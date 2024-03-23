Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum İstanbul için hayallerini sıraladı! Deprem endişesi kalmayacak, Trafik çile olmaktan çıkacak...

Depremzede kardeşlerimize hakaretler ettiler, tercihlerinden dolayı ötekileştirdiler. Biz kulağımızı kapattık ve seferberlik anlayışıyla 11 ilimizi ayağa kaldırmak için çalıştık. Şubat ayında 46 bin, geçtiğimiz hafta 30 bin olmak üzer 76 bin konutu teslim ettik. Başlattığımız 307 bin konutu da etap etap teslim edeceğiz ve 11 ilimize sözümüzü tutacağız. Oradaki kardeşlerimizin yüzü gülene kadar devam edeceğiz. Biz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da evlatlarımızın huzurlu ve mutlu yarınları için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Ben bu vesileyle bir kez daha; asrın felaketi başta olmak üzere yaşadığımız tüm afetlerde yitirdiğimiz canlarımıza; Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim cennet vatanımızı ve aziz milletimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin." diyerek sözlerine devam etti.

'NE GEREK VAR' DİYENLERE RAĞMEN DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Murat Kurum, İstanbul'daki riskli yapıların acilen dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. "Bir daha aynı acıların yaşanmasını istemiyoruz" diyen Kurum, "Asrın felaketiyle bir kez daha gördük ki, ülkemizin en önemli gerçeklerinden biri depremdir. Bunu İstanbul'da da net bir şekilde görüyoruz. Yeni acılar yaşama istemiyoruz. Evlatlarımızı, yavrularımızı toprağa vermek istemiyoruz. Her zamankinden daha hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz. Tabi depremin ne demek olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Bizi en iyi siz anlarsınız. Bu yüzden sizler ve İstanbullu kardeşlerimizin başka acılar yaşamasını istemiyoruz. Bunun için de İstanbul'a hizmet etmek için yola çıktığımız ilk gün sizlere dirençli bir İstanbul sözü verdik. Nasıl geçmişte afetlerde çalıştıysak, nasıl Elazığ'da Malatya'da, Giresun'da Bartın'da söz verip tutuysak, 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattıysak İstanbul için de öyle yapacağız. Kentsel dönüşüm için 650 bin konut dedik. İşte, 31 Mart'ta İstanbullular bize yetki verdikten hemen sonra, 1 Nisan'dan itibaren iş başına geçeceğiz." dedi.



Mevcut İBB Başkanı'nın İstanbulluları zor zamanında yalnız bıraktığını belirten Kurum, "İstanbul'u afetlere karşı daha dirençli hale getirmek, olası bir depremi en az hasarla atlatabilmek için tüm planlarımızı uygulayacağız. İstanbul'da daha önce nasıl 80 bin konutu yapmış, 39 ilçede 173 bin konutumuzun dönüşümünü nasıl başlatmışsak şimdi de milletimizle el ele vereceğiz ve 650 bin konutumuzu 'Ne gerek var' diyenlere rağmen dönüştüreceğiz. Biz, '650 bin konut dönüştüreceğiz dediğimizde, İstanbul'u depreme karşı hazırlık hale getireceğiz' dediğimizde, CHP'li Belediye Başkanı, 'bunların yapılmasına gerek yok' diyor. Onların anlayışını 5 yılda gördük. Milletin zor zamanında nerelerde tatil yaptıklarını gördük. Depremle ilgili hiçbir adım atmadıklarını 5 yılda gördük. İstanbulluların, annelerimizin, evlatlarımızın, ailelerimizin evlerinde huzurla ve güvenle yaşaması için canla başla çalışacağız." şeklinde konuştu.

