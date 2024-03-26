CHP vandallığı yine hortladı! Memleket Partisi Ataşehir Adayı Reşat Şahin Öztürk’ün aracına saldırı





ŞİKAYETÇİ OLDU

Skandal olay sonrası Memleket Partisi şikayetçi oldu.

72 YAŞINDAKİ RAMAZAN AMCAYI HEDEF ALMIŞLARDI

Öte yandan geçtiğimiz gün İstanbul, Maltepe'de CHP'li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amca ve yanında seçim çalışması yapan kadınlara saldırmıştı.



10 kişilik CHP'li grup tarafından broşür dağıttığı için acımasızca darp edilen Ramazan amca, "Sen bu broşürleri niye dağıtıyorsun dediler. Kaç kişi geldiler bilmiyorum 8-10 kişi kalabalıktı. Yere yatırıp tekmelediler" ifadelerini kullanmıştı. Alçak saldırı sonucu ise 72 yaşındaki Ramazan amca başından yaralanmıştı.