İstanbul, Maltepe’de CHP’li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amcaya ve yanında seçim çalışması yapan kadınlara saldırdı

AK PARTİ'DEN TEPKİ YAĞDI Alçak saldırıyı sosyal medyada hesabından kınayan AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Erdoğan Akkaya, "Haddi aştılar. Biz fairplay diyelim, birlik diyelim, kardeşlik içinde saygı çerçevesinde siyasetimizi yapalım diyelim. Onlar cana kast etmeye çalışsınlar. Teşkilatıma yapılan bu saldırıyı lanetliyorum. En kısa zamanda faillerin bulunup en ağır cezayı alacaklarından şüphem yok" ifadelerini kullandı.





AHIAKIN: TAHAMMÜLSÜZ ZİHNİYETİN TEZAHÜR HALİDİR

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Aydoğan Ahıakın, "72 yaşındaki Ramazan ağabeyimize ve hanımefendilere yapılan bu alçak saldırı tahammülsüz ve baskıcı zihniyetin tezahür halidir! Ramazan ağabeyimize, hanımefendilere ve Maltepe AK Parti

teşkilatımıza çok geçmiş olsun" dedi.