"ÖYLE BİR İSTANBUL HAYAL EDİYORUZ Kİ, DEPREM ENDİŞESİ KALMAYACAK, TRAFİK ÇİLE OLMAKTAN ÇIKACAK"

Murat Kurum, İstanbul'daki trafik sorunu için de 1 Nisan sabahından itibaren sahada olacağının altını çizdi. İstanbul için hayallerini sıralayan Kurum, "Yine İstanbul'un bir diğer büyük sorunu olan trafik ve ulaşım çilesini İstanbulluların, sizlerin gündeminden çıkaracağız. Yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs filolarıyla trafik sorununu kökten çözeceğiz. Trafik sorununun da kökten çözeceğiz. Bu çalışarak, alın teri dökerek olur. Bu kutlu şehir için aynı mücadeleyi buradaki kardeşlerimizle vereceğiz.

Ancak samimi hayaller, ancak gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. İşte bu kardeşinizin, Murat Kurum'un bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir annemiz deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıkacak. Engelli kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, emekli büyüklerimiz kendilerini yalnız hissetmeyecekler. Her anında Murat kardeşlerinin, İBB Başkanı'nın yanlarında olduğunu duruşunu 1 Nisan sabahı sergileyeceğiz." dedi.



Arayanların kendisini şantiyelerde bulacağını belirten Kurum, sözlerine şu ifadelerle devam etti; "Bu öyle bir sorumluluk ki; bizi asla laf üretirken bulmayacaksınız. Bizi daima kapınızın önünde, dizinizin dibinde bulacaksınız. Bizi arayanlar tıpkı bugün olduğu gibi Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin yanında bulacak. Dün nasıl Adıyaman'ın yollarında, Gaziantep'in yollarında bulduysa, yarın bizi Fikirtepe'de, bizi Kirazlıtepe'de, Tozkoparan'da bulacaksınız. Dün bizi nasıl Maraş'ın, Hatay'ın, Gaziantep'in dar sokaklarında bulduysanız, yarın Sarıyer'de, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de bulacaksınız. Depremde Güzel İzmir'imizde, Bayraklı'da bulduysanız, Elazığ'da Malatya'da bulduysanız; şimdi de İstanbul'un 39 ilçesinde bulacaksınız. Bir elimizle yerin üstünde deprem dönüşümünü gerçekleştirirken, bir elimizle de yerin altında metro şantiyelerinde bulacaksınız. Bizi arayan herkes; başımızda baretimizi görecek, ayağımızda çizmelerimizi görecek… Depremden korunacağız. Bizi arayan herkes; İstanbul'u depremden korurken, milletimizin yuvalarını yaparken görecek."





"İSTANBUL'UN KADERİNİ KAHRAMANMARAŞLI KARDEŞLERİMLE BİRLİKTE BELİRLEYECEĞİZ"

31 Mart'taki seçimlerin önemini anlatan Kurum, "Tarihin ve milletin önünde size söz veriyoruz. Ama bu söz, onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez. Çünkü biz söz verdik mi o sözü tutarız. Bu söz, yaptıklarıyla konuşanların sözüdür. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz, sağlam adamların sözüdür, bu söz Murat Kurum sözüdür. Ya İstanbul'un kaynağını milleti için harcayanları seçeceğiz, ya da İstanbul'un kaynağını çarçur edenleri seçeceğiz. Ya İstanbul'u kendi gelecekleri için rant görenleri ya da İstanbul için 5 yılda 350 milyar TL harcayanları seçeceğiz. Bu mesele Murat Kurum meselesi değil, İstanbul geleceğinin meselesi. Biz tarihin ve milletin huzurunda söz veriyoruz, milletimizle birlikte bu sözlerimizi tutacağımızı. Geçmişte sözlerimizi tuttuk, bizim verdiğimiz söz onların verip de tutmadıkları, hatta hatırlamadıkları sözlere benzemez. Biz bir söz verdik mi tutarız, bu söz eser adamlarının, sağlam adamların sözüdür, bu söz Murat Kurum sözüdür. 22 yıldır çalışan, ömrünü milletine harcayan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Kahramanmaraşlı hemşehrilerime inanıyorum, İstanbul'un kaderini Kahramanmaraşlı kardeşlerimle birlikte belirleyeceğiz." dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN