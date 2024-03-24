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AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan Ramazan amcaya yapılan saldırıda yeni detaylar! Hepsi CHP Maltepe Teşkilatı'na üye çıktı

İstanbul Maltepe'de CHP’li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amcaya ve AK Parti adına seçim çalışması yapan kadınlara saldırdı. Yaşlı adam başından yaralanırken olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Saldırganların CHP İstanbul Maltepe Teşkilatı üyesi olduğu, "Kasten yaralama, mala zarar verme, tehtid/hakaret" suçlarından kayıtlara bulunduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 21:50 Güncelleme 24 Mart 2024, 22:03
AK Parti’nin seçim broşürünü dağıtan Ramazan amcaya yapılan saldırıda yeni detaylar! Hepsi CHP Maltepe Teşkilatı’na üye çıktı

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Seçimlere sayılı günler kala 'kaybedeceğiz' korkusuna kapılan CHP her türlü alçaklığa imza atmaya devam ediyor.

İstanbul Maltepe'de CHP'li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amca ve yanında seçim çalışması yapan kadınlara saldırdı. 10 kişilik CHP'li grup tarafından broşür dağıttığı için acımasızca darp edilen Ramazan amca başından yaralandı.

CHP'li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amcaya saldırdı!


Talihsiz adam, "Sen bu broşürleri niye dağıtıyorsun dediler. Kaç kişi geldiler bilmiyorum 8-10 kişi kalabalıktı. Yere yatırıp tekmelediler" ifadelerini kullandı.




Hastaneye götürülen Ramazan amcayı AK Partili isimler yalnız bırakmadı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe CHP'lilerin saldırısına uğrayan yaşlı amcaya eşlik etti.




MURAT KURUM'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Teşkilatımızın emektarlarından Ramazan amcamıza geçmiş olsun. Kendilerinden başka kimseye tahammülü olmayan bu zihniyeti kınıyorum. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Kendi yolumuzda yürüyeceğiz. Kazanacağız, İstanbul kazanacak!" dedi.




HEPSİ CHP ÜYESİ ÇIKTI

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ramazan amcaya yapılan saldırıya ilişkin yapılan soruşturma tamamlandı. Saldırganların CHP İstanbul Maltepe Teşkilatı üyesi olduğu ortaya çıktı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Gözaltına alınan saldırganların "Kasten yaralama, mala zarar verme, tehtid/hakaret, Fikri Sınai" suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.




Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;

23.03.2024 tarihi saat 17.30 sıralarında Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak yapılan çalışma sonucunda;

Adalet ve Kalkınma Partisi Gülsuyu Mahalle teşkilatı üyesi R.Ş., T.S., E.T. isimli şahıslara, Emek Caddesi üzerinde seçim çalışması yaptıkları sırada tanımadıkları şahıslar tarafından önce sözlü tacizde bulunulmuştur. Sözlü tacizin ardından olay yerinden ayrılan şahısların, kısa süre sonra tekrar olay yerine gelerek R.Ş. isimli şahsı darp ettikleri anlaşılmıştır.

Olayın ardından yapılan çalışma sonucunda saldırıyı gerçekleştiren Y.S., K.S., B.U. İsimli şahıslar ile olaya karıştığı belirlenen E.D., Ö.İ., C.D. isimli şahıslar yakalanmıştır.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili yapılan inceleme sonucunda ise;

▪️ Y.S. - 1977 Doğumlu

Kasten yaralama suçundan 2 adet suç kaydı mevcut.
(CHP İstanbul Maltepe Teşkilatına kayıtlı aktif üye)

▪️ K.S. - 1975 doğumlu

Kasten yaralama, mala zarar verme , tehtid/hakaret suçlarından 3 adet suç kaydı mevcut.

▪️ B.U. - 2000 doğumlu

Fikri Sınai suçundan 1 adet suç kaydı mevcut.

(CHP İstanbul Maltepe Teşkilatına kayıtlı aktif üye)

▪️ E.D. - 1982 doğumlu

Suç kaydı bulunmamaktadır
(CHP İstanbul Maltepe Teşkilatına kayıtlı aktif üye)

▪️ Ö.İ. - 1976 doğumlu

Suç kaydı bulunmamaktadır.

(CHP İstanbul Maltepe Teşkilatına kayıtlı aktif üye)

▪️ C.D. - 1999 doğumlu

Suç kaydı bulunmamaktadır.

Gözaltında bulunan 6 şahısla ilgili idari ve adli süreç devam etmektedir.

İstanbul, Maltepe’de CHP’li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amcaya ve yanında seçim çalışması yapan kadınlara saldırdıİstanbul, Maltepe’de CHP’li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amcaya ve yanında seçim çalışması yapan kadınlara saldırdı

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