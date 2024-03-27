Almanya’da PKK provokasyonu! Türkiye harekete geçti

Türkiye bu yaz terör örgütü Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya büyük bir operasyon gerçekleştirmeyi planlarken PKK'nın Avrupa'daki yandaşları çırpınışlara başladı!
Belçika'da Türk vatandaşlarına saldıran terör yandaşları Almanya'da da provokasyona soyundu.
ALMANYA'DA KONSOLOSLUĞA SALDIRI GİRİŞİMİ
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Hannover kentinde Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na terör örgütü PKK sempatizanları, taşlı saldırı girişiminde bulundu.
TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ
Almanya'daki PKK provokasyonu sonrası Türkiye harekete geçti.
ALMAN BÜYÜKELÇİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Diplomatik kaynaklar Almanya'nın Ankara Büyükeşçisiyle görüşüldüğünü duyurdu.
ERDOĞAN BELÇİKA'DA YARALANAN GENÇLE KONUŞTU
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında başından yaralanan Efe Tapmaz'ı telefonla aradı.
Sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Tapmaz'a tedavi sürecini de soran Erdoğan, "Oradaki tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi söyle. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Rabb'im sana şifalar versin" diye konuştu.
Başkan Erdoğan, PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genç ile görüştü