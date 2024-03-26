1 kere yapın 12 ay yiyin: Sahurda 15 dakikada çıtır buzluk böreği!

Ramazan ayında sahur sofralarını zenginleştirmenin pratik yolu olan sodalı börek tarifi ile sofralarınıza lezzet katmaya ne dersiniz? Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, aynı zamanda buzlukta saklanabilir özelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte, sodalı buzluk böreği tarifi...

👨‍🍳 BUZLUK BÖREĞİ TARİFİ 👩‍🍳

Öncelikle tezgahın üzerine yufkaları serin ve fırçayla 1 çay bardağı kadar sıvı yağ sürün. Yağladığınız yufkaları 6-8 parça halinde üçgen olarak kesin. Daha sonra ezine peynirleri ufalayın ve kestiğiniz parçaların üzerine ekleyin.

Peynir eklediğiniz yufkaları sarın ve yufkaların ucunu suyla birleştirin. Diğer tüm yufkalara bu işlemi uyguladıktan sonra kullanmayacağınız kadarını buzdolabı poşetine koyarak buzluğa kaldırın.

Bir kabın içine 1 çay bardağı sıvı yağı ve sodayı karıştırın. Kullanmak istediğiniz börekleri bu sıvı karışıma atın. Bir fırın tepsisine pişirme kağıdı açın ve ıslattığınız börekleri dizerek yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun!