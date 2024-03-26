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Etki ajanlarının 'İsrail ile silah ticareti' manipülasyonu kısa sürdü! Takvim.com.tr provokatör Metin Cihan'ın dosyasını açtı

Sosyal medyada etki ajanı Metin Cihan tarafından dolaşıma sokulan 'İsrail ile silah ticareti' yalanı kısa sürdü. Milli Savunma Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail ile silah ticareti yapıldığı' ve 'İsrail ile iş birliği' iddialarına yanıt geldi. MSB'nin açıklamasında "Milli Savunma Bakanlığı'nın İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayi iş birliği dahil hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır" denildi. Ticaret Bakanlığı ise "Yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler, manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı. Peki bu yalanı ortaya atan Metin Cihan'ın kim? Takvim.com.tr kirli sicilini sizler için derledi...

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 20:32 Güncelleme 26 Mart 2024, 21:47
Etki ajanlarının ’İsrail ile silah ticareti’ manipülasyonu kısa sürdü! Takvim.com.tr provokatör Metin Cihan’ın dosyasını açtı

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Sosyal medyada etki ajan Metin Cihan tarafından dolaşıma sokulan İsrail ile silah ticareti' manipülasyonu kısa sürdü. Milli Savunma Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile ilgili iddialara yalanlama geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayisi işbirliği dahil hiçbir faaliyetlerinin bulunmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de ayrım gözetmeksizin hastane, okul, ibadethane, mülteci kampı ve sivilleri hedef alan şiddet eylemlerinin devam ettiği belirtildi.

MSB: HİÇBİR FAALİYET BULUNMAMAKTADIR

MSB'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir. Bu çerçevede, Milli Savunma Bakanlığının, İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayisi işbirliği dahil hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır."



TİCARET BAKANLIĞI: 'HABERLER MANİPÜLASYON AMAÇLI'
Ticaret Bakanlığı, "İsrail ile silah ticareti yapıldığı"na ilişkin iddiaları yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin yaptığını ve manipülasyon amaçlı yapılan bu haberlerin, gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı internet sitelerinde, TÜİK'in resmi verileri baz alınarak Ocak 2024 itibarıyla Türkiye'den İsrail'e "Barut, patlayıcı maddeler, ateş alıcı maddeler, mühimmat, silah ve parçaları ihraç edilmeye devam edildiği ortaya çıktı" haberleri yayımlandığı belirtildi.

Paylaşımda, haberlerin içeriğine yönelik incelemeler yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"36.⁠ ⁠fasıl, Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler başlığı altında 'Jel yakıt ve çakmak gazı', 93.⁠ ⁠fasılda ise Silahlar ve mühimmat, bunların aksam parça ve aksesuarları başlığı altında 'yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarları ile balıkçılık malzemeleri (zıpkın vb)' ihraç edildiği anlaşılmıştır. Böylece, Gümrük Tarife Cetveli'nin fasıl başlıklarında yer alan ifadeler manipüle edilerek kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler, manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmamaktadır."


KİM BU ETKİ AJANI?
Takvim.com.tr bu bağlamda İsrail yalanını sosyal medyada dolaşıma sokan etki ajanı Murat Cihan'ın kirli sicilini sizler için derledi.

1979'da Tunceli'de doğan Cihan Yücel, Metin Cihan isimli @metcihan rumuzlu Twitter hesabını yönetiyor. Türkiye Komünist Partisi faaliyetleri, sosyal medya hesabı üzerinden devlet büyüklerine hakaret paylaşımlarında bulunan Yücel'in "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçlarından adli kayıtlarının bulunduğu öğrenilmişti.

TERÖRİST ABLASI FATMA KILLI PKK'NIN SÖZDE TUNCELİ SORUMLUSU

Ayrıca Yücel'in Nazimiye doğumlu ablası Fadime Kıllı'nın, PKK/KCK terör örgütü Tunceli'deki kırsalda faaliyet yürüttüğü ve terör örgütünün sözde kadınlar sorumlusu olduğu iddia edildi. Terörist Kıllı'nın 2010 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanından yurtdışı çıkıp Almanya'ya gittiği belirtildi.

YABANCI DEVLETLER ADINA ETKİ AJANLIĞI MI YAPIYOR?

