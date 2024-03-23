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İstanbul, Maltepe’de CHP’li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amcaya ve yanında seçim çalışması yapan kadınlara saldırdı

Seçimlere sayılı günler kala 'kaybedeceğiz' korkusuna kapılan CHP her türlü alçaklığa imza atmaya devam ediyor. İstanbul, Maltepe’de CHP’li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amca ve yanında seçim çalışması yapan kadınlara saldırdı. 10 kişilik CHP’li grup tarafından broşür dağıttığı için acımasızca darp edilen Ramazan amca, “Sen bu broşürleri niye dağıtıyorsun dediler. Kaç kişi geldiler bilmiyorum 8-10 kişi kalabalıktı. Yere yatırıp tekmelediler” ifadelerini kullandı. Alçak saldırı sonucu 72 yaşındaki Ramazan amca başından yaralandı.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 00:34 Güncelleme 24 Mart 2024, 00:37
İstanbul, Maltepe’de CHP’li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amcaya ve yanında seçim çalışması yapan kadınlara saldırdı

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Yerel seçimlere sayılı günler kala 'kaybedeceğiz' korkusuna kapılan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in ortağı CHP her türlü çirkefliğe imza atmaya devam ediyor.



CHP'Lİ GRUPTAN 72 YAŞINDAKİ RAMAZAN AMCA VE KADINLARA SALDIRI
İstanbul, Maltepe'de CHP'li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amca ve yanında seçim çalışması yapan kadınlara saldırdı.

CHP'li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amcaya saldırdı!



YERE YATIRIP TEKMELEDİLER
10 kişilik CHP'li grup tarafından broşür dağıttığı için acımasızca darp edilen Ramazan amca, "Sen bu broşürleri niye dağıtıyorsun dediler. Kaç kişi geldiler bilmiyorum 8-10 kişi kalabalıktı. Yere yatırıp tekmelediler" ifadelerini kullandı.



KAFASINDAN YARALANDI
Alçak saldırı sonucu 72 yaşındaki Ramazan amca başından yaralandı.



Öte yandan Hastaneye götürülen Ramazan amcayı AK Partili isimler yalnız bırakmadı.


AK PARTİ'DEN TEPKİ YAĞDI
Alçak saldırıyı sosyal medyada hesabından kınayan AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Erdoğan Akkaya, "Haddi aştılar. Biz fairplay diyelim, birlik diyelim, kardeşlik içinde saygı çerçevesinde siyasetimizi yapalım diyelim. Onlar cana kast etmeye çalışsınlar. Teşkilatıma yapılan bu saldırıyı lanetliyorum. En kısa zamanda faillerin bulunup en ağır cezayı alacaklarından şüphem yok" ifadelerini kullandı.



AHIAKIN: TAHAMMÜLSÜZ ZİHNİYETİN TEZAHÜR HALİDİR
AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Aydoğan Ahıakın, "72 yaşındaki Ramazan ağabeyimize ve hanımefendilere yapılan bu alçak saldırı tahammülsüz ve baskıcı zihniyetin tezahür halidir! Ramazan ağabeyimize, hanımefendilere ve Maltepe AK Parti
teşkilatımıza çok geçmiş olsun" dedi.

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