AK Parti’nin seçim broşürünü dağıtan Ramazan amcaya yapılan saldırıda yeni detaylar! Hepsi CHP Maltepe Teşkilatı’na üye çıktı

Seçimlere sayılı günler kala 'kaybedeceğiz' korkusuna kapılan CHP her türlü alçaklığa imza atmaya devam ediyor.



İstanbul Maltepe'de CHP'li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amca ve yanında seçim çalışması yapan kadınlara saldırdı. 10 kişilik CHP'li grup tarafından broşür dağıttığı için acımasızca darp edilen Ramazan amca başından yaralandı.



Talihsiz adam, "Sen bu broşürleri niye dağıtıyorsun dediler. Kaç kişi geldiler bilmiyorum 8-10 kişi kalabalıktı. Yere yatırıp tekmelediler" ifadelerini kullandı.