Cihan Yücel'in dosyası hayli kabarık çıktı. Hakkındaki iddialara göre Cihan Yücel, 1996 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi Teknik Programlar bölümünden, 2006 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümünde eğitime başladı. 2007'de "Seçim Kanununa Muhalefet" suçundan Şüpheli konumunda işlem gördü. 2011'de "Açıktan Hırsızlık-Güveni Kötüye Kullanma" suçundan şüpheli olan Yücel hakkında işlem yapıldı.

AYNI ZAMANDA TKP TUNCELİ YÖNETİCİSİ

Türkiye Komünist Partisi mensubu olan Yücel'in, 2013 yılında Tunceli İl Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği, TKP faaliyetleri kapsamında etkinliklere katıldığı öğrenildi.

GEZİ OLAYLARININ BÜYÜTÜLMESİNDE ROL ALDI

Yine aynı sene Gezi Kalkışmasını provoke eden sosyal medya hesaplarını açan grubun içinde olduğu, sosyal hesap paylaşım bloklarında yer almasının sağladığı ve İstanbul'da düzenlenen eylemlere aktif olarak katıldı.

HAKKINDA ÇOK SAYIDA İŞLEM YAPILDI

2015'te "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve Görevi Yaptırmamak için Direnmek" suçlarından hakkında işlem yapıldı. 1 oğlu olan Yücel, 2017'de İstanbul'da yer alan Contentus Dil Hizmetleri Limited Şirketinde çalıştı. 2018'de "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçunu işledi.

2015 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla yürüyüşe katıldı.

ÜÇ YIL ÖNCE YURT DIŞINA KAÇTI

Yine gelen bilgilere göre, Cihan Yücel'in 1992-2019 arasında toplam 18 adet yurtdışı çıkış-giriş kaydı bulunuyor.

Temmuz 2019'da İstanbul Atatürk Havalimanından Odessa (Ukrayna) Havalimanına giden Yücel, o zamandan beri yurtdışında firari olarak casusluk faaliyetlerine devam ediyor.

FETÖ'CÜLERLE BERABER ÇALIŞTI

2018'de FETÖ'nün kapatılan medya organı olan Samanyolu Televizyonu'nun eski sunucularından olan Ahmet Bozkuş ve TİP'li Barış Atay ile birlikte Başkan Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldı. Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşanan Rabia Naz'ın ölümü üzerinden yanlış ve çarpıtılmış bilgiler paylaşarak algı operasyonuna girişti.

FETÖ SİTESİNİ RT'LİYOR

Gezici ve TKP'li Cihan Yücel, FETÖ'cü @KronosHaber'in ülkemize yönelik algı operasyonu içeren paylaşımlarını düzenli ve sürekli retweet ediyor.

DEVLETE "MAFYA" DEDİ

Tetikçi Yücel, 11 Eylül 2019 tarihinde yurt dışına firar ettiğini duyurmuştu. Yücel, "Şu an yurt dışındayım. Zor zamanlar geçiriyorum. Karşımda devlet değil mafya varmış gibi gibi hissediyorum, devlet yine neyse ama mafyadan korkuyorum" iddiasında bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜFRETTİ

17-25 Aralık FETÖ'cü polis / yargı darbe girişimlerinden sonra da AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a saldırılarını devam ettiren Cihan Yücel, seçim sürecinde Erdoğan ve partisine küfrettiğini itiraf etmişti. Cihan, "Seçim karnem: akepeye/tayyibe edilen küfürü: 1867. İglili twit sayısı: 694. Görüşülüp ikna edilen akepeli sayısı: 0. Otur sıfır" sözlerini sarf etmişti.

"DİKTATÖR" İFADESİNİ KULLANDI

2014'teki Yerel Seçimler'nden sonra Başkan Erdoğan için diktatör hakaretinde bulunan, hatta devrileceği tehdidinde bulunan Metin Cihan, "Her diktatör gibi devrileceği" söylemi ile, ayaklanma çağrısı yapmıştı.

15 TEMMUZ'DA SKANDAL PAYLAŞIMLAR

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında darbeye alkış tutan kesimin marketlere koşmasıyla birlikte, "Ekmek makarna kuyrukları oluştu" diye dalga geçen Yücel, AK Parti'nin son kozlarını oynadığını savunmuştu.



PKK MİLİTANI ETKİ AJANI
Etki ajanı Metin Cihan'ın PKK terör örgütüne de methiyeler dizdiği görüldü.



Rüyamda bir gerilla birliği ile dağda olduğunu söyleyen bir paylaşım yapan Cihan, diğer paylaşımlarında da şehitlerimizi hedef aldı.

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