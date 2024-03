Kutlu güne sayılı gün! Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum, Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması Programı’na katıldı

Toplumun en neşeli insanlarıyla iftar sofrasında bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek konuşmasına başlayan Murat Kurum, "Roman kardeşlerimiz bizim tarihimizde her zaman adından, kendisinden övgüyle söz ettirmiştir, tarihimizin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu toprakların mayası, harcı olmuştur. Öyle ki İstanbul Fatih'i Sultan Mehmet'in fermanıyla Romanların huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşaması güvence altına alınmıştır. Roman kardeşlerimizi Allah için çok seviyoruz, bu ülkenin en güzel rengi olduğunuz için çok seviyoruz." dedi.

İstanbul'un hakkını, İstanbul'a teslim edeceklerini söyleyen Murat Kurum , "Biz onların savurduğu paraları, İstanbul'un projelerinde kullanacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları biz İstanbul'a harcayacağız. Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yıllarının hesabını sandıkta soracak. Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür. İşte o gün, 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek." diye konuştu. 31 Mart'ta gerçek belediyecilikten yana olunmasını isteyen Murat Kurum, "31 Mart'ta gelin, İstanbul'un geleceğinden yana olun. 31 Mart'ta gelin, sağlam İstanbul'dan yana olun. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı romanını, İstanbul'da Roman kardeşlerimizle birlikte yazacağız. Yüzünüz her zaman gülsün." sözleriyle konuşmasını tamamladı.





İftar programında konuşma yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Beklenen murat gelmiştir. Az kalmıştır ve oy veren, oy vermeyen ayrımı yapmadan, genç yaşlı ayrımı yapmadan, şehir ayrımı yapmadan gayret gösteren bir kardeşimiz. Hazırsanız soruyorum. 31 Mart akşamı sandıklar açıldığı zaman İstanbul'u muradına erdirecek miyiz? İstanbul'a, şehirler sultanına şehir emini olarak Murat Kurum kardeşimizi Büyükşehir Belediye Başkanı yapmaya var mıyız?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Roman Vatandaşlarımızla İftar Programı'na katıldı. Toplumun en neşeli insanlarıyla iftar sofrasında bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek konuşmasına başlayan Murat Kurum, "Bugün merhametiyle, sevgi dolu bakışlarıyla, neşeleriyle, güler yüzleriyle kendisini her an her yerde hissettiren; enerjisiyle, coşkusuyla İstanbul'umuza değer katan Roman kardeşlerimizle bir aradayız.



Sizlere çok sevdiğiniz birinden; Kasımpaşa'da Roman kardeşlerimizle büyüyen çok özel birinden; sizlerle aynı okula giden, aynı camide omuz omuza ibadet eden, Romanların kahramanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini getirdim." dedi.