Etki ajanlarının ’İsrail ile silah ticareti’ manipülasyonu kısa sürdü! Takvim.com.tr provokatör Metin Cihan’ın dosyasını açtı

Sosyal medyada etki ajan Metin Cihan tarafından dolaşıma sokulan İsrail ile silah ticareti' manipülasyonu kısa sürdü. Milli Savunma Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile ilgili iddialara yalanlama geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayisi işbirliği dahil hiçbir faaliyetlerinin bulunmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de ayrım gözetmeksizin hastane, okul, ibadethane, mülteci kampı ve sivilleri hedef alan şiddet eylemlerinin devam ettiği belirtildi.

İsrail ile İş Birliği İddialarına İlişkin Açıklama #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/OPAKvlPAZ6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 26, 2024

MSB: HİÇBİR FAALİYET BULUNMAMAKTADIR

MSB'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:



"Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir. Bu çerçevede, Milli Savunma Bakanlığının, İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayisi işbirliği dahil hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır."

İsrail ile Silah Ticareti Yapıldığına Yönelik İddialara Dair Basın Açıklaması



(26.03.2024) pic.twitter.com/W7fzJuZxjT — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) March 26, 2024





TİCARET BAKANLIĞI: 'HABERLER MANİPÜLASYON AMAÇLI'

Ticaret Bakanlığı, "İsrail ile silah ticareti yapıldığı"na ilişkin iddiaları yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin yaptığını ve manipülasyon amaçlı yapılan bu haberlerin, gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı internet sitelerinde, TÜİK'in resmi verileri baz alınarak Ocak 2024 itibarıyla Türkiye'den İsrail'e "Barut, patlayıcı maddeler, ateş alıcı maddeler, mühimmat, silah ve parçaları ihraç edilmeye devam edildiği ortaya çıktı" haberleri yayımlandığı belirtildi.

Paylaşımda, haberlerin içeriğine yönelik incelemeler yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"36.⁠ ⁠fasıl, Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler başlığı altında 'Jel yakıt ve çakmak gazı', 93.⁠ ⁠fasılda ise Silahlar ve mühimmat, bunların aksam parça ve aksesuarları başlığı altında 'yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarları ile balıkçılık malzemeleri (zıpkın vb)' ihraç edildiği anlaşılmıştır. Böylece, Gümrük Tarife Cetveli'nin fasıl başlıklarında yer alan ifadeler manipüle edilerek kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler, manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmamaktadır."