CHP’deki para sayma görüntülerinde yeni iddia! İş insanı Hasan Şenyurt: Sistemin içinde FETÖ prensi de var! Mafyalara ihale veriliyor

"MAFYALARA İHALE VERİLİYOR.." Öte yandan Şenyurt, mafyalara ihale verildiğinin de altını çizerek, "Ekrem İmamoğlu delegelerin her istediğini verdi. Terör örgütü kadar tehlikeli bir yapı oluşmuş durumda. Bazı mafya gruplarına belediyeden ihaleler veriliyor." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Hüseyin Köksal 'ın adamları tarafından darp edildiğini de belirten Şenyurt, "Bunun polis kayıtları var. Takip ediliyorum, sosyal medyadan tehditler alıyorum" ifadelerini kullandı.

Ses kayıtlarını mahkemeye sundum, daha fazlası da var. Kurultay'da delegelere 70 daire verildi. Elimdeki belgeler sonrası CHP 'nin Kurultayı iptal edilebilir. Ben bu işin peşini bırakmadığım için birçok şeye şahit oldum.

İMAMOĞLU'NDAN USULSÜZLÜK İTİRAFI!

Hatırlanacağı üzere üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı isimlerin başrolünde olduğu CHP'lilerin şaibeli para sayma görüntülerini konuşulurken, İstanbul'un çilesi Ekrem İmamoğlu'ndan usülsüzlük itirafı gelmişti.

KARA PARA KULESİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

CHP'deki kara para skandalına ilişkin akla ziyan açıklamalarda bulunarak kendini aklamaya yeltendi. İmamoğlu, "Usul açısından doğru değil. Ama bu Türkiye'de olan bir durum." ifadelerini kullanmıştı.

Görüntüleri sosyal medyadan gördüğünü öne süren İmamoğlu, "Ben de görüntüyü sosyal medyadan gördüm, bu nedir dedim. Ekrem İmamoğlu ve İBB ile bir ilgisi yok" ifadelerini kullanmıştı.