AK Parti’nin seçim broşürünü dağıtan Ramazan amcaya yapılan saldırıda yeni detaylar! Hepsi CHP Maltepe Teşkilatı’na üye çıktı

HEPSİ CHP ÜYESİ ÇIKTI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ramazan amcaya yapılan saldırıya ilişkin yapılan soruşturma tamamlandı. Saldırganların CHP İstanbul Maltepe Teşkilatı üyesi olduğu ortaya çıktı.
SUÇ DOSYALARI KABARIK
Gözaltına alınan saldırganların "Kasten yaralama, mala zarar verme, tehtid/hakaret, Fikri Sınai" suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.
Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;
23.03.2024 tarihi saat 17.30 sıralarında Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak yapılan çalışma sonucunda;
Adalet ve Kalkınma Partisi Gülsuyu Mahalle teşkilatı üyesi R.Ş., T.S., E.T. isimli şahıslara, Emek Caddesi üzerinde seçim çalışması yaptıkları sırada tanımadıkları şahıslar tarafından önce sözlü tacizde bulunulmuştur. Sözlü tacizin ardından olay yerinden ayrılan şahısların, kısa süre sonra tekrar olay yerine gelerek R.Ş. isimli şahsı darp ettikleri anlaşılmıştır.
Olayın ardından yapılan çalışma sonucunda saldırıyı gerçekleştiren Y.S., K.S., B.U. İsimli şahıslar ile olaya karıştığı belirlenen E.D., Ö.İ., C.D. isimli şahıslar yakalanmıştır.
Gözaltına alınan şahıslarla ilgili yapılan inceleme sonucunda ise;
▪️ Y.S. - 1977 Doğumlu
Kasten yaralama suçundan 2 adet suç kaydı mevcut.
(CHP İstanbul Maltepe Teşkilatına kayıtlı aktif üye)
▪️ K.S. - 1975 doğumlu
Kasten yaralama, mala zarar verme , tehtid/hakaret suçlarından 3 adet suç kaydı mevcut.
▪️ B.U. - 2000 doğumlu
Fikri Sınai suçundan 1 adet suç kaydı mevcut.
(CHP İstanbul Maltepe Teşkilatına kayıtlı aktif üye)
▪️ E.D. - 1982 doğumlu
Suç kaydı bulunmamaktadır
(CHP İstanbul Maltepe Teşkilatına kayıtlı aktif üye)
▪️ Ö.İ. - 1976 doğumlu
Suç kaydı bulunmamaktadır.
(CHP İstanbul Maltepe Teşkilatına kayıtlı aktif üye)
▪️ C.D. - 1999 doğumlu
Suç kaydı bulunmamaktadır.
Gözaltında bulunan 6 şahısla ilgili idari ve adli süreç devam etmektedir.