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AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan Ramazan amcaya saldıran CHP'liden skandal savunma

Maltepe’de, AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtanların darbedildiği ve bir kişinin yaralandığı olayın ardından 6 şüpheliden 1’i tutuklanmıştı. Tutuklanan şüpheli CHP'li Kanber S.’nin ifadesi ortaya çıktı. Alçak saldırıya rağmen skandal ifadelerle kendini savunan Kanber B., "Müşteki yere düşünce kafasını vurdu." dedi. Birden fazla CHP'linin saldırdığını ifade eden mağdurun ifadesine rağmen Kanber S., "Olaya tek müdahale eden bendim." diyerek broşür dağıtan Ramazan amcayı darbetmediğini iddia etti.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 13:40 Güncelleme 25 Mart 2024, 13:52
AK Parti’nin seçim broşürünü dağıtan Ramazan amcaya saldıran CHP’liden skandal savunma

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AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtanların darbedildiği ve bir kişinin yaralandığı olayın ardından tutuklanan Kanber S.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Kanber S. hakimlikteki ifadesinde, "Elindeki broşürlerin yasaklı broşür olduğunu, dağıtılmaması gerektiğini kendisine söyledim ve elinden almaya çalıştım. Müşteki yere düşünce kafasını vurdu. Yattığı yerden kaldırdık, su verdik arabasına bindi gitti. Biz kesinlikle müşteki ya da başka kimseyi darbetmedik. Olaya tek müdahale eden bendim. Müştekinin neden bu şekilde ifade verdiğini bilmiyorum ancak siyasi anlaşmazlık nedeniyle olabilir." dedi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala 'kaybedeceğiz' korkusuna kapılan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in ortağı CHP her türlü çirkefliğe imza atmaya devam ediyor.

Olay, 23 Mart Cumartesi günü, saat 17.30 sıralarında, Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan kişiler ile o esnada cadde üzerinden geçen bir grup arasında sözlü tartışma çıktı.

CHP'li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amcaya saldırdı!

Bir süre sonra olay yerine tekrar gelen şüpheliler ile broşür dağıtan AK Parti görevlilerine saldırdı. Broşür dağıtan partililerden 72 yaşındaki Ramazan amca başından yaralandı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI
Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne getirilen 6 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ŞÜPHELİLER BİZİM CHP PANKART EKİBİDİR"
Tutuklanan şüpheli Kanber S. hakimlikteki ifadesinde, "Dosyadaki diğer şüpheliler bizim CHP pankart ekibidir. Bizim whatsaap grubumuza bir mesaj geldi. Belediye başkan adayı hakkında asılsız ve imzasız broşürler dağıtıldığı haberini verdiler. Biz de whatsapp grubundan yazışmalar yaptık ve sokaklara dağılıp yerdeki broşürlerin toplamaya başladık. Yine whatsapp grubundan plaka paylaşıldı, araç tespit edildi, aradan bir yarım saat gibi bir zaman geçti. Aracın Mesut Caddesi Okul durağında olduğunu whatsapp grubunda Caner D. isimli kişi yazdı. Aracı uzaktan izlenilmesi ve söylenen broşürlerin dağıtıldığında video çekilmesini söyledim" ifadelerini kullandı.

"YERE DÜŞÜNCE KAFASINI VURDU"
Kanber S. ifadesinin devamında, "Benim bulunduğum yerden olay yerine 2 buçuk dakika içinde intikal ettim. Müştekiyi mahalleden tanırım. Elindeki broşürlerin yasaklı broşür olduğunu, dağıtılmaması gerektiğini kendisine söyledim ve elinden almaya çalıştım. Broşürlerin bir kısmını yan taraftaki apartmanın bulunduğu yere doğru atmıştı. Elinde kalanları almaya çalıştım. Bir kısmı elinde kaldı bir kısmı ise onunla beraber arkaya düştü. O sırada bizim arkadaşlar geldi. Müşteki yere düşünce kafasını vurdu. Yattığı yerden kaldırdık, su verdik, 2 dakika içinde müşteki kendine geldi, ondan sonra arabasına bindi gitti. Biz kesinlikle müşteki ya da başka kimseyi darbetmedik. Olaya tek müdahale eden bendim. Müştekinin neden bu şekilde ifade verdiğini bilmiyorum ancak siyasi anlaşmazlık nedeniyle olabilir. Mahalleden ayrıca ya da kişisel bir husumetimiz yoktur. Müştekinin aracının anahtarını alma gibi bir durum kesinlikle yoktur, aracı park halindeydi. Müşteki kesinlikle beni bırakın, ben gitmek istiyorum gibi bir şey söylemedi. Bize de gidin demedi. Yaralanması yere düştüğü için olmuş olabilir. Müştekinin kafasında kan görmedim, ben suçsuzum. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.

İstanbul, Maltepe’de CHP’li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amcaya ve yanında seçim çalışması yapan kadınlara saldırdıİstanbul, Maltepe’de CHP’li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amcaya ve yanında seçim çalışması yapan kadınlara saldırdı
İstanbul, Maltepe'de CHP'li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amcaya ve yanında seçim çalışması yapan kadınlara saldırdı

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