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1 kere yapın 12 ay yiyin: Sahurda 15 dakikada çıtır buzluk böreği!

Ramazan ayının bereketi ve huzuru sofralarımıza taşarken, sahur vakitlerini de en lezzetli şekilde değerlendirmek istiyoruz. Hem pratik hem de lezzetli bir seçenek arayanlar için sodalı buzluk böreği, sahur sofralarının yıldızı olmaya hazır. Bu özel börek tarifinin en büyük avantajı, önceden hazırlayıp buzlukta saklayabilmenizdir. Böylece sahur vakti geldiğinde, fırına koymak ve birkaç dakika beklemek yeterli olacaktır. Sodalı suyun böreğe kattığı hafiflik ve gevreklik ise sahur sofralarına ferahlık katacaktır.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 09:07 Güncelleme 27 Mart 2024, 09:07
1 kere yapın 12 ay yiyin: Sahurda 15 dakikada çıtır buzluk böreği!

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Ramazan ayında sahur sofralarını zenginleştirmenin pratik yolu olan sodalı börek tarifi ile sofralarınıza lezzet katmaya ne dersiniz? Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, aynı zamanda buzlukta saklanabilir özelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte, sodalı buzluk böreği tarifi...

BUZLUK BÖREĞİ MALZEMELERİ 🥟

5 tane yufka 🥮

1 çay bardağı kadar sıvı yağ 🫔

1 şişe soda 🥤

1 çay bardağı sıvı yağ

250 gram ezine peyniri 🧀

Yarım demet maydanoz 🌿

1 adet yumurta sarısı 🥚

2 yemek kaşığı susam 🌰

👨‍🍳 BUZLUK BÖREĞİ TARİFİ 👩‍🍳

Öncelikle tezgahın üzerine yufkaları serin ve fırçayla 1 çay bardağı kadar sıvı yağ sürün. Yağladığınız yufkaları 6-8 parça halinde üçgen olarak kesin. Daha sonra ezine peynirleri ufalayın ve kestiğiniz parçaların üzerine ekleyin.

Peynir eklediğiniz yufkaları sarın ve yufkaların ucunu suyla birleştirin. Diğer tüm yufkalara bu işlemi uyguladıktan sonra kullanmayacağınız kadarını buzdolabı poşetine koyarak buzluğa kaldırın.

Bir kabın içine 1 çay bardağı sıvı yağı ve sodayı karıştırın. Kullanmak istediğiniz börekleri bu sıvı karışıma atın. Bir fırın tepsisine pişirme kağıdı açın ve ıslattığınız börekleri dizerek yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun!

BUZLUK BÖREĞİNİN KURTARICI ÖZELLİKLERİ!

Hazır atıştırmalık: Dondurulmuş börek dilimlerini önceden hazırlayıp dondurucuda saklayabilirsiniz. Acil bir atıştırmalık veya misafirleriniz için hızlıca pişirip sunabilirsiniz.

Kahvaltıda: Buzluk böreği, kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmez bir parçası olabilir. Isıtarak veya oda sıcaklığında servis edebilirsiniz.

Yemek yanı: Ana yemeklerinizin yanında lezzetli bir eşlikçi olarak sunabilirsiniz.

Piknik veya seyahatlerde: Dondurulmuş börekleri piknik sepetine veya seyahat kutusuna atarak pratik bir atıştırmalık olarak yanınızda götürebilirsiniz.

Daha uzun süreli saklama: Bu tarifle büyük bir miktar börek hazırlayıp dondurucuda saklayarak, ilerleyen günlerde kullanmak üzere stok yapabilirsiniz.

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