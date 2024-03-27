CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İP’li adaylara ’geri çekilin’ çağrısı Meral Akşener’i çıldırttı: Türk siyaseti böyle cıvıklık görmedi

Daha sonra Halk TV'de bir programa da katılan Özel, "Edirne'yi AK Parti'ye bırakmamak üzere adaydan, değilse de seçmeninden bir olgunluk bekliyoruz." diyerek, İyi Parti'ye bir çağrı daha yaptı.

Akşener, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Şimdi bu maskeli balodan bu siyasetçilerin bütün bu yolculuk esnasında çok memnun olduğunu gördüm. Mesela Edirne'ye geliyor Sayın Özgür Özel diyor ki, 'AK Parti kazanır, sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz ve İyi Parti'nin adayı da olgunluk gösterip ayrılmalıdır.' Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı? Seçmenin sesini duymadan, ne istediğini hissetmeden, bunu bilmek için gayret göstermeden bir maskeli baloyla çok kolay oy almayı sağlamış. Biz bunu 2023 seçimlerinden sonra reddettik."