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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İP'li adaylara 'geri çekilin' çağrısı Meral Akşener'i çıldırttı: Türk siyaseti böyle cıvıklık görmedi

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçimlerine 4 gün kala İYİ Parti ve CHP arasındaki müstakil kavgası boyut atlayarak devam ediyor. İYİ Parti'nin müstakil kararının ardından Ekrem İmamoğlu, ‘ablam’ dediği Meral Akşener’in partisi İYİ Parti’ye kurumsal operasyon çekti, CHP medyası hedef tahtasına oturttu yetmedi 2019’da verilen milletvekilleri dahi gündeme yeniden getirildi. Bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise her fırsatta İYİ Partili seçmenden oy istedi, İYİ Parti’nin belediye başkan adaylarına ise çekilme çağrısında bulundu. Özel'in bu çağrıları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i çileden çıkardı. Edirne'de bir iftar programında konuşan Akşener, Özgür Özel için, "Türk siyaseti böyle cıvıklık görmedi" dedi.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 12:08 Güncelleme 27 Mart 2024, 12:08
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İP’li adaylara ’geri çekilin’ çağrısı Meral Akşener’i çıldırttı: Türk siyaseti böyle cıvıklık görmedi

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Türkiye yerel seçimlere adım adım ilerlerken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı masanın ortaklarından olan İYİ Parti ve CHP arasındaki müstakil gerilim devam ediyor.

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Bilindiği üzere İYİ Parti, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından yerel seçimlere hür ve müstakil gireceğini açıklamıştı. İki parti arasındaki kavga ise tam da bu açıklamanın ardından yaşanmaya başladı.

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ÖZGÜR ÖZEL'DEN İP'Lİ ADAYLARA ÇEKİLME ÇAĞRISI
Bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise her fırsatta İYİ Partili seçmenden oy istedi, İYİ Parti'nin belediye başkan adaylarına ise çekilme çağrısında bulundu.

Özel son olarak, geçtiğimiz gün Edirne'de düzenlediği mitingde önceki dönem Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin İyi Parti'den aday olmasını eleştirerek Sedefçi'nin, partisinin oylarını bölmeye çalıştığını ileri sürdü.

Daha sonra Halk TV'de bir programa da katılan Özel, "Edirne'yi AK Parti'ye bırakmamak üzere adaydan, değilse de seçmeninden bir olgunluk bekliyoruz." diyerek, İyi Parti'ye bir çağrı daha yaptı.

"TÜRK SİYASETİ BÖYLE CIVIKLIK GÖRMEDİ"
Edirne'de vatandaşlara seslenen Akşener, CHP Lideri Özgür Özel'e sert bir cevap verdi.

CHP Lideri Özgür Özel'in partisi lehine İyi Partili adayın çekilmesini istemesine tepki gösteren Meral Akşener, "Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır." dedi.

Akşener, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Şimdi bu maskeli balodan bu siyasetçilerin bütün bu yolculuk esnasında çok memnun olduğunu gördüm. Mesela Edirne'ye geliyor Sayın Özgür Özel diyor ki, 'AK Parti kazanır, sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz ve İyi Parti'nin adayı da olgunluk gösterip ayrılmalıdır.' Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı? Seçmenin sesini duymadan, ne istediğini hissetmeden, bunu bilmek için gayret göstermeden bir maskeli baloyla çok kolay oy almayı sağlamış. Biz bunu 2023 seçimlerinden sonra reddettik."

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