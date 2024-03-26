CHP vandallığı yine hortladı! Memleket Partisi Ataşehir Adayı Reşat Şahin Öztürk’ün aracına saldırı

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP'nin her gün yeni bir rezilliği ortaya saçılıyor.
Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP'nin her gün yeni bir rezilliği ortaya saçılıyor.
Terör örgütünün PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile yol yürüyen CHP'de vandallık yine hortlardı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde CHP'liler seçim broşürü dağıtan 72 yaşındaki Ramazan amcayı acımasızca darp etmişti.
Skandal olaya tepkiler sürmeye devam ederken CHP'liler bu sefer de Memleket Partisi'ni hedef aldı.
MEMLEKET PARTİSİ'NİN ARACINA SALDIRI
Ataşehir İçerenköy Mahallesinde CHP Ataşehir Adayı Onursal Adıgüzel'in Gönüllüleri ve CHP saha çalışanları Memleket Partisi Ataşehir Adayı Reşat Şahin Öztürk'ün aracına saldırdı.
ARACIN ÖNÜNÜ KESTİLER CAMLARI YUMRUKLADILAR
Seyir halinde giden Memleket Partisi'nin seçim aracının CHP'liler tarafından önü kesildi.
Vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde aracın etrafı CHP'liler tarafından çevrilirken, seçim aracına yumruklar atıldı, şoför darp edilmeye çalışıldı.
Saldırı sonucu araçta maddi hasar oluşurken, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Skandal olay sonrası Memleket Partisi şikayetçi oldu.
72 YAŞINDAKİ RAMAZAN AMCAYI HEDEF ALMIŞLARDI
Öte yandan geçtiğimiz gün İstanbul, Maltepe'de CHP'li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amca ve yanında seçim çalışması yapan kadınlara saldırmıştı.
10 kişilik CHP'li grup tarafından broşür dağıttığı için acımasızca darp edilen Ramazan amca, "Sen bu broşürleri niye dağıtıyorsun dediler. Kaç kişi geldiler bilmiyorum 8-10 kişi kalabalıktı. Yere yatırıp tekmelediler" ifadelerini kullanmıştı. Alçak saldırı sonucu ise 72 yaşındaki Ramazan amca başından yaralanmıştı.