paranın kaynağını ona sorsunlar" diyerek İmamoğlu'nu işaret ettiği öğrenilmişti.

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SKANDAL AÇIKLAMA: PARALARI NEDEN SAYDIĞIMI HATIRLAMIYORUM
CHP'lilerin para sayma görüntülerinde yer alan mal sahibi Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Yılmaz, "Ben bu paraları neden saydığımı hatırlamıyorum." demişti.

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